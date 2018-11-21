Политика

The American Conservative: надменное высокомерие толкает к гибели США
Газета.Ru
03:26

Долговой и военные вопросы толкают США к гибели, причем речь может идти о грядущем кризисе не только для страны, но и для всего мира. Американский госдолг растет, и переломный момент настанет, пишет журнал The American Conservative.
Газета.Ru03:26
с чего всё началось
Американский журнал
 The American Conservative вышел со статьей с громким названием "Грядущее банкротство американской империи", в которой призвал Вашингтон пересмотреть национальные интересы страны ради сохранения ее и всего мира.
Московский Комсомолец03:11

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The American Conservative: надменное высокомерие толкает к гибели США

Газета.Ru03:26

Американский журнал призвал США пересмотреть национальные интересы

Московский Комсомолец03:11

Западные СМИ предсказывают крах США из-за «надменного высокомерия»

РЕН ТВ03:05

«Надменное высокомерие». СМИ рассказали, что может привести США к гибели

Life.ru03:03

СМИ: «Надменное высокомерие» толкает США к гибели

Российская газета03:00

Американские СМИ предрекли гибель США из‐за «надменного высокомерия»

Телеканал 360°01:07

США толкает к гибели «надменное высокомерие», пишет американский журнал

РИА Новостивчера в 22:37
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Политика

Новым президентом Интерпола избран Ким Чон Ян

В Дубае избрали нового президента Интерпола, им стал представитель Южной Кореи Ким Чон Ян, говорится в Twitter организации.
Обновлено в 04:12
Армия и оружие

Коалиция США применила в Сирии белый фосфор

Воздушному удару с применением белого фосфора подвергся сирийский город Хаджин в провинции Дейр эз-Зор.
Обновлено в 04:14
Политика

Авторов мифа о проседании Крымского моста пригласили на полуостров

Ранее в инфоцентре "Крымский мост" охарактеризовали очередное сообщение украинского министерства о проблемах с сооружением мифом.
Обновлено в 04:09
Политика

МИД отреагировал на новые санкции США

Новые санкции США, введенные против российских компаний и граждан из-за поставок нефти в Сирию, выглядят как заявление о поддержке террористов, говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.
Обновлено в 04:12
Политика

Эр-Рияд избежал санкций от Дональда Трампа за убийство журналиста

Эр-Рияд избежал санкций от Дональда Трампа за убийство журналиста Вне зависимости от того, причастен или нет наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман к убийству журналиста Джамаля Хашокджи, Вашингтон продолжит сотрудничество с Эр-Риядом, чтобы противостоять Тегерану и не допустить развития связей королевства с Россией и Китаем.
Обновлено в 04:11
Политика

Арестованный Киевом из-за российских санкций сухогруз покинул Украину

Обновлено в 04:13
Политика

Глава МИД Турции назвал покупку ЗРК С-400 решенным делом

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе визита в США назвал покупку российских ЗРК С-400 "решенным делом", подчеркнув, что сделка не может быть отменена, передает агентство Рейтер.
Обновлено в 03:59
Политика

NBC узнал о внедренных в караван мигрантов агентах США

Агенты Министерства внутренней безопасности США работают внутри каравана мигрантов и отслеживают планы беженцев о методах пересечения границы Мексики с Соединенными Штатами.
Обновлено в 03:35
Политика

Интернет-издание ФАН подало на Facebook иск за блокировку аккаунта

Российское интернет-издание Федеральное агентство новостей (ФАН), которое обвиняли во вмешательстве в выборы в США, подало в суд на Facebook за блокировку аккаунта издания в соцсети, говорится в исковом заявлении, поданном в федеральный суд в США.
Обновлено в 04:13
Политика

Украина вновь заявила о желании лишить членов Совбеза ООН права вето

"Я не могу не подчеркнуть, что для моей страны необходимость пересмотра членами ООН роли права вето в работе Совета Безопасности является одним из наиболее важных приоритетов", — сказал выступавший.
Обновлено в 03:50
Политика

Страны СНГ наладили обмен информацией о террористах

Обмен аналитической информацией о террористических группировках налажен за последний год между государствами СНГ.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие

В США заявили о необходимости усилить военное присутствие в Арктике

Обновлено в 03:53
Армия и оружие

Афганский Газни обстреляли во время визита командующего миссией НАТО

Афганский город Газни подвергся обстрелу в среду во время визита командующего миссией НАТО в Афганистане генерала Остина Скотта Миллера, сообщает телеканал 1TV.
Обновлено в 03:39
Политика

Глава ЦБ заявила, что экономика России адаптируется к санкциям

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что экономика и финансовая система адаптируются к санкциям.
Обновлено в 04:09
Политика

Украина просит Amazon изъять товары с символикой ДНР

Посольство Украины в США призвало интернет-компании Amazon и eBay прекратить продажу товаров с символикой самопровозглашённых ДНР и ЛНР.
Обновлено в 04:02
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