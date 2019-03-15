Tesla представила новый электрокроссовер Model YBFM.ru 03:27

Tesla представила электрокроссовер-внедорожник Model Y, он уже доступен для предзаказа, но серийное производство еще не началось, отмечает РИА Новости.

Происшествия Суд отказался арестовать депутата Госдумы Белоусова по делу о взятке Ленинский суд Екатеринбурга отказался арестовать депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова, обвиняемого по делу о крупной взятке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Политика В России не проведут авиасалон МАКС в 2019 году Традиционный Международный авиационно-космический салон (МАКС) не будет проводиться в 2019 году в России, причина отмены не уточняется.

Футбол Стали известны четвертьфинальные пары Лиги Европы В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы, сообщает "Советский спорт".

Политика Российский посол отреагировал на критику МИД Белоруссии Российский посол в Минске Михаил Бабич ответил на критику белорусского МИДа в его адрес, передает РИА "Новости".

Происшествия Летевший в Москву Boeing 737-800 экстренно сел в Сыктывкаре Самолет Boeing 737-800, летевший из Мирного в Москву, был вынужден экстренно приземлиться в аэропорту Сыктывкара.

Политика Порошенко оговорился и поблагодарил врагов Украины Президент Украины Петр Порошенко во время одного из своих выступлений в Закарпатье оговорился и поддержал врагов страны.

Политика В список наблюдателей ОБСЕ на выборы на Украине попали 24 россиянина Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ включило 24 граждан РФ в состав миссии краткосрочных наблюдателей на президентских выборах на Украине.

Происшествия При нападении на мечети в Новой Зеландии погибли 49 человек Репосты не остановить 49 человек погибли и 48 ранены из-за стрельбы в новозеландском городе Крайстчерч.

Экономика Переводы с карты на карту в России впервые обогнали снятие наличных Объем переводов с карты на карту в России в 2018 году впервые в истории превысил объем операций по снятию наличных, следует из статистики Центробанка.

Политика США ограничат выдачу виз сотрудникам Международного уголовного суда Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон вводит ограничения на выдачу виз для въезда в Соединенные Штаты сотрудникам Международного уголовного суда (МУС).

Происшествия Сокровища фонда Музея имени Андрея Рублева сгорели в Москве Пожар, произошедший в минувшие выходные на складе лакокрасочных изделий на 1-й Магистральной улице в Москве, уничтожил экспонаты научно-вспомогательного фонда Музея имени Андрея Рублева.

Общество Юный химик из Красноярска получил подарок от Владимира Путина Школьник из Красноярска Александр Ременников получил в подарок от президента Владимира Путина набор юного химика, передает РИА Новости.

Религия Союз музеев России просит изменить закон о передаче имущества Церкви Согласно принятому 19 февраля постановлению президиума Союза музеев, организация считает запрос РПЦ о передаче в собственность всех зданий и построек архитектурного ансамбля бывшего Спасо-Андроникова монастыря "угрозой для дальнейшей деятельности Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва".

Политика Володин предложил оценить убытки Крыма от нахождения в составе Украины Председатель Государственной думы Вячеслав Володин 15 марта предложил проанализировать те потери, которые понес Крым, находясь в составе Украины, и с помощью европейских парламентских структур добиваться их компенсации.

Происшествия В Москве мужчина выпал из окна офиса «Газпрома» В Москве при падении из окна 30-го этажа офиса «Газпрома» погиб мужчина.

Политика Крым встретил делегацию журналистов из девяти стран Делегация иностранных журналистов из девяти государств прибыла на полуостров с ознакомительным визитом.

Происшествия В офис ФБК пришли следователь и приставы Следователь и 2 пристава пришли с повестками и требованием удалить "Димона". pic.twitter.com / r2iiu5A8sA — Ilya (@ ilyapahomov) 15 марта 2019 г. Ранее стало известно, что пятерых сотрудников ФБК вызвали на допрос по делу бывшего директора фонда Романа Рубанова, который объявлен в розыск.

Экономика Виталий Мутко ответил на критику ФАС о тарифах ЖКХ Разница в тарифах за услуги ЖКХ в регионах зависит от многих факторов, пояснил журналистам вице-премьер России Виталий Мутко, комментируя заявление главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева о переплате россиян за коммунальные услуги.

Спорт Паралимпийский комитет России восстановили в правах Паралимпийский комитет России (ПКР) был официально восстановлен в правах.

Кино Заграничным продвижением кино займется новая компания Ранее вопросом заграничного продвижения фильмов занималось "Роскино", которое оценило затраты на зарубежные стенды кинематографистов в 2018 году в 53 млн руб. Кинорежиссер Федор Бондарчук предложил создать единого оператора по продвижению российских фильмов за рубежом на площадке Фонда кино.