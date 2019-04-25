Tesla потеряла $702 млн с начала годаInc.Russia 03:54

Убытки Tesla за первые три месяца 2019 года достигли $702 млн, сообщается в квартальном отчете компании. Эксперты объясняют это общим сокращением производства электромобилей Tesla. Компания Илона Маска потеряла $4,10 в цене каждой акции, что оказалось значительно хуже прогнозов аналитиков.

Tesla потеряла $702 млн с начала года

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