Футбол
Тевес назвал позором ситуацию с переносом финала Кубка Либертадорес
Тевес назвал позором ситуацию с переносом финала Кубка ЛибертадоресРИА Новости02:45
Аргентинский футболист клуба "Бока Хуниорс" Карлос Тевес заявил, что считает позором ситуацию перед ответным матчем финала Кубка Либертадорес с "Ривер Плейтом", которая привела к переносу игры.
РИА Новости02:45
Не могу в это поверить, я испытал настоящий шок. Многие ребята пострадали. У меня случилась аллергическая реакция, а некоторым игрокам было тяжело дышать. Решение не принято, и это не лучший способ подготовки к игре. Семь часов мы ждали. Никакой позиции у нас нет. Если нужно играть, мы будем играть.
— Фернандо Гаго, аргентинский футболистЧемпионат вчера в 17:14
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