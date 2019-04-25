Экономика
Tesla понесла в I квартале убытки в размере $702 млнТАСС вчера в 21:12
Компания Tesla американского предпринимателя Илона Маска понесла в первые три месяца 2019 года убытки в размере $702 млн. Об этом говорится в квартальном отчете компании, опубликованном в среду.
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Шоу-бизнес
Принц Гарри появился на публике с Кейт Миддлтон
Обновлено в 12:44
Футбол
Олег Кононов: «Арсенал» заслуженно обыграл «Спартак»
В матче 25-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на выезде проиграл тульскому "Арсеналу" со счетом 0:3. Главный тренер "красно-белых" Олег Кононов назвал причины поражения своих подопечных.
Обновлено в 17:25
Религия
У православных христиан наступила Великая пятница
Православные христиане отмечают Великую (Страстную) пятницу - день, когда Иисус Христос был распят и умер на кресте.
Обновлено в 18:43
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Возвращение Мухтара» Алексей Моисеев прошел ДНК-тест
Супруга звезды сериалов была оскорблена таким решением мужа.
Обновлено в 11:45
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли написала завещание
Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49
Наука
Ученые обнаружили в хлебе опасное вещество
Обновлено в 17:52
Армия и оружие
Атомную подлодку «Белгород» спустили на воду
Подводная лодку специального назначения «Белгород» торжественно спущена на воду в Северодвинске на заводе «Севмаш».
Обновлено вчера в 01:25
Энергетика
Словакия приостановила прокачку российской нефти по «Дружбе»
Оператор словацкого участка «Дружбы» компания Transpetrol приостановила прокачку российской нефти по этому трубопроводу, сообщает в пятницу Bloomberg.
Обновлено в 17:42
Политика
Захарова ответила послу США, пригрозившему России авианосцами
Официальный представитель МИД Мария Захарова во время брифинга в четверг вспомнила заявление посла США в РФ Джона Хантсмана об авианосцах.
Обновлено в 12:05
Происшествия
Двое рабочих погибли в результате аварии на шахте в ЛНР
Обновлено в 17:24
Наука
Выяснена причина возникновения гигантской полыньи в Антарктиде
Из-за труднодоступного места ученые Нью-Йоркского университета в Абу-Даби использовали сочетание спутниковых наблюдений и данных реанализа, чтобы обнаружить, что циклоны (столь же интенсивные, как категория 11 по шкале Бофорта) и сильные ветры, дующие вдоль ледяного покрова, вызывают смещение льда в противоположных направлениях, что приводит к возникновению полыньи.
Обновлено в 09:18
Экономика
Доля убыточных организаций в России выросла до 34,4%
Доля убыточных организаций в России в январе-феврале 2019 года выросла на 0,7% в годовом выражении и составила 34,4%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Обновлено в 10:03
Происшествия
На проспекте Художников сбили девочку на самокате
На перекрестке проспекта Художников и Поэтического бульвара под иномарку попала десятилетняя девочка.
Обновлено в 16:26
Авто
Обнародованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка»
Ульяновский автозавод официально представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».
Обновлено в 01:18
Здоровье
От этих продуктов умирают миллионы людей по всему миру. В России решили с ними бороться
Эксперты уверены, что так в стране смогут навести порядок в сфере продажи продуктов.
Обновлено в 17:04
Происшествия
Трубу на улице Димитрова починили
Специалисты заменили 29 метров трубопровода диаметром 1000 миллиметров, не вскрывая асфальтовое покрытие и не перекрывая движение транспорта.
Обновлено в 18:58
Экономика
Российские мегаполисы предложили объединить
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин предложил создать в России четыре метрополии.
Обновлено в 03:46
Наука
Потеря даже 16 минут сна негативно отражается на работе
Если люди не получают всего 16 минут сна, то это уже негативно влияет на их работоспособность на следующий день, как продемонстрировали наблюдения.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено в 18:54
Политика
Ким Чен Ын пригласил Путина в Северную Корею
Нанести визит в Северную Корею предложил глава КНДР Ким Чен Ын российскому президенту Владимиру Путину, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
Обновлено в 18:44
Политика
Симоньян опасается, что Россия станет мусульманской страной
В ближайшем будущем Россия может превратиться в мусульманскую страну, если власти не изменят свою демографическую политику.
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес
Певицу МакSим перевели из реанимации
Известная российская певицы Максим ( Марина Абросимова ) попала в серьезное ДТП, возвращаясь в Москву на съемки собственного клипа.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие
Первое заседание Ассоциации военных вузов СНГ прошло в Нур-Султане
«Ассоциация создана для координации взаимодействия высших военно-учебных заведений государств-участников СНГ по вопросам подготовки военных, научных и научно-педагогических кадров, осуществления профессиональной переподготовки, проведения научных исследований»,- рассказал начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.
Обновлено в 16:32
Авто
MSA представило 510-сильный внедорожник на базе Hummer H1
Специалисты ателье Mil-Spec Automotive (MSA) продолжают пополнять свою серию Launch Edition, в которую должно войти 12 машин.
Обновлено в 09:20
Происшествия
В реанимации умер избитый приемной мамой семилетний мальчик
В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.
Обновлено в 17:30
Политика
Небензя: выдача паспортов в Донбассе не представляет никому угрозы
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности, что решение об упрощённой выдаче российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей не представляет угрозы миру и безопасности.
Обновлено в 16:48
Транспорт
Стал известен маршрут платной трассы Москва–Казань
Обновлено в 02:37
Здоровье
Назван самый полезный продукт для работы мозга
Обновлено в 04:55
Политика
Савченко: в российской тюрьме было лучше, чем в украинской
Как сообщает канал NewsOne, нардеп Надежда Савченко, подозреваемая на родине в в подготовке терактов в центре Киева, призналась журналистам, что находиться в украинской тюрьме ей было сложнее, чем ранее в российской.
Обновлено в 19:11