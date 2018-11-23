Футбол

Тевес спас выбежавшего на поле фаната от охраны
Sport24.ru
05:53

Форвард «Боки Хуниорс» Карлос Тевес спас болельщика, выбежавшего на поле, от охраны. Нападающий увел фаната от поваливших его на газон охранников, поговорил с ним и подарил свою тренировочную кофту.
Sport24.ru05:53

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Почти 50 тысяч фанатов посетили тренировку «Боки Хуниорс» перед матчем с «Ривер Плейт»

Матч ТВ05:08

Почти 50 тысяч фанатов посетили тренировку «Боки Хуниорс» перед матчем с «Ривер Плейт»

Sportbox.RU05:08

Тренировку «Боки Хуниорс» перед финалом Кубка Либертадорес посетили 50 тысяч фанатов

РИА Новости04:22

50 тысяч человек на тренировке «Бока Хуниорс» перед матчем с «Ривер Плейт». Видео

Спорт-Экспресс03:40

Тевес спас выбежавшего на поле фаната от охраны

Sport24.ru05:53

Тренировку «Боки Хуниорс» перед игрой с «Ривер Плейт» посетили 49 тыс. фанатов

Чемпионат03:55

Кубок Либертадорес. 49 тыс. болельщиков посетили тренировку «Боки» перед ответным финалом с «Ривером»

Sports.ru01:57
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Спортивный клуб
Один из сильнейших и самых популярных аргентинских футбольных клубов из города Буэнос-Айрес. «Бока» выиграла 18 международных турниров, является рекордсменом мира по этому показателю, вместе с клубом «Милан». Сюда входят шесть Кубков Либертадорес и три Межконтинентальных Кубка. Клуб 24 раза становился чемпионом Аргентины, что является вторым показателем в Аргентине после «Ривер Плейта». Противостояние с этим клубом является Суперкласико аргентинского футбола, и одним из важнейших дерби в мировом футболе.
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Кубок Либертадорес
Футбольный турнир, проводимый КОНМЕБОЛ среди лучших клубов стран региона. Официальное название с 2013 года - «Кубок Либертадорес Бриджстоун», по титульному спонсору турнира. С 1997 по 2007 год назывался «Кубок Либертадорес Тойота».
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