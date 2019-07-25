Из 408 миллионов примерно 117 были потеряны из-за реструктуризации и «прочих причин». Найденное финансирование позволило увеличить сумму кассовой наличности и ее эквивалентов до пяти миллиардов долларов. Маржа вновь снизилась примерно до 19%, но это ненамного меньше 20% в прошлом квартале.

Tesla потеряла во втором квартале меньше полумиллиарда

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 7,25% годовых В пятницу, 25 июля, совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта — до 7,25% годовых.

Общество Госдума приняла законопроект о продлении «дачной амнистии» Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.

Политика «Нафтогаз» отреагировал на новости о транзите и «Газпроме» Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал информацию агентства Reuters о продлении контракта на транзит российского газа через Украину.

Происшествия Причиной жестокого убийства молодой женщины в Раменском стала ревность В четверг, 25 июля, полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве женщины на детской площадке в Раменском районе области, сообщает «Интерфакс».

Политика Румыния не пропустила российское вооружение для Сербии из-за санкций Румыния отказалась выдать разрешение на транзит по Дунаю транспорта с российскими вооружениями для Сербии из-за антироссийских санкций Евросоюза, сообщает b1 со ссылкой на румынский МИД.

Спорт ОКР получил официальное приглашение от МОК на Олимпиаду в Токио Российская команда выступит в Токио под национальным флагом. 💥💥💥 ОКР получил официальное приглашение на Игры-2020 в Токио ➡️ https://t.co/aGcYtxhJSa#Токио2020 #ОИ2020 pic.twitter.com/6GnQcp8Vxn — Olympic Russia (@Olympic_Russia) 26 июля 2019 г. Это же относится к российским легкоатлетам, которые на данный момент соревнуются на международных турнирах в нейтральном статусе.

Политика Симоньян прокомментировала решение британского регулятора о штрафе RT Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение британского медиарегулятора Ofcom оштрафовать RT на 200 тысяч фунтов стерлингов.

Политика Мосгоризбирком обвинил Соболь в поломке звуковой аппаратуры Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь и представители иностранных СМИ сломали звуковую аппаратуру в зале заседаний.

Политика Эрдоган пригрозил США отказом от покупки самолетов Boeing На фоне ухудшения отношений Вашингтона и Анкары президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может отказаться от сделки по покупке американских лайнеров Boeing.

Футбол Гаттузо может возглавить «Шанхай Шэньхуа» Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо может возглавить «Шанхай Шэньхуа».

Футбол Шалимов оскорбил Кононова из-за высказываний о Черенкове Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отреагировал на слова наставника московского «Спартака» Олега Кононова о легендарном футболисте команды Фёдоре Черенкове.

Политика Посольство США похвалило Киев после захвата российского танкера Посольство США на Украине высоко оценило действия украинской стороны при задержании российского танкера в порту Измаил в четверг, 25 июля.

Гаджеты Изъята партия поддельных смартфонов Huawei Как стало известно, в китайском городе Ханчжоу полицейские накрыли подпольный цех по производству смартфонов Huawei.

Спорт Команду «Что? Где? Когда?» «Новое величие» обязали сменить название Команда «Новое величие» должна быть переименована по фамилии капитана или по названию, которое выберут и согласуют с комиссией по рейтингу участники.

Политика ВЦИОМ: уровень доверия граждан Путину достиг максимума за два месяца Уровень одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина со стороны граждан вырос до 65,2%, а рейтинг доверия главе государства достиг 73%, что стало максимальным показателем с конца мая.

Политика Зеленского попросили пустить поезда в Крым Кохно считает, что глава государства должен дать зеленую улицу железнодорожному сообщению со стороны Украины, причем, до того, как по Крымскому мосту в декабре 2019 года пойдут российские вагоны, иначе, как отмечается в ходатайстве, "мы со своими поездами никому не будем нужны".

Спорт Ефимова выиграла золото ЧМ на дистанции 200 м брассом Российская пловчиха Юлия Ефимова выиграла золотую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.

Политика Польша пригласит Путина на 75-летие освобождения Освенцима Российскому президенту Владимиру Путину направят приглашение на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

Общество Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.

Здоровье Врачей предложили сделать индивидуальными предпринимателями Юргенс предложил врачам-предпринимателям арендовать кабинет и «получать нормально» за свою работу.

Гаджеты Новый смартфон Nokia 8.2 получит выдвижную 32-Мп фронтальную камеру Корпорация HMD Global скоро выпустит новую модель Nokia 8.2, оснащенную выдвижной фронтальной камерой с 32-Мп.