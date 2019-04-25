Экономика

Tesla снова понесла огромные убыткиПрофиль 02:17

Сокращение производства электромобилей компании Tesla привело к возникновению убытков на сумму $702 млн в первом квартале 2019 года, сообщает CBS со ссылкой на квартальный отчет автопроизводителя.
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