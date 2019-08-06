Футбол
Теттех покидает «Динамо» и продолжит карьеру в ТурцииРИА Новости вчера в 15:46
Московское "Динамо" договорилось о переходе полузащитника Абдула-Азиза Теттеха в турецкий "Газишехир", сообщается на сайте российского футбольного клуба. Теттех перешел в "Динамо" в январе 2018 года. За это время 29-летний ганский футболист сыграл за команду 35 матчей и забил один гол.
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