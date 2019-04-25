Экономика
Tesla снова понесла огромные убыткиПрофиль 02:17
Сокращение производства электромобилей компании Tesla привело к возникновению убытков на сумму $702 млн в первом квартале 2019 года, сообщает CBS со ссылкой на квартальный отчет автопроизводителя.
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Футбол
Нобоа назвал трех самых сексуальных спортсменок
Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа выбрал трех самых сексуальных спортсменок.
Обновлено в 09:27
Общество
Пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги
Обновлено в 10:36
Экономика
Дивиденды «Лукойла» вырастут на 16%
Размер дивидендов акционерам компании «Лукойл» за 2018 год может составить 250 рублей за обыкновенную акцию.
Обновлено в 07:20
Общество
Запрет на коронацию новых воров в законе продлен до 2026 года
На крупнейшей за последние годы сходке воров в законе, которая проходит в эти дни в пригородах Стамбула, принято решение продлить мораторий на коронацию авторитетов до 2026 года.
Обновлено в 10:38
Гаджеты
Смартфоны Huawei P30 и Honor 20 Pro сравнили на фото
Сегодня в сети появилась фотография, на которой изображены Huawei P30 и Honor 20 Pro.
Обновлено в 04:04
Политика
В МИД ответили послу США, пригрозившему России авианосцами
Дипломат заявил, что каждый из двух американских авианосцев представляет собой "сто тысяч тонн международной дипломатии" и демонстрирует России, что "если она на самом деле надеется на лучшие отношения с США, то должна прекратить дестабилизирующую деятельность по всему миру".
Обновлено в 09:54
Политика
Зеленский пообещал проверить закон о языке
Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал проанализировать закон об исключительности украинского языка, принятый Верховной радой 25 апреля, на предмет соответствия конституционным нормам и интересам украинских граждан.
Обновлено в 10:16
Происшествия
Задержан мужчина, убивший подростка на улице в Новокузнецке
Сотрудники СКР и МВД смогли менее чем за сутки установить подозреваемого в убийстве 17-летнего подростка в городе Новокузнецке.
Обновлено в 10:14
Футбол
Дзюба вошел в топ-10 игроков «Зенита» по победным голам
Лидером по данному показателю является Александр Кержаков. На счету бывшего нападающего «Зенита» 53 гола.
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия
Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток
Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено в 09:08
Футбол
Сегодня тульский «Арсенал» сыграет с московским «Спартаком»
Отправление начнется в 22.15 с остановки «Стадион». Начало матча «Арсенал» - «Спартак» в 20.30.
Обновлено в 02:47
Политика
Украинский суд отказался отменять постановление Рады об автокефалии
Верховный суд Украины отказался отменить решение Рады, которым парламент поддержал обращение президента Петра Порошенко к Константинопольскому патриархату о создании в стране единой поместной автокефальной церкви, сообщила в четверг пресс-служба суда.
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли написала завещание
Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49
Политика
Украина примет участие в переговорах по нефтепроводу «Дружба» в Минске
Генеральный директор украинской компании "Укртранснафта" Николай Гавриленко в пятницу примет участие в экстренных переговорах операторов нефтепровода "Дружба" в Минске, сообщила в четверг пресс-служба компании.
Обновлено в 09:47
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Обновлено в 07:54
Гаджеты
Раскрыты основные характеристики флагмана Redmi на Snapdragon 855
Суббренд компании Xiaomi, Redmi, готовит к выпуску новый флагманский смартфон на базе процессора Snapdragon 855.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве
Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 10:40
Общество
Беглов: Минобороны передаст музею блокады Ленинграда помещения площадью более 3 тыс. квадратных метров
"В ближайшее время музей получит более трех тысяч квадратных метров", – говорится в сообщении.
Обновлено в 10:52
Кино
Информация об актёрах новой части бондианы появилась в Сети
Обновлено в 09:41
Экономика
ФАС разрешила Мордашову купить «Ленту»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила «Севергрупп» Алексея Мордашова купить доли TPG Group и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено в 08:46
Космос
Физики опровергли теорию Стивена Хокинга о темной материи
Полученные результаты японских исследователей не полностью исключают теорию Хокинга, но допускают, что эти черные дыры должны быть действительно крошечными, чтобы объяснить природу темной материи.
Обновлено в 10:04
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян считают себя счастливыми
Обновлено в 08:19
Политика
Литва требует не признавать паспорта РФ для жителей Донбасса
Литва обратилась к международному сообществу с призывом осудить решение российской стороны об упрощении выдачи российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 08:54
Армия и оружие
Два авианосца США оказались в Средиземном море случайно
Авианосные группы во главе с кораблями Abraham Lincoln и John C. Stennis ВМФ США встретились в Средиземном море из-за совпадения.
Обновлено в 00:14
Общество
В Карском море нашли неизвестную подлодку
В Карском море возле побережья полуострова Таймыр найдена подводная лодка времен ВОВ.
Обновлено в 07:58
Политика
Сына Немцова затравили за позицию по Крыму
Сын политика Бориса Немцова Антон заявил, что если в Крыму снова провести референдум о воссоединении с Россией, то его результаты будут такими же.
Обновлено в 04:45
Политика
Немецкий посол заступилась за Россию в вопросе санкций
Ранее в Германии санкции США против европейских компаний за связи с Россией назвали нарушением международного права.
Обновлено в 08:43
Финансы
Годовой убыток Центробанка вновь составил 435 млрд рублей
По итогам прошлого года ЦБ получил убыток в размере около 435 млрд рублей.
Обновлено в 09:25