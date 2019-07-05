Происшествия

Задержана тетя пережившей пытки девочки из ИнгушетииLenta.ru 04:18

В Ингушетии по подозрению в избиении семилетней девочки, которая попала в больницу с серьезными травмами, задержана ее родная тетя. Об этом РИА Новости рассказали в региональном управлении Следственного комитета.
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В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки

Газета.Ru09:20

В Ингушетии задержали тетю жестоко избитой девочки

РИА Новости04:12

Задержали родственницу травмированной девочки из Ингушетии

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Полиция задержала тетю избитой девочки в Ингушетии

РБК04:43

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Полиция в Ингушетии занялась поисками отца жестоко избитой семилетней девочки

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Технологии

«Автоматика» представит технологии умного города на «Иннопроме-2019»

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Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничестве

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Среди членов экипажа задержанного в Гибралтаре нефтяного танкера есть граждане Украины, передает РИА "Новости".
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«ГАЗель Next» с немецким «сердцем»: отгрузка началась

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Как отмечает агентство, завершение бракоразводного процесса станет началом процедуры по передаче Безосом бывшей супруге 19,7 миллиона акций (4%) компании Amazon – крупнейшего в мире интернет-магазина.
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Экономика

«РУСАЛ» и Braidy Industries договорились о строительстве завода в США

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Несмотря на множество одобрительных комментариев в адрес супруги президента, нашлись и те, кто увидел в нем некие тайные послания и символы.
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«Нафтогаз» заявил о заморозке судом дивидендов Nord Stream

Речь идёт о якобы принятом решении обязать «Газпром» в случае получения прибыли от Nord Stream передать $145 млн на счёт суда.
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Космос

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Политика

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Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли к выводу, что к организации коррупционной схемы, с помощью которой из государственного и местных бюджетов были похищены крупные суммы денег, причастен один из заместителей председателя украинского правительства Владимира Гройсмана.
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В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
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Huawei запустила тест собственной операционной системы

Китайская компания Huawei в настоящий момент приглашает владельцев смартфонов Mate 30 принять участие в тестировании операционной системы собственного производства.
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Oppo готовит новую линейку смартфонов Enco

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Общество

В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп

Деревянную статую первой леди США Меланьи Трамп в пятницу показали в рамках выставки рядом с ее родным городом Севница в Словении, сообщает организатор мероприятия галерея Match.
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Происшествия

Капитана перевернувшегося в Черном море судна задержали

Обновлено в 17:19
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Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
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Сбербанк и McDonalds откроют отделения с фаст-фудом

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Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения

«Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения РФ», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 5 июля.
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Происшествия

Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн

Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
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Путин встретился с Папой Римским

Президент России встретился с Папой Римским Франциском в рамках официального визита в Италию.
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Путин наградил погибших подводников

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Общество

Психологи рассказали, как быть счастливым

Как рассказала РИА Новости в кулуарах XVI Европейского конгресса доктор философских и психологических наук, пост-док факультета психиатрии в Маунт-Синай Бет Израел, Нью-Йорк Рафаэла Калати, вопрос счастья очень важен в современном мире.
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