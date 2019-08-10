Происшествия
Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видеоLenta.ru 16:36
Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 20:20, Вашингтон
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
Обновлено в 10:28
Общество
Амур у Хабаровска превысил отметку в пять метров
Обновлено 08 августа в 02:15
Авто
Стартовал прием заказов на кросс-вэн Suzuki XL6
Компания Suzuki приступила к приему заказов на свой новый премиальный кросс-вэн под названием XL6.
Обновлено в 03:04
Политика
Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму
Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено в 11:59
Хоккей
Роман Ротенберг: победа в Кубке Глинки/Гретцки показывает верное развитие хоккея в России
Обновлено в 17:19
Футбол
«Зенит» победил «Динамо» в матче чемпионата России по футболу
Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 2:0 в гостевом матче пятого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:57
Армия и оружие
Киев потерял бойца в Донбассе
Обновлено в 14:01
Политика
В порту Херсона обыскивают танкер, заходивший в Севастополь
«Сегодня, 10 августа 2019 года, в ходе уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию, прокуратура АР Крым, проводит обыск в г. Херсон на судне «Мария», которое подозревается в перевозке контрабанды нефтепродуктов», – говорится в сообщении прокуратуры «АРК».
Обновлено в 17:21
Общество
Роспотребнадзор приостановил ввоз папайи из Китая из-за ГМО
Роспотребнадзор приостановил ввоз свежей папайи из Китая с 1 июля 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 10:43
Технологии
Drone Racing League делает свой беспилотник Racer4 доступным для всех
Новый сезон в профессиональной лиге гоночных дронов Drone Racing League стартует 11 августа.
Обновлено в 11:11
Финансы
МВФ не увидел значительных отклонений курса китайской валюты
Международный валютный фонд (МВФ) не увидел значительных отклонений курса юаня от нормальных показателей в 2018 году.
Обновлено в 01:30
Происшествия
В Норвегии произошла стрельба в мечети
Мужчина открыл огонь в мечети в Берум, пригороде Осло. В результате инцидента пострадал один человек, сообщила норвежская полиция в Twitter.
Обновлено в 19:45
Футбол
Болази отказался переходить в ЦСКА
Полузащитник английского «Эвертона» и сборной ДР Конго Янник Болази не перейдет в московский ЦСКА.
Обновлено в 17:32
Армия и оружие
Джулиан Рёпке: Эрдоган обманул Путина с поставками российских С-400
Немецкий журналист Джулиан Рёпке опубликовал материал, в котором ссылается на тот факт, что отношения Москвы и Турции кардинальным образом изменились после начала поставок российских ЗРС С-400 в Турцию.
Обновлено в 18:42
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Обновлено в 11:15
Кино
Universal отозвала рекламу нового триллера из-за стрельбы в США
Студия Universal Pictures отложила рекламную кампанию своего нового триллера «Охота», сюжет которого состоит в том, что американцы из спортивного интереса охотятся на своих сограждан.
Обновлено 08 августа в 11:35
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Состояние 25 самых богатых семей мира возросло на 24% за год и приближается к $1,4 трлн.
Обновлено в 14:34
Теннис
Медведев обыграл Хачанова и вышел в финал турнира в Монреале
В полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Монреале россиянин Даниил Медведев взял верх над соотечественником Кареном Хачановым.
Обновлено в 20:01
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Машина сбила группу дорожников в Дагестане
Обновлено в 17:51
Футбол
На стадионе футбольного клуба обрушилась крыша
На стадионе голландского футбольного клуба «АЗ Алкмаар» обрушилась крыша. Фотографии в своем Twitter опубликовал журналист Брайан Вийкер.
Обновлено в 18:02
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали публике
Обновлено в 08:57
Гаджеты
Samsung в ноябре представит недорогой смартфон Galaxy M90
Обновлено в 12:54
Транспорт
Видео проезда поезда по Крымскому мосту появилось в сети
Как сообщает телеканал РЕН ТВ, в интернете появился ролик, на котором видно, как по Крымскому мосту едет поезд.
Обновлено вчера в 10:55
Футбол
Команда Кокорина и Мамаева обыграла клуб ПФЛ
Обновлено в 06:14
Политика
В Киеве призвали приостановить действие Минских договоренностей
Представитель Украины в контактной группе по Донбассу Роман Бессмертный предложил приостановить выполнение Минских договоренностей после гибели четырех бойцов ВСУ в зоне конфликта.
Обновлено вчера в 07:17
Футбол
Сулейманов критично отнесся к стереотипу о своих голах после выхода на замену
Обновлено в 17:04
Общество
Пугающая деталь на фото девочки чуть не погубила ее
Обновлено в 08:48
Здоровье
Городская больница номер 17 победила в конкурсе «Лучший работодатель»
В 2018 году победителем столичного конкурса «Лучший работодатель» стала городская клиническая больница № 17.
Обновлено в 19:47