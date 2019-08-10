Происшествия

Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видеоLenta.ru 16:36

Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.
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с чего всё началось

Стали известны детали ДТП с выгоревшей на МКАД «Тесла»

Выяснилось, что "Тесла" ехала на автопилоте. Она не распознала стоящую впереди "семерку", которая сломалась и вызвала эвакуатор. Именно на него и залетела "Тесла", после чего съехала оттуда и загорелась.
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Столкновение Tesla с эвакуатором на МКАД попало на видео

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