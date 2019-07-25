Экономика

Tesla потеряла во втором квартале меньше полумиллиардаАвторевю вчера в 11:33

Из 408 миллионов примерно 117 были потеряны из-за реструктуризации и «прочих причин». Найденное финансирование позволило увеличить сумму кассовой наличности и ее эквивалентов до пяти миллиардов долларов. Маржа вновь снизилась примерно до 19%, но это ненамного меньше 20% в прошлом квартале.
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