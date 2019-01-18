Авто

Tesla увольняет 7% постоянных сотрудниковiXBT.com вчера в 08:22

Генеральный директор Tesla Элон Маск (Elon Musk) объявил, что компания увольняет 7% постоянных сотрудников, стремясь сократить расходы и увеличить прибыль. В третьем квартале Tesla впервые стала прибыльной. По предварительным подсчетам, четвертый квартал тоже завершился прибылью.
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с чего всё началось
Производитель электромобилей Tesla решила сократить 7%, или примерно 3400 постоянных работников, сообщил
 сегодня гендиректор компании Илон Маск в письме сотрудникам.
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