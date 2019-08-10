Происшествия
Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видеоLenta.ru вчера в 16:36
Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.
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Три человека пострадали, когда автомобиль Tesla сгорел в результате ДТП на МКАД в районе ул. Профсоюзная
Агентство Москвавчера в 15:54
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 03:50, Вашингтон
Происшествия
Двое сотрудников ООН погибли в результате взрыва в Ливии
По последним данным, в результате взрыва погибли двое сотрудников Организации Объединенных Наций (ООН).
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Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае увеличилось до 28 человек
Число погибших в результате тайфуна "Лекима" выросло до 28 человек, 20 человек числятся пропавшими без вести, сообщает в воскресенье агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.
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МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
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Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам.
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В честь 32-й годовщины с момента назначения Гринспена на пост главы ФРС редакция РБК Quote выбрала 13 интересных фактов о его жизни.
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В ночном клубе бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул группа неизвестных открыла стрельбу по посетителям, в результате чего пять человек погибли и ещё четверо получили ранения.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником, отметив значимость их работы в масштабе всей страны, соответствующая телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.
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Ранее сообщалось, что первый телевизор Huawei может в августе и будет работать на собственной операционной системе.
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