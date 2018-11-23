Футбол

Тевес спас болельщика, выбежавшего на поле, от полиции
Sportmail.ru
вчера в 10:53

Форвард Боки Хуниорс Карлос Тевес помог фанату команды, который выбежал на поле во время открытой тренировки команды. Болельщика остановила служба охраны, после этого я должна была забрать полиция, но тут вмешался Тевес.
Sportmail.ruвчера в 10:53

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Кубок Либертадорес. Финал. Ответный матч. «Ривер Плейт» – «Бока Хуниорс»

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Тевес спас выбежавшего на поле фаната от охраны

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50 тысяч человек на тренировке «Бока Хуниорс» перед матчем с «Ривер Плейт». Видео

Спорт-Экспрессвчера в 03:40
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