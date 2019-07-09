Экономика

The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или AvitoКоммерсантъ 12:47

Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники. Его собеседники также утверждают, что Сбербанк и «Яндекс» недовольны результатами партнерства в рамках онлайн-торговли.
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Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell
 со ссылкой на собственные источники.
Коммерсантъ12:47

Подробнее о событии

Названы причины, по которым «не сложились» отношения «Яндекса» и Сбербанка

REGNUM17:36

СМИ узнали о планах Сбербанка купить Ozon или Avito

Комсомольская правда17:16

The Bell: Сбербанк рассматривает возможность покупки Ozon или Avito

Forbes12:37

СМИ сообщили об обсуждении «развода» Сбербанка и «Яндекса»

РБК15:00

The Bell: Сбербанк рассматривает возможность покупки Ozon или Avito

Дождь13:13

The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito

Коммерсантъ12:47

Сбербанк и «Яндекс» недовольны тем, как складывается их совместный бизнес в онлайн-торговле

Эхо Москвы17:04
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Политика

Саакашвили прокомментировал выходку ведущего «Рустави 2»

Экс-президент Грузии, ныне украинский политический деятель Михаил Саакашвили прокомментировал поведение грузинского ведущего телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии, оскорбившего в прямом эфире президента России Владимира Путина.
Обновлено в 17:47
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Робота научили аккуратно собирать салат

Ученые из британского Кембриджского университета создали робота, который умеет собирать с грядок кочаны латука.
Обновлено в 11:34
Политика

В Тбилиси начались столкновения между митингующими

В Тбилиси одновременно проходят четыре акции протеста. Об этом сообщает Sputnik Грузия. На центральном проспекте столицы проходят две акции.
Обновлено в 16:54
Происшествия

Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Обновлено в 15:24
Экономика

Новая страна начала вступление в еврозону

Председатель Еврогруппы Мариу Сентену заявил, что Хорватия приступила к официальной процедуре присоединения к Европейскому механизму обменных курсов (ERM 2) и к Европейскому банковскому союзу.
Обновлено в 15:43
Армия и оружие

США одобрили продажу ракетных комплексов и танков Тайваню на $2,2 млрд

Госдепартамент одобрил возможную продажу Тайваню американских танков M1A2T Abrams, переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и сопутствующего оборудования к ним на сумму порядка $2,2 млрд.
Обновлено в 17:58
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа пересчитают пенсии

С 1 августа 2019 года произойдет автоматический перерасчёт страховой пенсии работавшим в 2018 году пенсионерам.
Обновлено в 15:00
Политика

Вице-премьера Украины по евроинтеграции не пустили на саммит с ЕС

Вице-премьера по евроинтеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина — ЕС.
Обновлено в 14:21
Происшествия

Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки нашли, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
Обновлено вчера в 09:55
Происшествия

Стали известны обстоятельства гибели 20-летней российской гандболистки

Обновлено в 17:36
Политика

«Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналиста

Руководство грузинского телеканала «Рустави-2» не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено в 16:57
Происшествия

Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад

В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.
Обновлено в 10:44
Политика

Госдума поднимет вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии

В Госдуме обсудят вопросы о прекращении поставок воды и вина из Грузии, а также запрет на денежные переводы, рассказал глава "Единой России" Сергей Неверов.
Обновлено в 06:38
Происшествия

Суд продлил домашний арест Майкла Калви

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Калви меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, до 13 октября", - огласил решение судья Артур Карпов.
Обновлено в 11:15
Политика

Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину

Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ.
Обновлено в 05:40
Общество

Французские СМИ восхитились драгоценным превосходством России

Алмазы вечны, как и вечномерзлая земля Якутии на северо-востоке Сибири, где находятся огромные месторождения алмазов, которые обеспечивают превосходство России в мировом производстве драгоценного камня.
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Футбол

Неймар сообщил руководству «ПСЖ» о желании сменить команду

Обновлено в 17:30
Экономика

«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино

В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено в 17:34
Экономика

Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено в 10:52
Хоккей

Владимир Ткачев не уедет в НХЛ. Игрок подпишет контракт со СКА

Нападающий Владимир Ткачев отказался от идеи продолжить карьеру в НХЛ и подпишет контракт с питерским СКА.
Обновлено в 04:43
Финансы

Рубль теряет позиции к доллару и евро

Рубль теряет позиции по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:26
Путешествия

Из Грузии вернулись все организованные российские туристы

В пресс-службе Ростуризма сообщили, что все российские организованные туристы с датой обратного вылета из Грузии до 8 июля вернулись на территорию России.
Обновлено в 09:59
Футбол

Кинси Волански снова пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки

Обновлено в 18:00
Происшествия

Признавший вину фигурант дела «Нового величия» отказался от показаний

Фигурант дела «Новое величие» Павел Ребровский, которого осудили на 2,5 года колонии, отказался от показаний, в которых признал свою вину.
Обновлено в 12:36
Авто

Группа ГАЗ отстояла свои права перед немецким дизайнером

Volkswagen едва не лишился авторских прав на легендарного "Жука" Между тем, проект "Вепрь-Next" был показан ГАЗом на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" и в том же году на выставке "Комтранс".
Обновлено в 10:19
Происшествия

На парковке в Новосибирске нашли крокодила

В Новосибирске на автомобильной парковке нашли крокодила, который сбежал из гастролирующего цирка-шапито, сообщает NGS.ru.
Обновлено в 07:10
Общество

В Вашингтоне затопило Белый дом и метро

Обновлено в 17:57
Авто

Стала известна стоимость лимузина Aurus

В начале этого года обещали назвать стоимость автомобиля и начать его продажи.
Обновлено в 12:51
Происшествия

SpaceX сообщила о пожаре на площадке для испытаний корабля Starship

Обновлено в 16:29
Политика

Владимир Путин в Екатеринбурге встретится со студентами УрФУ

Во время визита в Екатеринбург Владимир Путин встретится со студентами УрФУ, сообщает ТАСС. 9 июля Путин посетит ИННОПРОМ и GMIS-2019.
Обновлено в 10:39
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