Экономика
Tesla потеряла $702 млн с начала годаInc.Russia 03:54
Убытки Tesla за первые три месяца 2019 года достигли $702 млн, сообщается в квартальном отчете компании. Эксперты объясняют это общим сокращением производства электромобилей Tesla. Компания Илона Маска потеряла $4,10 в цене каждой акции, что оказалось значительно хуже прогнозов аналитиков.
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Гаджеты
LG прекратит производство смартфонов в Южной Корее
Компания LG Electronics намерена приостановить производство смартфонов в Южной Корее, о чём сообщают сетевые источники, ссылаясь на информацию, полученную от осведомлённых лиц.
Обновлено в 01:02
Политика
Путин прокомментировал указ о паспортах для жителей ДНР и ЛНР
Комментируя свое решение, глава государства обратил внимание на то, что нельзя мириться с ситуацией, в которой оказались жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР И ЛНР), чьи гражданские права оказались практически полностью ущемлены.
Обновлено вчера в 11:40
Общество
В Подмосковье в 2020 году заложат около 30 школ
Обновлено в 04:55
Политика
Украина вышла из соглашения о секретных изобретениях, созданных в СССР
Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения о правовой охране секретных изобретений, созданных в СССР.
Обновлено вчера в 08:44
Авто
Skoda представит новый кроссовер в июне
Обновлено в 05:04
Происшествия
Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в аварию
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес
Пугачева поблагодарила Серебренникова
Алла Пугачева поблагодарила режиссера Кирилла Серебренникова и артистов за концерт-посвящение "Наша Алла", который состоялся в "Гоголь-центре", и призналась, что была приятно шокирована выступлением.
Обновлено вчера в 16:24
Кино
Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия
Певицу МакSим перевели из реанимации в обычную палату
Певица МакSим (Марина Абросимова), попавшая в ДТП, переведена из реанимации в обычную палату, врачи оценивают ее состояние как стабильное.
Обновлено в 04:29
Политика
Путин поручит подготовить указ о введении ЧС в Забайкалье
Российский лидер Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий природных пожаров в Забайкальском крае заявил, что поручит подготовить указ о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации.
Обновлено вчера в 19:50
Общество
Аналитики назвали самые популярные эмодзи у россиян
Самым популярным эмодзи весной этого года стал оранжево-желтый огонек (🔥). Его использовали почти 3 млн раз.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Электростали нашли тело младенца
"Вечером 24 апреля в правоохранительные органы города Электросталь поступило сообщение о том, что около одного из гипермаркетов обнаружено тело новорожденного ребенка женского пола без внешних признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:12
Происшествия
В мозге у младенца выросли зубы
В Мэриленде, США, во время операции врачи обнаружили в мозге у младенца несколько полноценных зубов.
Обновлено в 04:26
Общество
Похолодание придет в Москву на Пасху
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Пасху 28 апреля в Москве температура воздуха днем понизится на 5-8°С, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено вчера в 06:50
Политика
Рада приняла закон об исключительности украинского языка в стране
Верховная рада приняла закон об украинским языке, по которому его использование становится обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.
Обновлено в 04:23
Экономика
В США хотят оштрафовать Facebook на 5 млрд долларов
Федеральная комиссия по торговле США намерена оштрафовать компанию Facebook на 5 миллиардов долларов за нарушение конфиденциальности пользователей социальных сетей.
Обновлено в 01:33
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent выросла до $75 за баррель
Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже ненадолго превысила $75 за баррель.
Обновлено в 03:36
Политика
Путин назвал разговор с Ким Чен Ыном обстоятельным
Президент России Владимир Путин прокомментировал состоявшийся с северокорейским лидером Ким Чен Ыном диалог тет-а-тет.
Обновлено в 02:12
Культура
Пятый международный фестиваль фейерверков пройдет в Москве
Обновлено в 02:30
Технологии
Visa представила технологию оплаты с помощью биометрических данных
Международная платежная система Visa представила технологию оплаты с помощью биометрических данных.
Обновлено в 04:52
Происшествия
В Японии суд второй раз освободил Карлоса Гона под залог
Токийский окружной суд принял решение об освобождении бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона под залог в 500 млн иен ($4,5 млн), сообщает Kyodo News.
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес
Бузова рассказала Собчак о требованиях Тарасова
Ранее Бузова рассказала Собчак о брачном контракте с Тарасовым.
Обновлено вчера в 15:40
Общество
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Шоу-бизнес
Анжелика Варум смирилась с любвеобильностью Леонида Агутина
Звездная семейная пара Леонида Агутина и Анжелики Варум со стороны всегда выглядит практически идеальной, крепкой и просто образцовой.
Обновлено вчера в 19:14
Игры
Дополнений к Devil May Cry 5 не будет
Продюсер игры Devil May Cry 5 Мэтт Уолкер написал пост на своём аккаунте в Twitter, в котором подтвердил, что компания Capcom не собирается выпускать какие-либо дополнения для игры, поскольку, по его словам, проект полностью и успешно завершен.
Обновлено вчера в 13:47
Спорт
Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов
Обновлено в 05:12
Футбол
Салах и Азар не попали в символическую сборную сезона АПЛ
PFA в своем твиттере огласила символическую сборную текущего сезона английской премьер-лиги.
Обновлено в 04:48
Здоровье
В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью RT рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.
Обновлено вчера в 23:48
Политика
Валерий Радаев меняет структуру правительства Саратовской области
Губернатор Валерий Радаев собрал журналистов, чтобы анонсировать изменения в структуре исполнительной власти региона.
Обновлено в 05:07