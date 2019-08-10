Происшествия
Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видеоLenta.ru вчера в 16:36
Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.
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с чего всё началось
Выяснилось, что "Тесла" ехала на автопилоте. Она не распознала стоящую впереди "семерку", которая сломалась и вызвала эвакуатор. Именно на него и залетела "Тесла", после чего съехала оттуда и загорелась.РЕН ТВвчера в 16:16
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Три человека пострадали, когда автомобиль Tesla сгорел в результате ДТП на МКАД в районе ул. Профсоюзная
Агентство Москвавчера в 15:54
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 02:24, Ашберн
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