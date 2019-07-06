Происшествия

Тетю избитой семилетней девочки из Ингушетии арестовалиРБК 12:06

Магасский районный суд в Ингушетии на два месяца арестовал женщину, которую подозревают в избиении семилетней девочки, доставленной с тяжелыми травмами на лечение в Москву. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.
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Суд арестовал тетю избитой семилетней девочки из Ингушетии

Суд в Ингушетии арестовал на два месяца тетю избитой семилетней девочки, сообщили РИА Новости в региональном Следственном комитете. В четверг в детскую больницу Назрани доставили девочку со множеством травм. Врачи успешно провели операцию и сохранили ребенку сильно поврежденную руку.
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