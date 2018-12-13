Футбол
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 23:19, Ашберн
Футбол
УЕФА оштрафовал ЦСКА на 13 тысяч евро из-за поведения болельщиков
Московский ЦСКА будет оштрафован по итогам домашнего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Виктории».
Обновлено в 11:24
Футбол
«Сельта» не смогла на своем поле обыграть «Леганес»
Футболисты Сельты сыграли вничью с Леганесом (0:0) в матче 16-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 17:29
Футбол
Ван Дейк: «„Ливерпуль“ не боится „Манчестер Юнайтед“»
Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от матча 17-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 11:58
Футбол
Перес попросил Солари урегулировать отношения с Иско
Президент «Реала» Флорентино Перес попросил главного тренера команды Сантьяго Солари наладить отношения с полузащитником Иско, сообщает Marca.
Обновлено в 15:37
Футбол
«Вольфсбург» переиграл «Нюрнберг»
Обновлено в 16:29
Футбол
Неймар: «Все еще вспоминаю ЧМ-2018, который очень хотел выиграть»
Капитан сборной Бразилии Неймар подчеркнул, что все еще переживает из-за того, что ему не удалось выиграть чемпионат мира-2018.
Обновлено в 16:12
Футбол
Кэхилл зимой может перейти в «Фулхэм»
«Фулхэм» интересуется защитником «Челси» Гари Кэхиллом, который, скорее всего, покинет лондонский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 17:49
Футбол
Салах во второй раз подряд признан лучшим игроком года в Африке
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признан лучшим игроком 2018 года в Африке по версии BBC.
Обновлено в 13:31
Футбол
Сборная России начнет отбор на Евро матчами в Брюсселе и Астане
Первый матч квалификации пройдет 21 марта 2019 года со сборной Бельгии. Встреча состоится на стадионе имени короля Бодуэна в Брюсселе.
Обновлено в 13:59
Футбол
Канселу был успешно прооперирован и сегодня приступит к реабилитации
Как сообщает пресс-служба туринского клуба, операция была "полностью успешной", и уже в субботу Канселу приступит к реабилитационному процессу.
Обновлено в 19:07
Футбол
Олег Романцев: «Не верю, что капитанская повязка Глушакова – сговор»
Бывший главный тренер "Спартака", многократный чемпион России Олег Романцев в интервью "СЭ" признался, что не верит в сговор при выборе капитаном красно-белых Дениса Глушакова.
Обновлено в 20:30
Футбол
Ройс стал лучшим игроком ноября в Бундеслиге
Нападающий "Боруссии" из Дортмунда Марко Ройс стал лучшим игроком ноября в немецкой Бундеслиге.
Обновлено в 14:31
Футбол
Агуэро и Де Брюйне вернулись в общую группу «Манчестер Сити»
Обновлено в 09:53
Футбол
У президента «Милана» украли 10 тысяч евро
У президента "Милана" Паоло Скарони украли 10 тысяч евро, информирует Football Italia.
Обновлено в 15:07
Футбол
Анри: «Монако» будет сражаться в матче с «Лионом», но нам не будет легко
Главный тренер «Монако» Тьерри Анри поделился ожиданиями от выездного матча 18-го тура чемпионата Франции с «Лионом».
Обновлено в 11:04