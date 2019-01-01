Большая часть из выпущенных машин пришлась на бюджетную модель Tesla Model 3 – более 61 тыс. выпущенных экземпляров. Еще 25 тысяч это седан Tesla Model S и кроссовер Tesla Model X. Поставки компании также выросли и составили 90,7 тыс. штук, что на 8% больше.

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