Из 408 миллионов примерно 117 были потеряны из-за реструктуризации и «прочих причин». Найденное финансирование позволило увеличить сумму кассовой наличности и ее эквивалентов до пяти миллиардов долларов. Маржа вновь снизилась примерно до 19%, но это ненамного меньше 20% в прошлом квартале.

Tesla потеряла во втором квартале меньше полумиллиарда

Политика Симоньян прокомментировала решение британского регулятора о штрафе RT Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение британского медиарегулятора Ofcom оштрафовать RT на 200 тысяч фунтов стерлингов.

Политика К делу о митингах в Москве подключилась Вторая служба ФСБ Дело, которое возбудило ГСУ СК по Москве, сопровождает Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, уточнил он.

Армия и оружие Boeing отказался создавать новую баллистическую ракету Американский авиастроительный концерн Boeing отозвал заявку на участие в тендере ВВС США на создание новой стратегической баллистической ракеты, которая в перспективе должна будет заменить устаревшие Minuteman-III.

Политика Трамп заявил, что винит Турцию за покупку С-400 Президент США Дональд Трамп заявил, что не винит Турцию за покупку российских систем С-400.

Политика Байден обогнал Трампа в опросе о будущем президенте США Президент США Дональд Трамп высказался в адрес Fox News после публикации СМИ опроса ожиданий американцев относительно будущего президента страны.

Интернет В WhatsApp обновится функционал Разработчики мессенджера WhatsApp приступили к созданию системы, которая не будет привязана к приложению на мобильном телефоне.

Политика МИД назвал обвинения австрийских властей в адрес россиянина вбросом МИД России выразил сожаление в связи с ситуацией вокруг Игоря Зайцева, которого Вена обвинила в тайной деятельности в пользу ГРУ "в ущерб Австрийской Республике", но комментировать ее не видит смысла.

Спорт Девятнадцатый этап «Тур де Франс» остановлен из-за непогоды Девятнадцатый этап многодневной велогонки "Тур де Франс" остановлен в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Происшествия Школьник нашел 11 ископаемых яиц динозавра в Китае Мальчик обнаружил в овраге в Хэюане на юге Китая 11 древних окаменелых яиц динозавра возрастом 66 млн лет.

Авто Стало известно, когда в Россию приедет обновленный Mitsubishi ASX Стало известно о том, что рестайлинговый вариант кроссовера Mitsubishi ASX появится на российском рынке в первом полугодии 2020 года.

Политика Зеленского попросили пустить поезда в Крым Кохно считает, что глава государства должен дать зеленую улицу железнодорожному сообщению со стороны Украины, причем, до того, как по Крымскому мосту в декабре 2019 года пойдут российские вагоны, иначе, как отмечается в ходатайстве, "мы со своими поездами никому не будем нужны".

Происшествия Задержан экс-глава правительства Астраханской области Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.

Армия и оружие РВСН успешно провели учебный пуск межконтинентальной ракеты «Тополь» Боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области проведён учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь", сообщили в Минобороны России.

Происшествия На свердловского общественника завели дело из-за оскорбления ГИБДД Возможно, дело было открыто из-за видеоролика Кононова от 12 июня, где тот обвинил главу местного ГИБДД в трусости из-за бездействия в отношении городских мотоциклистов.

Политика Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.

Происшествия На севере Москвы в ДТП с автобусом пострадали два человека "Напротив дома № 60 на Дмитровском шоссе произошло столкновение автобуса 36 маршрута и легковой машины" По его словам, в автобусе, по предварительным данным пострадали два человека, обстоятельства ДТП выясняются Согласно информации пресс-службы столичной госавтоинспекции, столкнулись автобус и каршеринговый автомобиль, никто не госпитализирован.

Политика Польша собралась пригласить Путина на 75-летие освобождения Освенцима Варшава в начале следующего года направит президенту России Владимиру Путину приглашение на памятные мероприятия, посвященные 75-летию освобождения заключенных нацистского концлагеря Аушвиц, расположенного около польского города Освенцим.

Здоровье Владимир Путин удивлен зарплатами врачей Президент России Владимир Путин поднял на обсуждение сложившуюся ситуацию в первичном звене здравоохранения и выразил удивление зарплатами врачей.

Экономика Кондитеры выступили против повышения НДС на пальмовое масло Ранее парламент принял законопроект об увеличении ставки НДС для пальмового масла с 10% до 20% Российские кондитеры заявили, что после повышения НДС на пальмовое масло им будет сложно остаться в рамках старой ценовой политики.

Шоу-бизнес 13-летняя дочь Волочковой окунулась в купель по примеру мамы В кадре запечатлена дочка Волочковой - Ариадна. Девочка по примеру своей мамы решила окунуться в ледяную купель.

Шоу-бизнес Галкин выложил фото с Пугачевой Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.