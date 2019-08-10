Происшествия

Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видеоLenta.ru 16:36

Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.
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Столкновение Tesla с эвакуатором на МКАД попало на видео

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Момент аварии с Tesla на МКАД попал на видео

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Источник: электромобиль Tesla попал в ДТП на МКАД и сгорел

ТАСС14:45

Три человека пострадали, когда автомобиль Tesla сгорел в результате ДТП на МКАД в районе ул. Профсоюзная

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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 20:20, Вашингтон
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