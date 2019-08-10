Происшествия
Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видеоLenta.ru 16:36
Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 21:46, Вашингтон
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Ким Чен Ын понаблюдал за испытанием нового оружия
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Десять сирийских военных погибли при отражении атаки боевиков в Идлибе
Десять сирийских военных погибли при отражении атаки боевиков в провинции Идлиб.
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Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
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В Норвегии произошла стрельба в мечети
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