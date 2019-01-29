The Bell: К проекту ЧВК Вагнера Пригожин подключился вынужденноГрани.ру вчера в 11:43

с чего всё началось

К проекту ЧВК Вагнера олигарх Евгений Пригожин подключился вынужденно. Об этом сообщается в расследовании The Bell. Как рассказал один из собеседников издания - боевик неких частных структур, работавших за рубежом, - наемников для Вагнера начали набирать примерно в 2013 году.

Происшествия СМИ сообщили об обысках в Морском университете во Владивостоке Правоохранительные органы проводят обыски у руководства Морского государственного университета имени адмирала Невельского во Владивостоке, сообщил агентству ТАСС источник в силовом ведомстве региона.

Политика WP: Россия сделала секретное предложение КНДР по ядерной программе Российские официальные лица прошлой осенью сделали предложение властям КНДР отказаться от ядерной программы, пишет Washington Post со ссылкой на источники в США, знакомые с ходом переговоров.

Транспорт В России начали тестировать автоматический паспортный контроль В московских аэропортах начали тестировать автоматизированную систему паспортного контроля, рассказали «Известиям» в ФСБ.

Экономика Apple сообщила о снижении квартальной выручки и прибыли The Wall Street Journal отмечает, что это первый случай приблизительно за последние 10 лет, когда в праздничном первом квартале финансового года зафиксировано снижение и выручки, и чистой прибыли Apple.

Политика Верховный суд Венесуэлы запретил Гуаидо выезд из страны Верховный суд Венесуэлы запретил оппозиционному лидеру Хуану Гуаидо, провозгласившему семя временным президентом, выезд из страны и заблокировал его счета, сообщил глава суда Маикель Морено.

Авто Jaguar XF получили спецверсию Chequered Flag От стандартной модификации спецверсия XF Chequered Flag, название которой переводится как «Клетчатый флаг», отличается наличием шильдиков с названием особой серии, спортивными бамперами спереди, порогами, выкрашенными в цвет кузова, а также спойлером на крышке багажника и 18-дюймовыми колесными дисками особо дизайна, получившего название Gloss Black.

Происшествия С телефонов Сбербанка позвонили мошенники По версии мошенников, из банка звонили, чтобы предупредить клиента о попытке несанкционированного списания средств с карты.

Авто Первый подмосковный Mercedes сойдет с конвейера в апреле "Первый подмосковный Mercedes сойдет с конвейера в апреле", - заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем ежегодном обращении к жителям.

Гаджеты Ошибка FaceTime позволяет пользователям iPhone подслушивать С выпуском iOS 12.1 в конце прошлого года в работе сервиса FaceTime появилась серьезная уязвимость, позволяющую владельцам iPhone получить доступ к микрофону и фронтальной камере на смартфоне другого человека.

Политика Рябков рассказал о понижении порога использования ядерного оружия Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что некоторые страны вносят в свои доктрины изменения, ведущие к понижению порога использования ядерного оружия, передает РИА "Новости".

Происшествия В окрестностях Читы горит полигон ТБО Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) загорелся в районе поселка Ивановка в пригороде Читы, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

Космос Марсоход Curiosity попрощался с хребтом Веры Рубин и сделал селфи Уже в этом году марсоход смог сделать около 60 снимков. Что касается изучения хребта Веры Рубин, то оно длилось с 2017 года.

Авто Kia представит на автосалоне в Женеве свой компактный кроссовер XCeed Кроссовер XCeed будет представлен 5 марта в Женеве на автосалоне, а в течение года он поступит в продажу.

Общество В Минюсте уточнили детали разрабатываемых антикоррупционных изменений Ранее ведомство сообщило о разработке законопроекта, по которому нарушение антикоррупционных требований, совершенное вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не будет считаться правонарушением.

Общество МЧС приостановило работу 315 ТЦ после проверок пожарной безопасности Деятельность 315 торгово-развлекательных центров в России остается приостановленной после проверок пожарной безопасности, ведутся работы по устранению недостатков, сообщил в среду главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору - директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

Общество Замглавы Росгеологии Горринга уволили после скандального видео Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин уволил первого заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга после скандального видео в интернете, главе холдинга Роману Панову объявлен выговор.

Экономика Максимальные выплаты пострадавшим по ОСАГО вырастут вчетверо Балакирева дату вступления нормы в силу называть не стала, а в интервью ТАСС она сказала, что норма вступит в силу «не сразу, а поэтапно, даты пока обсуждаются».

Авто Renault отзывает в России более 3,6 тысячи машин Компания Renault отзывает на территории России 3 622 машин Sandero Logan и Dokker из-за неполадок с подушкой безопасности.

Общество Дом с рыцарем в центре Москвы стал объектом культурного наследия Объектом культурного наследия регионального значения признан бывший доходный дом купца Якова Демента, расположенный на Большой Полянке.

Происшествия Два человека погибли при взрыве в мечети на Филиппинах Как минимум два человека погибли, еще четверо пострадали при взрыве гранаты в мечети на Филиппинах.

Общество Чиновников обучат вести Instagram и анонимные Telegram-каналы «Организаторы семинара, среди которых был Табак, учили регионы пользоваться программой «Инцидент-менеджмент», а также в целом работе с соцсетями — «ВКонтакте», Instagram, учили заводить и развивать анонимные Telegram-каналы, полезные для губернатора», — вспоминает он.