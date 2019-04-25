Tesla снова понесла огромные убыткиПрофиль 02:17

Сокращение производства электромобилей компании Tesla привело к возникновению убытков на сумму $702 млн в первом квартале 2019 года, сообщает CBS со ссылкой на квартальный отчет автопроизводителя.

Футбол Нобоа назвал трех самых сексуальных спортсменок Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа выбрал трех самых сексуальных спортсменок.

Экономика Дивиденды «Лукойла» вырастут на 16% Размер дивидендов акционерам компании «Лукойл» за 2018 год может составить 250 рублей за обыкновенную акцию.

Общество Запрет на коронацию новых воров в законе продлен до 2026 года На крупнейшей за последние годы сходке воров в законе, которая проходит в эти дни в пригородах Стамбула, принято решение продлить мораторий на коронацию авторитетов до 2026 года.

Гаджеты Смартфоны Huawei P30 и Honor 20 Pro сравнили на фото Сегодня в сети появилась фотография, на которой изображены Huawei P30 и Honor 20 Pro.

Политика В МИД ответили послу США, пригрозившему России авианосцами Дипломат заявил, что каждый из двух американских авианосцев представляет собой "сто тысяч тонн международной дипломатии" и демонстрирует России, что "если она на самом деле надеется на лучшие отношения с США, то должна прекратить дестабилизирующую деятельность по всему миру".

Политика Зеленский пообещал проверить закон о языке Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал проанализировать закон об исключительности украинского языка, принятый Верховной радой 25 апреля, на предмет соответствия конституционным нормам и интересам украинских граждан.

Происшествия Задержан мужчина, убивший подростка на улице в Новокузнецке Сотрудники СКР и МВД смогли менее чем за сутки установить подозреваемого в убийстве 17-летнего подростка в городе Новокузнецке.

Футбол Дзюба вошел в топ-10 игроков «Зенита» по победным голам Лидером по данному показателю является Александр Кержаков. На счету бывшего нападающего «Зенита» 53 гола.

Происшествия Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.

Политика Украинский суд отказался отменять постановление Рады об автокефалии Верховный суд Украины отказался отменить решение Рады, которым парламент поддержал обращение президента Петра Порошенко к Константинопольскому патриархату о создании в стране единой поместной автокефальной церкви, сообщила в четверг пресс-служба суда.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли написала завещание Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.

Политика Украина примет участие в переговорах по нефтепроводу «Дружба» в Минске Генеральный директор украинской компании "Укртранснафта" Николай Гавриленко в пятницу примет участие в экстренных переговорах операторов нефтепровода "Дружба" в Минске, сообщила в четверг пресс-служба компании.

Гаджеты Раскрыты основные характеристики флагмана Redmi на Snapdragon 855 Суббренд компании Xiaomi, Redmi, готовит к выпуску новый флагманский смартфон на базе процессора Snapdragon 855.

Происшествия Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Экономика ФАС разрешила Мордашову купить «Ленту» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила «Севергрупп» Алексея Мордашова купить доли TPG Group и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в сети гипермаркетов «Лента».

Космос Физики опровергли теорию Стивена Хокинга о темной материи Полученные результаты японских исследователей не полностью исключают теорию Хокинга, но допускают, что эти черные дыры должны быть действительно крошечными, чтобы объяснить природу темной материи.

Политика Литва требует не признавать паспорта РФ для жителей Донбасса Литва обратилась к международному сообществу с призывом осудить решение российской стороны об упрощении выдачи российских паспортов жителям Донбасса.

Армия и оружие Два авианосца США оказались в Средиземном море случайно Авианосные группы во главе с кораблями Abraham Lincoln и John C. Stennis ВМФ США встретились в Средиземном море из-за совпадения.

Общество В Карском море нашли неизвестную подлодку В Карском море возле побережья полуострова Таймыр найдена подводная лодка времен ВОВ.

Политика Сына Немцова затравили за позицию по Крыму Сын политика Бориса Немцова Антон заявил, что если в Крыму снова провести референдум о воссоединении с Россией, то его результаты будут такими же.

Политика Немецкий посол заступилась за Россию в вопросе санкций Ранее в Германии санкции США против европейских компаний за связи с Россией назвали нарушением международного права.