Футбол
Форвард «Боки Хуниорс» Карлос Тевес спас болельщика, выбежавшего на поле, от охраны. Нападающий увел фаната от поваливших его на газон охранников, поговорил с ним и подарил свою тренировочную кофту.
Sport24.ru05:53
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Футбол
Футболист Хави оценил шансы Неймара вернуться в «Барселону»
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Футбол
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Футбол
«Спартак» интересуется Меркуловым, Скопинцевым и Черновым
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Футбол
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Бензема: «После ухода Роналду пришла моя очередь забивать голы»
Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема считает, что после ухода Криштиану Роналду роль главного бомбардира команды ляжет на его плечи.
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Как работают арбитры ВАР. Опубликованы переговоры судей матча «Барселона» - «Реал»
Ла лига опубликовала переговоры арбитров матча чемпионата Испании "Барселона" - "Реал" (5:1). На 30-й минуте судья назначил пенальти в ворота мадридцев, посовещавшись с судьями ВАР.
Обновлено в 06:31