Происшествия
Задержана тетя пережившей пытки девочки из ИнгушетииLenta.ru 04:18
В Ингушетии по подозрению в избиении семилетней девочки, которая попала в больницу с серьезными травмами, задержана ее родная тетя. Об этом РИА Новости рассказали в региональном управлении Следственного комитета.
Читать в источнике
Оценить147
Подробнее о событии
Показать все источники
В Ингушетии разыскивают отца жестоко избитой семилетней девочки, подозреваемая задержана
Интерфакс - Россия06:41
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 21:50, Вашингтон
Технологии
«Автоматика» представит технологии умного города на «Иннопроме-2019»
Концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех покажет решения для реализации проекта «умного города» на международной промышленной выставке «Иннопром-2019».
Обновлено в 03:54
Энергетика
«Транснефть» опровергла приостановку импорта нефти по «Дружбе»
Советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил, что польский и немецкий операторы трубопроводной системы «Дружба» принимают российскую нефть в соответствии с графиком.
Обновлено в 15:55
Происшествия
Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничестве
Кузьминский суд Москвы в пятницу заключил под арест основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве.
Обновлено в 12:26
Происшествия
Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности
Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено в 18:06
Политика
Украинцев нашли на задержанном в Гибралтаре танкере
Среди членов экипажа задержанного в Гибралтаре нефтяного танкера есть граждане Украины, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:38
Авто
«ГАЗель Next» с немецким «сердцем»: отгрузка началась
Обновлено в 12:57
Шоу-бизнес
Саша Савельева: «Не понимаю, как можно уставать от роли матери»
Кто-то отметил, что артистка стала еще стройнее, чем до родов, и светится от счастья, другие назвали Савельеву усталой и измотанной.
Обновлено в 13:30
Общество
Глава Amazon развелся с женой, оставив ей 4% акций компании
Как отмечает агентство, завершение бракоразводного процесса станет началом процедуры по передаче Безосом бывшей супруге 19,7 миллиона акций (4%) компании Amazon – крупнейшего в мире интернет-магазина.
Обновлено в 21:30
Происшествия
Суд США отказал в пересмотре дела наркобарона Коротышки
Обновлено 03 июля в 19:10
Общество
Шашлычных в частных дворах Сочи быть не должно
Как правило, прямо в частных дворах предлагают выпить, перекусить, постричься, переодеться и купить сувенир на память.
Обновлено в 16:28
Общество
Гороскоп на 6 июля: Стрельцы, творческие способности требуют выхода
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено в 20:05
Общество
Платье с секретом: в наряде Мелании Трамп увидели тайные знаки
Несмотря на множество одобрительных комментариев в адрес супруги президента, нашлись и те, кто увидел в нем некие тайные послания и символы.
Обновлено в 01:34
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о заморозке судом дивидендов Nord Stream
Речь идёт о якобы принятом решении обязать «Газпром» в случае получения прибыли от Nord Stream передать $145 млн на счёт суда.
Обновлено в 08:40
Космос
В октябре к Земле приблизится астероид массой 55 млн тонн
Стало известно о приближении к Земле огромного астероида массой 55 млн тонн.
Обновлено в 13:00
Политика
СБУ заподозрила зама Гройсмана в создании схемы хищений из бюджета
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли к выводу, что к организации коррупционной схемы, с помощью которой из государственного и местных бюджетов были похищены крупные суммы денег, причастен один из заместителей председателя украинского правительства Владимира Гройсмана.
Обновлено в 17:05
Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено в 09:26
Гаджеты
Huawei запустила тест собственной операционной системы
Китайская компания Huawei в настоящий момент приглашает владельцев смартфонов Mate 30 принять участие в тестировании операционной системы собственного производства.
Обновлено в 11:15
Гаджеты
Oppo готовит новую линейку смартфонов Enco
Обновлено в 05:06
Общество
В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в вузах на 25%
Депутат указывает, что сейчас количество бюджетных мест в российских вузах, на которые будут принимать абитуриентов, составляет 518,4 тысячи человек.
Обновлено в 20:16
Экономика
ЦБ выявил новый способ мошенничества через банкоматы
Новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат выявил Банк России.
Обновлено в 06:20
Общество
В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп
Деревянную статую первой леди США Меланьи Трамп в пятницу показали в рамках выставки рядом с ее родным городом Севница в Словении, сообщает организатор мероприятия галерея Match.
Обновлено в 19:48
Происшествия
Капитана перевернувшегося в Черном море судна задержали
Обновлено в 17:19
Политика
Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено в 07:01
Экономика
Сбербанк и McDonalds откроют отделения с фаст-фудом
Пока речь идет об открытии отделений с точками "фаст-фуда" в Москве и нескольких регионах.
Обновлено в 13:28
Общество
Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения
«Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения РФ», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 5 июля.
Обновлено в 21:34
Происшествия
Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн
Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
Обновлено в 16:36
Политика
Путин встретился с Папой Римским
Президент России встретился с Папой Римским Франциском в рамках официального визита в Италию.
Обновлено вчера в 11:33
Политика
Путин наградил погибших подводников
Обновлено в 05:18
Общество
Психологи рассказали, как быть счастливым
Как рассказала РИА Новости в кулуарах XVI Европейского конгресса доктор философских и психологических наук, пост-док факультета психиатрии в Маунт-Синай Бет Израел, Нью-Йорк Рафаэла Калати, вопрос счастья очень важен в современном мире.
Обновлено в 20:29