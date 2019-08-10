Происшествия
Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видеоLenta.ru 16:36
Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.
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с чего всё началось
Выяснилось, что "Тесла" ехала на автопилоте. Она не распознала стоящую впереди "семерку", которая сломалась и вызвала эвакуатор. Именно на него и залетела "Тесла", после чего съехала оттуда и загорелась.РЕН ТВ16:16
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 23:22, Вашингтон
Футбол
Намли: создалось впечатление, что судья был явно против «Краснодара»
После матча создалось впечатление, что судья был явно против нас. Он показал мне две жёлтые карточки, добавил 7 минут в конце.
Обновлено в 16:47
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришло от 300 до 500 человек.
Обновлено в 10:28
Происшествия
В США миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой
Обновлено в 12:20
Происшествия
Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали
Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.
Обновлено в 08:49
Происшествия
На заводе биотоплива в Бразилии произошел взрыв
В бразильском штате Сан-Паулу произошел взрыв резервуара с этанолом на заводе по производству биотоплива, передает ТАСС.
Обновлено в 22:44
Происшествия
При стрельбе в норвежской мечети россияне не пострадали
При стрельбе в норвежской мечети россияне не пострадали.
Обновлено в 19:31
Гаджеты
Samsung представит 12 августа 108 Мп мобильную камеру
В 108 Мп датчике скорее всего будет реализован такой же режим.
Обновлено в 13:18
Экономика
ВТБ закрыл сделку по покупке контрольного пакета акций РТК
Банк ВТБ закрыл сделку по покупке 50% плюс одна акция в железнодорожном операторе «Рустранском» (РТК), занимающийся железнодорожной перевозкой зерна и леса.
Обновлено вчера в 19:15
Политика
Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой
"В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США с пересчетом цен, тарифов, окладов заработной платы, стипендий, пенсий, средств на счетах предприятий, учреждений и организаций, а также вкладов граждан", — пишет автор петиции.
Обновлено в 05:58
Общество
Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис
Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.
Обновлено в 05:29
Политика
Трамп не смог вспомнить фамилию президента Украины
Обновлено в 03:56
Политика
В Венесуэле собирают подписи против санкций со стороны США
В Венесуэле начался сбор подписей против санкций США. Об этом сообщает Венесуэльское агентство новостей.
Обновлено в 16:22
Общество
Михаил Горбачев находится в очень плохом состоянии
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев находится в очень плохом состоянии.
Обновлено в 00:20
Политика
Трамп рассказал о полученном от Ким Чен Ына письме
Президент США Дональд Трамп заявил, что получил вчера письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено вчера в 10:59
Футбол
«Ювентус» намерен расстаться с шестью футболистами
Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал возможный уход нападающего Пауло Дибалы.
Обновлено в 22:48
Политика
В UC Rusal допустили отказ от проекта в США из-за давления политиков
Компания UC Rusal может отказаться от строительства в США завода по производству плоского алюминиевого проката для автопрома (совместный проект с американским холдингом Braidy Industries), если американские политики продолжат оказывать на компанию давление, сообщила финансовый директор US Rusal Александра Бурико, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:35
Теннис
Медведев обыграл Хачанова и вышел в финал турнира в Монреале
В полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Монреале россиянин Даниил Медведев взял верх над соотечественником Кареном Хачановым.
Обновлено в 20:01
Здоровье
Названы лучшие натуральные средства для похудения
Эксперты составили список эффективных натуральных средств для похудения, пишет «Вечерняя Москва».
Обновлено в 09:17
Финансы
Рубль нашел поддержку у мировых центробанков
Напомню, только на этой неделе четыре центробанка снизили свои ставки.
Обновлено в 23:00
Наука
2 500 000 неизвестных белков обнаружено в микрофлоре человека
В микрофлоре человека специалисты смогли найти примерно 2 500 000 неизвестных белков, сообщает информационно-новостное издание nplus1.ru.
Обновлено в 15:09
Экономика
Власти пообещали сохранить финансирование СМИ в следующем году
В минувшем году СМИ получили из бюджета 82,5 млрд рублей, в этом году объём финансирования меньше — 67 млрд 800 млн рублей.
Обновлено в 13:00
Единоборства
Россиянин Кунченко потерпел первое поражение на турнире UFC Fight Night 156
Обновлено в 22:10
Политика
В Киеве призвали приостановить действие Минских договоренностей
Представитель Украины в контактной группе по Донбассу Роман Бессмертный предложил приостановить выполнение Минских договоренностей после гибели четырех бойцов ВСУ в зоне конфликта.
Обновлено вчера в 07:17
Экономика
Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира
25 богатейших семей мира в сумме владеют капиталом на $1,4 трлн, говорится в ежегодном рейтинге Bloomberg.
Обновлено в 18:49