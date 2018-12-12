Экономика
Tesla решила взыскать $167 млн с экс-сотрудника
Tesla решила взыскать $167 млн с экс-сотрудникаРБК07:33
Компания Tesla подала иск в суд на своего бывшего технолога Мартина Триппа, потребовав с него $167 млн за разглашение информации, кражу коммерческих сведений и предоставление журналистам недостоверной информации о компании. Об этом пишет CNBC со ссылкой на юридические документы.
РБК07:33
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Финансы
Сбербанк дал прогноз по курсу рубля
Предыдущий прогноз Сбербанка, сделанный в августе, предусматривал средний курс доллара в 2019 году на уровне 66,5 рубля, в 2020-м — 67 рублей.
Обновлено в 07:20
Энергетика
Цена европейского газа для Украины установила рекорд
Средняя цена на импортный природный газ для Украины достигла 9,4 тыс. гривен ($339) за 1 тыс. кубометров в ноябре 2018 года.
Обновлено в 07:45
Экономика
Котировки «Мегафона» выросли на 4%. Компания готовится к выкупу акций
На торгах в среду, 12 декабря, акции "Мегафона" подорожали на 4%, до 614 руб. Рост котировок оператора связи, по-видимому, связан с ожиданиями выгодной по цене оферты — то есть выкупа акций у миноритариев самой компанией.
Обновлено в 07:00
Энергетика
Динамику цен на рынке нефти «оживили»
Инвесторы рынка нефти продолжают оценивать решение ОПЕК+ о сокращении с 1 января 2019 года совокупной добычи нефти на 1,2 млн баррелей в день, имеющее целью ограничить рост избыточного предложения «черного золота» на мировом рынке и поддержать котировки, которые за последние пару месяцев снизились более чем на 30%.
Обновлено в 07:50
Экономика
Орешкин сообщил о непубличном поиске инвесторов для приватизации
Правительство не отказывалось от приватизации, оно ведет непубличный поиск инвесторов и готово рассмотреть продажу активов, если на них будет спрос, заявил Максим Орешкин, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 07:39
Экономика
Правительство решило уничтожить шубы на миллиарды рублей
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в России в незаконном обороте находятся меховые изделия на сумму почти 1,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 07:50
Экономика
Власти России ужесточат контроль за онлайн-платежами
Законопроект о регулировании работы в России иностранных электронных кошельков и платежных систем, внесенный в Госдуму 7 декабря, введет дополнительный контроль за платежными агрегатами.
Обновлено в 07:57
Экономика
Большинству россиян подняли зарплаты
Роста зарплат в 2019 году ожидают около 69 процентов россиян, однако с ними согласны только 59 процентов опрошенных работодателей.
Обновлено в 07:56
Недвижимость
Банк России назвал ставку проектного финансирования для застройщиков
Средняя ставка по кредитам для застройщиков при переходе на проектное финансирование составит 7–9%.
Обновлено в 07:09
Экономика
Путин продлил заморозку накопительной пенсии еще на год
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении заморозки накопительной пенсии до 2021 года.
Обновлено в 07:34
Экономика
«Яндекс.Маркет» разработает сервис сравнения цен для офлайн-магазинов
«Яндекс.Маркет» разработает аналог своего сервиса сравнения цен онлайн-магазинов для офлайн-ритейла, сообщил гендиректор «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков.
Обновлено в 07:11
Экономика
Сбербанк подключит новые банки к сервису переводов по номеру телефона
Сбербанк планирует расширять список партнеров в сервисе p2p-переводов (peer-to-peer, между физлицами) по номеру телефона, сообщила зампред правления банка Светлана Кирсанова в рамках Дня аналитика-2018.
Обновлено в 08:01
Экономика
Банкам предрекли борьбу за садоводов
Соперничество за счета садовых товариществ развернется между крупными российскими банками с широким региональным покрытием.
Обновлено в 07:45
Экономика
Глава «Новатэк»: Запад давит на Норвегию из-за российского газа
Перевалка СПГ в бухте Ура под Мурманском должна быть запущена как можно скорее, так как Норвегия, где сейчас осуществляется перегрузка топлива, испытывает давление со стороны западных стран.
Обновлено в 05:37
Экономика
Мантуров оценил потери бюджета от нелегального оборота сигарет
Объем нелегального оборота табачной продукции в этом году вырос, российский бюджет недополучает примерно 50 млрд рублей в год по акцизам и около 10 млрд рублей по НДС, рассказал журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Обновлено в 07:52