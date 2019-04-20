Экономика
Tesla сообщила о планах сократить состав совета директоровРБК 00:56
Компания Tesla в течение двух лет планирует сократить состав совета директоров с 11 человек до семи. Об этом говорится в сообщении компании.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 11:27, Ашберн
Происшествия
Подаренная Алексием II икона уцелела при пожаре в Нотр-Даме
Как писал News.ru, несколько картин и других исторических ценностей до сих пор находятся в соборе Нотр-Дам.
Обновлено в 10:43
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Авто
ЦОДД назвал автомобили, водители которых чаще всего нарушают ПДД
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) составил список машин, водители которые чаще других оказываются замечены в нарушении правил дорожного движения.
Обновлено в 02:58
Происшествия
Слон насмерть затоптал пять человек в Индии
После нападения слона в двух деревнях индийского штата Орисса погибли пять человек. Об этом 19 апреля сообщат Hindu.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Депутат назвал версию попадания 9,5 т кокаина на сухогруз с россиянами
Груз с 9,5 т кокаина на судно с российскими моряками, по версии защиты, подняли на борт после угроз в адрес экипажа, рассказал РБК депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер, который в пятницу посетил арестованных россиян в тюрьме на острове Сантьяго.
Обновлено в 04:56
Происшествия
CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме
Обновлено в 10:12
Игры
Крупное обновление для Cuphead: новые боссы, выбор персонажа и русский язык
Разработчики из Studio MDHR выпустили для Cuphead патч версии 1.2, который, по их словам, стал самым крупным обновлением для игры с момента её выхода.
Обновлено в 03:31
Политика
Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Футбол
Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч с «Локомотивом»
Обновлено в 11:09
Происшествия
Гендиректора оператора Пулково обвинили в загрязнении реки Новая
Гендиректору компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" (оператор аэропорта Пулково) предъявили обвинение в нарушении правил охраны окружающей среды.
Обновлено в 11:05
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия
В Москве мужчина открыл стрельбу по подросткам
В субботу мужчина из окна квартиры жилого дома по улице Расплетина открыл стрельбу по подросткам из травматического пистолета.
Обновлено в 11:02
Армия и оружие
В ДНР 23-летняя ополченка пожертвовала собой во время атаки ВСУ
Во время попытки силовиков скрытно проникнуть на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики в окрестностях поселка Октябрь погибла 23-летняя санинструктор, младший сержант ДНР Лилия Эгалегердиева.
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес
Сын Аллы Пугачевой: «У мамы был последний концерт»
«Дети очень переживали, ведь они никогда не были у мамы на концерте», — рассказал подписчикам муж Примадонны Максим Галкин.
Обновлено в 10:00
Общество
В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения
Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Полицейские устроили драку в московском баре
Начата проверка по факту драки между полицейскими на юге Москвы.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес
Саша Савельева рассказала, почему выглядит, будто не рожала
35-летняя певица Саша Савельева, которая недавно впервые стала мамой, рассказала, почему выглядит так, будто не рожала.
Обновлено в 08:26
Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Политика
В Крыму назвали слова Порошенко о полуострове театральным приемом
Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков оценил высказывание президента Петра Порошенко о полуострове.
Обновлено в 10:25
Политика
Россия ответила Украине запретом экспорта нефти
Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено 18 апреля в 06:36
Авто
Причины, по которым на ГАЗ перестали устанавливать 405 двигатель
Обновлено в 02:22
Общество
Российский авиадвигатель ПД-14 готовят к полетам в Европу и за океан
Минпромторг России объявил тендер на доработку созданного в нашей стране нового авиационного двигателя ПД-14 - с целью его международной сертификации в Европейском агентстве по безопасности.
Обновлено в 07:15
Политика
Появилось видео выдачи денег «массовке» Порошенко
Видео выдачи денег «массовке», присутствовавшей на дебатах украинского лидера Петра Порошенко с оппонентом по предвыборной гонке Владимиром Зеленским, появилась в интернете.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие
Французские танки и солдаты прибудут к границам с Россией
Обновлено вчера в 01:38
Политика
В Болгарии пообещали выступить против антироссийских санкций
В Болгарии зампред политической партии "Альтернатива болгарского возрождения" Любомира Ганчева пообещала в случае попадания партии в Европарламент (ЕП) выступить против антироссийских санкций.
Обновлено в 09:40
Общество
У берегов России нашли немецкую подлодку
В Русское географическое общество поступила информация о возможном нахождении немецкой подводной лодки времен Второй мировой войны на берегу Карского моря на полуострове Таймыр.
Обновлено в 09:00