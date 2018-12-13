Футбол

Тевес не собирается уходить из «Бока Хуниорс»
Спорт-Экспресс
20:10

Нынешний контракт 34-летнего аргентинца рассчитан до конца 2019 года.
Спорт-Экспресс20:10

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Тевес не собирается уходить из «Бока Хуниорс»

Спорт-Экспресс20:10

Тренер «Боки Хуниорс» уходит с поста после поражения от «Ривер Плейта»

Газета.Ru18:06

Гильермо Скелотто покинет пост главного тренера «Боки Хуниорс»

Чемпионат19:00

Тевес заявил, что останется в «Бока Хуниорс»

Sportbox.RU15:08

Тевес заявил, что останется в «Бока Хуниорс»

Матч ТВ15:08

Главный тренер «Боки Хуниорс» покидает свой пост после поражения в финале Кубка Либертадорес

Sport24.ru14:51

Фанат «Ривер Плейта» убит за празднование победы над «Бокой»

Российская газетавчера в 09:36
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 23:19, Ашберн
Футбол

УЕФА оштрафовал ЦСКА на 13 тысяч евро из-за поведения болельщиков

Московский ЦСКА будет оштрафован по итогам домашнего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Виктории».
Обновлено в 11:24
Футбол

«Сельта» не смогла на своем поле обыграть «Леганес»

Футболисты Сельты сыграли вничью с Леганесом (0:0) в матче 16-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 17:29
Футбол

Ван Дейк: «„Ливерпуль“ не боится „Манчестер Юнайтед“»

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от матча 17-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 11:58
Футбол

Перес попросил Солари урегулировать отношения с Иско

Президент «Реала» Флорентино Перес попросил главного тренера команды Сантьяго Солари наладить отношения с полузащитником Иско, сообщает Marca.
Обновлено в 15:37
Футбол

«Вольфсбург» переиграл «Нюрнберг»

Обновлено в 16:29
Футбол

Неймар: «Все еще вспоминаю ЧМ-2018, который очень хотел выиграть»

Капитан сборной Бразилии Неймар подчеркнул, что все еще переживает из-за того, что ему не удалось выиграть чемпионат мира-2018.
Обновлено в 16:12
Футбол

Кэхилл зимой может перейти в «Фулхэм»

«Фулхэм» интересуется защитником «Челси» Гари Кэхиллом, который, скорее всего, покинет лондонский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 17:49
Футбол

Салах во второй раз подряд признан лучшим игроком года в Африке

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признан лучшим игроком 2018 года в Африке по версии BBC.
Обновлено в 13:31
Футбол

Сборная России начнет отбор на Евро матчами в Брюсселе и Астане

Первый матч квалификации пройдет 21 марта 2019 года со сборной Бельгии. Встреча состоится на стадионе имени короля Бодуэна в Брюсселе.
Обновлено в 13:59
Футбол

Канселу был успешно прооперирован и сегодня приступит к реабилитации

Как сообщает пресс-служба туринского клуба, операция была "полностью успешной", и уже в субботу Канселу приступит к реабилитационному процессу.
Обновлено в 19:07
Футбол

Олег Романцев: «Не верю, что капитанская повязка Глушакова – сговор»

Бывший главный тренер "Спартака", многократный чемпион России Олег Романцев в интервью "СЭ" признался, что не верит в сговор при выборе капитаном красно-белых Дениса Глушакова.
Обновлено в 20:30
Футбол

Ройс стал лучшим игроком ноября в Бундеслиге

Нападающий "Боруссии" из Дортмунда Марко Ройс стал лучшим игроком ноября в немецкой Бундеслиге.
Обновлено в 14:31
Футбол

Агуэро и Де Брюйне вернулись в общую группу «Манчестер Сити»

Обновлено в 09:53
Футбол

У президента «Милана» украли 10 тысяч евро

У президента "Милана" Паоло Скарони украли 10 тысяч евро, информирует Football Italia.
Обновлено в 15:07
Футбол

Анри: «Монако» будет сражаться в матче с «Лионом», но нам не будет легко

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри поделился ожиданиями от выездного матча 18-го тура чемпионата Франции с «Лионом».
Обновлено в 11:04
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Бока Хуниорс
Спортивный клуб
Один из сильнейших и самых популярных аргентинских футбольных клубов из города Буэнос-Айрес. «Бока» выиграла 18 международных турниров, является рекордсменом мира по этому показателю, вместе с клубом «Милан». Сюда входят шесть Кубков Либертадорес и три Межконтинентальных Кубка. Клуб 24 раза становился чемпионом Аргентины, что является вторым показателем в Аргентине после «Ривер Плейта». Противостояние с этим клубом является Суперкласико аргентинского футбола, и одним из важнейших дерби в мировом футболе.
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