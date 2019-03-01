Авто
Tesla закрывает все свои магазиныКоммерсантъ вчера в 21:16
Для достижения более низких цен и сохранения «финансовой устойчивости» Tesla закрывает все свои розничные магазины и переходит на онлайн-продажи, говорится в пресс-релизе компании.
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с чего всё началось
Производитель электромобилей Tesla объявил в четверг, 28 февраля, о серьезных изменениях системы продажи своих автомобилей — физические магазины компании будут закрыты, а электромобили Tesla во всем мире станут продаваться онлайн.Коммерсантъ03:58
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Происшествия
Предшественника Арашукова в Совфеде отпустили из СИЗО
Обновлено в 08:03
Спорт
Российские лыжники завоевали серебро в эстафете на ЧМ
Страну представляли Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Александр Большунов и Сергей Устюгов.
Обновлено в 09:10
Происшествия
В Кирове освобождена врач, задержанная по делу о гибели девочки
Накануне в Кирове была задержана заведующая поликлиникой, где должна была наблюдаться запертая в квартире и погибшая от истощения трехлетняя девочка.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие
Эсминец США оказался между двумя российскими фрегатами
Ракетный эсминец ВМС США «Дональд Кук» (USS Donald Cook) оказался между двух российских военных кораблей в районе пролива Дарданеллы.
Обновлено в 04:23
Экономика
Nord Stream 2 построила более 800 километров «Северного потока — 2»
Компания Nord Stream 2 AG построила более 800 км газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 08:49
Политика
Мадуро распорядился перенести офис PDVSA в Москву
Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился закрыть офис PDVSA в Лиссабоне и перенести его в Москву.
Обновлено в 05:26
Политика
Британия передала дом Скрипаля совету графства Уилтшир
Дом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в английском городе Солсбери был передан совету графства Уилтшир после завершения в нем работ по ликвидации последствий загрязнения нервно-паралитическим веществом «Новичок».
Обновлено в 07:10
Армия и оружие
Индия объявила об уничтожении пакистанского F-16 истребителем МиГ-21
Индийский истребитель МиГ-21 сбил пакистанский F-16 во время воздушного боя над Кашмиром, заявил вице-маршал индийской авиации Рави Гопал Кришана Капур.
Обновлено в 07:29
Политика
Россия и США снижают до $160 сбор за все виды виз
"Достигнута договорённость с американской стороной о возобновлении с 4 марта практики взимания сбора в размере $160 за все виды виз, выдаваемых в соответствии с двусторонним соглашением 2011 года об упрощении визовых формальностей", — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:58
Политика
«Нафтогаз» заявил о победе по иску против России из-за активов в Крыму
НАК «Нафтогаз Украины» сообщила, что выиграла в арбитражном трибунале в Гааге иск против России по делу об утере активов в Крыму.
Обновлено в 06:45
Экономика
В Росстате рассказали о зарплатах чиновников
Среднемесячная зарплата гражданских федеральных госслужащих в России по итогам 2018 года составила 126,6 тыс. рублей, что на 5,4% больше, чем в 2017 году, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 08:21
Происшествия
ФСБ задержала высокопоставленного работника ракетного завода в Миассе
В пресс-службе управления ФСБ по Челябинской области РБК подтвердили факт задержания одного из высокопоставленных сотрудников.
Обновлено в 07:57
Транспорт
В Москве начали штрафовать за «вафельницу» с помощью камер
С 1 марта столичным автомобилистам начнут рассылать штрафы за нарушение желтой «вафельной» разметки и выезд на забитый перекресток.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о единой валюте с Россией
Ранее в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко завил, что поддерживает введение в Союзном государстве единой валюты, но это должен быть и не белорусский, и не российский рубль.
Обновлено в 05:10
Транспорт
Крымский мост выдержал в зимний период более 900 штормовых часов
«За первую в истории действующего моста зиму метеостанции зафиксировали в Керченском проливе более 900 штормовых часов, почти 38 суток», — говорится в сообщении.
Обновлено в 03:08
Политика
Деятельность Владимира Путина одобряют 65% россиян, а доверяют ему 33%
Отмечается, что показатель одобрения вырос по сравнению с серединой января на 2,5 процентных пункта, - передает Интерфакс.
Обновлено в 08:31
Политика
Лукашенко спрогнозировал победу Порошенко на президентских выборах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прогнозирует, что президентские выборы на Украине в 2019 году выиграет действующий глава этого государства Петр Порошенко.
Обновлено в 05:51
Политика
Песков ответил на сообщение о связи ареста Калви с оппозицией
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не слышал о том, что администрация президента подозревает инвестиционную компанию Baring Vostok в материальной поддержке оппозиции.
Обновлено в 08:11
Происшествия
СКР назвал две причины гибели группы Дятлова
К трагической гибели девяти туристов из группы под руководством студента радиофакультета Уральского политехнического института Игоря Дятлова, отправившихся зимой 1959 года в лыжный поход по Северному Уралу, привели как минимум две причины.
Обновлено в 03:00
Спорт
Эстонские лыжники признались в употреблении допинга
Эстонский союз лыжного спорта выступил с официальным заявлением, в котором подтвердил, что задержанные австрийской полицией Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв употребляли допинг, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:47
Финансы
Сбербанк временно снизил ставки по потребкредитам
«С 1 марта по 29 апреля минимальные ставки снижаются до 11,9%», — сообщили в Сбербанке, уточнив, что ставки будут снижены для кредитов на сумму от 300 тыс. руб. на срок от трех месяцев до пяти лет.
Обновлено в 06:27
Происшествия
В Нижнем Новгороде у школы произошла стрельба
Неизвестные открыли стрельбу по прохожим на улице Тонкинской, около средней общеобразовательной школы № 121 в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Бастрыкин назвал число оправдательных приговоров по делам СКР
Бастрыкин напомнил, что в 2017 году суды в РФ вынесли 534 оправдательных приговоров из 128 тысяч уголовных дел, расследованных следователями СКР.
Обновлено в 07:44
Энергетика
«Газпром» снизил поставки в Европу
"Газпром" в начале 2019 года снизил объем поставок в страны дальнего зарубежья, сообщает управление информации компании.
Обновлено в 07:42
Общество
Цирковые артисты обвинили Запашного в мошенничестве
Обновлено в 05:52
Общество
Умер один из организаторов поставок «ножек Буша» в Россию
Умер бизнесмен Михаил Любович — один из основателей компании «Союзконтракт», импортировавшей в середине 1990-х в Россию куриные окорочка «ножки Буша» из США.
Обновлено в 07:38
Экономика
Дерипаска вернулся в рейтинг 500 богатейших людей Bloomberg
Российский бизнесмен Олег Дерипаска стал богаче на $1,07 млрд и вернулся в список 500 богатейших людей мира Bloomberg Business Index.
Обновлено в 09:14
Происшествия
Сотрудник ГИБДД погиб при оформлении ДТП в Москве
По предварительным данным, около 23:00 во время оформления ДТП в Гагаринском тоннеле водитель за рулем автомобиля Lexus допустил столкновение со служебным авто ГИБДД.
Обновлено вчера в 17:17
Спорт
Финский тренер Саммелвуо возглавил мужскую сборную России по волейболу
Финский специалист Туомас Саммелвуо назначен на пост главного тренера мужской сборной России по волейболу, сообщил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.
Обновлено в 07:12
Экономика
Shell сообщила о готовящемся в Гааге ее уголовном преследовании
Прокуратура Нидерландов планирует завершить расследования по делу Royal Dutch Shell и готовится к судебному процессу по уголовным обвинениям, связанным с урегулированием компанией споров вокруг выдачи ей лицензии на разведку нефти в Нигерии в 2011 году.
Обновлено в 06:37