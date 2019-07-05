Происшествия
Тетя избитой семилетней девочки из Ингушетии не признала виныКП - Северный Кавказ (Ставрополь) 10:14
Напомним, семилетнюю девочку из Ингушетии привезли в назранскую больницу в четверг вечером. На ней было множество травм разной тяжести. Хирурги под контролем специалистов прооперировали ребенка, сохранив руку, которую хотели ампутировать.
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Здоровье
Погулял – проверил здоровье. В парке «Южное Бутово» можно обследоваться
На территории ландшафтного парка «Южное Бутово» с 17 июня работает павильон «Здоровая Москва».
Обновлено в 16:45
Финансы
В НБУ заявили о росте международных резервов Украины
Как поясняет Нацбанк Украины рост резервов связан с размещением еврооблигаций и покупкой валюты на международном рынке.
Обновлено в 14:47
Политика
СБУ заподозрила зама Гройсмана в создании схемы хищений из бюджета
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли к выводу, что к организации коррупционной схемы, с помощью которой из государственного и местных бюджетов были похищены крупные суммы денег, причастен один из заместителей председателя украинского правительства Владимира Гройсмана.
Обновлено в 17:05
Армия и оружие
В Алеппо наладили производство сайдинг-панелей
Производство сайдинг-панелей запущено в промышленном районе города Алеппо после завершения боевых действий.
Обновлено в 22:02
Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено в 09:26
Авто
В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»
«Туламашзавод» выпускал легкий мотороллер «Муравей» с 1969 года. В начале 1990-х годов производство мотороллеров было прекращено.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Капитана перевернувшегося в Черном море судна задержали
Обновлено в 17:19
Общество
Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения
«Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения РФ», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 5 июля.
Обновлено в 21:34
Политика
СМИ сообщают о конфликте в команде Зеленского
Издание «Украинская правда» сообщает, что в команде украинского лидера Владимира Зеленского возник конфликт между врио главы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя администрации президента Андрея Богдана.
Обновлено в 12:06
Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено в 07:23
Общество
Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой
Обновлено в 22:46
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Общество
В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп
Деревянную статую первой леди США Меланьи Трамп в пятницу показали в рамках выставки рядом с ее родным городом Севница в Словении, сообщает организатор мероприятия галерея Match.
Обновлено в 19:48
Политика
Володин посоветовал членам «Единой России» спуститься на землю
«Спуститесь на землю и слушайте людей», — заявил Володин.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Власти США потребовали изъять у наркобарона Коротышки $12,7 млрд
Американские власти потребовали изъять у бывшего главаря мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана (также известного под прозвищем Коротышка) $12,7 млрд.
Обновлено в 23:01
Общество
Мокрая Мелания Трамп без нижнего белья произвела фурор
В Сети обсуждают появление супруги президента США Мелании Трамп на военном параде по случаю празднования Дня независимости США.
Обновлено в 13:08
Политика
Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения.
Обновлено в 16:05
Происшествия
Возбуждено второе уголовное дело по статье о криминальных авторитетах
«По материалам Главного управления уголовного розыска МВД России следователем подмосковной полиции в отношении одного из лидеров криминальной среды, известного как Бончо, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210.1 УК РФ», – приводит ТАСС слова Волк.
Обновлено в 15:08
Шоу-бизнес
61-летняя Мелани Гриффит впечатлила фото в бикини
Ведь облачившись в крохотный черный купальник-бикини, актриса продемонстрировала плоский живот и стройные ноги, которым могли бы позавидовать и гораздо более молодые женщины.
Обновлено в 15:30
Футбол
«Химки» и Куртинайтис продлили контракт
Пресс-служба "Химок" объявила о продлении контракта с наставником Римасом Куртинайтисом. Новое соглашение будет рассчитано на два сезона.
Обновлено в 15:44
Происшествия
Замглавы МВД назвал дело Голунова угрозой национальной безопасности
Замминистра внутренних дел Александр Горовой заявил, что дело журналиста Ивана Голунова представляет угрозу национальной безопасности России.
Обновлено в 07:40
Происшествия
В Москве арестовали основателя организации «Домашние деньги»
Кузьминский суд Москвы арестовал основного бенефициара микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Обновлено в 11:58
Гаджеты
Видеокарты AMD Radeon RX 5700 и RX 5700 XT получили стильные упаковки
Обновлено вчера в 00:42
Политика
Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского
На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Игры
Авторы Gears 5 сообщили детали беты боевика, которая начнётся 19 июля
Пару дней назад Microsoft сообщила, что подписчики Xbox Game Pass смогут принять участие в скорой бете Gears 5, а теперь разработчики из Coalition представили детали тестирования.
Обновлено в 12:40
Армия и оружие
Новейшая огнеметная система «Тосочка» получит искусственный интеллект
Обновлено в 23:12
Политика
Генсек НАТО предложил России способ спасения ДРСМД
Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил России спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), избавившись от ракет 9М729 в короткий срок.
Обновлено в 14:27
Общество
Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян
Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено в 06:19
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi CC9 поступают в продажу
С пятого июля серия молодежных смартфонов Xiaomi CC9 выходит в продажу.
Обновлено в 06:14