Футбол

Тевес назвал позором ситуацию с переносом финала Кубка Либертадорес
Газета.Ru
07:50

Финальный матч главного клубного турнира Южной Америки Кубка Либертадорес перенесен из-за фанатских беспорядков. Болельщики "Ривер Плейт" закидали камнями и бутылками автобус с игроками "Боки Хуниорс", в результате чего несколько футболистов попали в больницу.
Газета.Ru07:50
Фернандо Гаго
Не могу в это поверить, я испытал настоящий шок. Многие ребята пострадали. У меня случилась аллергическая реакция, а некоторым игрокам было тяжело дышать. Решение не принято, и это не лучший способ подготовки к игре. Семь часов мы ждали. Никакой позиции у нас нет. Если нужно играть, мы будем играть.
— Фернандо Гаго, аргентинский футболистЧемпионат вчера в 17:14

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