Напомним, семилетнюю девочку из Ингушетии привезли в назранскую больницу в четверг вечером. На ней было множество травм разной тяжести. Хирурги под контролем специалистов прооперировали ребенка, сохранив руку, которую хотели ампутировать.

Тетя избитой семилетней девочки из Ингушетии не признала вины

Финансы В НБУ заявили о росте международных резервов Украины Как поясняет Нацбанк Украины рост резервов связан с размещением еврооблигаций и покупкой валюты на международном рынке.

Политика СБУ заподозрила зама Гройсмана в создании схемы хищений из бюджета Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли к выводу, что к организации коррупционной схемы, с помощью которой из государственного и местных бюджетов были похищены крупные суммы денег, причастен один из заместителей председателя украинского правительства Владимира Гройсмана.

Армия и оружие В Алеппо наладили производство сайдинг-панелей Производство сайдинг-панелей запущено в промышленном районе города Алеппо после завершения боевых действий.

Транспорт В России изменились правила перевозки детей в авто В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.

Авто В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей» «Туламашзавод» выпускал легкий мотороллер «Муравей» с 1969 года. В начале 1990-х годов производство мотороллеров было прекращено.

Общество Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения «Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения РФ», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 5 июля.

Политика СМИ сообщают о конфликте в команде Зеленского Издание «Украинская правда» сообщает, что в команде украинского лидера Владимира Зеленского возник конфликт между врио главы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя администрации президента Андрея Богдана.

Происшествия Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.

Происшествия Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.

Общество В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп Деревянную статую первой леди США Меланьи Трамп в пятницу показали в рамках выставки рядом с ее родным городом Севница в Словении, сообщает организатор мероприятия галерея Match.

Происшествия Власти США потребовали изъять у наркобарона Коротышки $12,7 млрд Американские власти потребовали изъять у бывшего главаря мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана (также известного под прозвищем Коротышка) $12,7 млрд.

Общество Мокрая Мелания Трамп без нижнего белья произвела фурор В Сети обсуждают появление супруги президента США Мелании Трамп на военном параде по случаю празднования Дня независимости США.

Политика Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения.

Происшествия Возбуждено второе уголовное дело по статье о криминальных авторитетах «По материалам Главного управления уголовного розыска МВД России следователем подмосковной полиции в отношении одного из лидеров криминальной среды, известного как Бончо, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210.1 УК РФ», – приводит ТАСС слова Волк.

Шоу-бизнес 61-летняя Мелани Гриффит впечатлила фото в бикини Ведь облачившись в крохотный черный купальник-бикини, актриса продемонстрировала плоский живот и стройные ноги, которым могли бы позавидовать и гораздо более молодые женщины.

Футбол «Химки» и Куртинайтис продлили контракт Пресс-служба "Химок" объявила о продлении контракта с наставником Римасом Куртинайтисом. Новое соглашение будет рассчитано на два сезона.

Происшествия Замглавы МВД назвал дело Голунова угрозой национальной безопасности Замминистра внутренних дел Александр Горовой заявил, что дело журналиста Ивана Голунова представляет угрозу национальной безопасности России.

Происшествия В Москве арестовали основателя организации «Домашние деньги» Кузьминский суд Москвы арестовал основного бенефициара микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Политика Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.

Игры Авторы Gears 5 сообщили детали беты боевика, которая начнётся 19 июля Пару дней назад Microsoft сообщила, что подписчики Xbox Game Pass смогут принять участие в скорой бете Gears 5, а теперь разработчики из Coalition представили детали тестирования.

Политика Генсек НАТО предложил России способ спасения ДРСМД Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил России спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), избавившись от ракет 9М729 в короткий срок.

Общество Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.