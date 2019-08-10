Выяснилось, что "Тесла" ехала на автопилоте. Она не распознала стоящую впереди "семерку", которая сломалась и вызвала эвакуатор. Именно на него и залетела "Тесла", после чего съехала оттуда и загорелась.

с чего всё началось

Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.

Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео

Политика Эксперт объяснил, почему Эрдоган не признает Крым российским Глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек, со своей стороны, заявил, что Эрдогану следует признать воссоединение Крыма с Россией, если Анкара считает себя стратегическим партнером Москвы.

Армия и оружие Впервые показано применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» На конкурсе «Авиадартс» Армейских международных игр широкой публике впервые показали в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».

Здоровье Названы лучшие натуральные средства для похудения Эксперты составили список эффективных натуральных средств для похудения, пишет «Вечерняя Москва».

Политика Новый посол КНР в России прибыл в Москву Новый посол Китая в России Чжан Ханьхуэй прибыл в Москву в субботу, 10 августа, передает ТАСС.

Общество Немецкий канатоходец установил в Перми мировой рекорд Новый мировой рекорд установил в Перми канатоходец из Германии.

Общество Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришло от 300 до 500 человек.

Шоу-бизнес Фадеев отказался продюсировать Наргиз Певица Наргиз получила официальный документ о расторжении контракта с продюсерским центром Максима Фадеева «MALFA», сообщила официальный представитель исполнительницы в комментарии РИА Новости 8 августа.

Общество Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.

Политика Фигурант «газового дела» Онищенко заявил о планах вернуться в Киев Фигурант «газового дела», депутат Верховной рады седьмого и восьмого созывов (от Партии регионов и фракции «Воля народа» соответственно) Александр Онищенко заявил, что готов вернуться в Киев и доказывать свою невиновность.

Политика В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.

Политика На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев.

Единоборства Шевченко защитила титул чемпионки UFC в бою с Кармуш Представительница Киргизии Валентина Шевченко защитила титул чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе в бою с американкой Лиз Кармуш на турнире в Уругвае.

Политика Украинские силовики обыскали танкер из-за посещения Севастополя Как утверждают в Киеве, ранее танкер назывался Neyma и участвовал в блокировании прохода украинских кораблей в ходе провокации в Керченском проливе.

Шоу-бизнес Паулина Андреева и Федор Бондарчук планируют сыграть свадьбу Скорее всего, торжество пройдет в начале сентября. Андреева и Бондарчук не комментируют появившиеся в прессе слухи.

Политика Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".

Армия и оружие В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии Председатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч ответил на слова посла США Ричарда Гренелла о том, что Вашингтон может передислоцировать часть американских военных из Германии в Польшу.

Экономика Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей Работающая дворником в одной из компаний ЖКХ Воскресенска женщина оказалась должна почти 2 млрд рублей.

Политика Украинский депутат назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма На Украине снова продолжают делать громкие заявления относительно Крыма и России.

Общество В Самарской области на берег Волги выбросило огромного мертвого сома Фотографиями рыбы, которую выбросило на левый берег Куйбышевского водохранилища в районе Портпосёлка Центрального района Тольятти, поделились очевидцы в социальных сетях.

Происшествия Пожарные ликвидировали горение на военных складах под Ачинском Возгорание на военных складах под городом Ачинск в Красноярском крае, которое возникло после взрывов боеприпасов, ликвидировано.

Политика Украинцы потребовали сократить зарплату главе «Нафтогаза» в 70 раз Украинцы обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой сократить заработную плату главе компании «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву в 70 раз.

Происшествия В Тулуне около 450 домов не подлежат восстановлению Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что по результатам проведенных обследований в пострадавшем от паводков в июне — июле текущего года городе Тулуне около 450 домов не подлежат восстановлению.