с чего всё началось

Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники. Его собеседники также утверждают, что Сбербанк и «Яндекс» недовольны результатами партнерства в рамках онлайн-торговли.

Происшествия Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов Супруг кассира из Башкирии, задержанной по подозрению в хищении более 20 миллионов рублей в банке, утверждает, что проиграл украденные деньги в азартных играх.

Интернет Instagram начал предупреждать пользователей об оскорбительных сообщениях Перед публикацией комментария, где содержатся слова или выражения, на которые часто жаловались другие пользователи, она спрашивает у автора сообщения, «уверен ли он, что хочет публиковать» этот контент.

Авто Мировые продажи Hyundai Venue начнутся во второй половине 2019 года Новый компактный кроссовер Hyundai Venue появится на мировом автомобильном рынке во второй половине этого года.

Происшествия SpaceX сообщила о пожаре на площадке для испытаний корабля Starship Пожар произошел в понедельник на площадке для испытаний космического корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, сообщила газета Florida Today.

Космос Органические солнечные батареи смогут работать в космосе 10 лет Устройства выдерживают дозы ɣ-лучей более 6000 Грей, что позволяет рассчитывать на их стабильную работу на околоземной орбите в течение более 10 лет.

Авто «Группа ГАЗ» защитила репутацию в суде В суде обязали ответчика опровергнуть ложные сведения, распространив для СМИ новое письмо.

Политика Зеленский назвал условие снятия блокады с Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский не исключил снятия экономической блокады с Донбасса при условии, если предприятия региона вернутся под контроль Киева.

Шоу-бизнес Андрей Малахов высказался о разводе Лолиты с мужем Комментируя сообщение Милявской о разводе, известный российский ведущий Андрей Малахов отметил, что ему бесконечно жаль.

Политика «Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналиста Руководство грузинского телеканала «Рустави-2» не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире.

Здоровье Москвичей предупреждают о звонках из недобросовестных медцентров Жители столицы стали сообщать об участившихся звонках из коммерческих медицинских центров, сотрудники которых, пользуясь популярностью программы «Здоровая Москва», приглашают горожан пройти платное обследование, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Наука Замороженный во льду полторы тысячи лет организм вернулся к жизни Как только температура падает, растение резко теряет влагу, и лёд не может травмировать его.

Общество Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.

Политика Андрей Малахов обратился к президенту Украины Телеведущий канала "Россия 1" Андрей Малахов, который должен был вести телемост между Москвой и Киевом, на своей странице в Инстаграм обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, призывая его защитить украинских журналистов.

Здоровье Во Владимире стали чаще использовать обезболивание при родах Во Владимирском областном перинатальном центре более чем на 45 процентов увеличилась частота использования эпидуральной анестезии.

Происшествия Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.

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Культура Керамику Пикассо и картины Поленова выставят на ВДНХ Керамику с росписью Пабло Пикассо и картины знаменитых русских живописцев можно будет увидеть на ВДНХ, в павильоне "Рабочий и колхозница", сообщается на сайте мэра Москвы.

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