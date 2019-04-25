Tesla понесла в I квартале убытки в размере $702 млнТАСС вчера в 21:12

Компания Tesla американского предпринимателя Илона Маска понесла в первые три месяца 2019 года убытки в размере $702 млн. Об этом говорится в квартальном отчете компании, опубликованном в среду.

Tesla понесла в I квартале убытки в размере $702 млн

Происшествия На Александра Ландо завели уголовное дело о мошенничестве Как стало известно интернет-изданию «Новости Саратова», по предварительным данным Александру Ландо может грозить статья 159 УК РФ «Мошенничество группой лиц в особо крупном размере».

Спорт Олимпийская чемпионка упала в обморок в прямом эфире во время интервью Двукратная Олимпийская чемпионка по волейболу Жаклин Карвальо упала в обморок во время интервью.

Политика Путин упростил получение российского гражданства для жителей ЛНР и ДНР Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Общество Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.

Политика Путин встретил Ким Чен Ына на острове Русский Президент РФ Владимир Путин встретил председателя госсовета КНДР Ким Чен Ына в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке, где вскоре начнутся переговоры глав двух государств.

Происшествия На Шри-Ланке прогремел новый взрыв В воскресенье на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов. Жертвами стали, по последним данным, 359 человек.

Религия Чистый четверг: что происходило две тысячи лет назад Считалось, что участвуя в литургии Великого четверга, мы участвуем в той самой Тайной вечере, когда Иисус установил главное христианское Таинство - Таинство Причащения.

Энергетика Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» «Гомельтранснефть Дружба» в свою очередь уведомило российскую сторону о том, что транзит по западному направлению остановлен в связи с отказом Польши принимать некачественную нефть.

Происшествия В Хабаровске обрушилась часть жилого дома Часть двухэтажного жилого дома обрушилась на площади 40 квадратных метров в Хабаровске, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Транспорт Стал известен маршрут платной трассы Москва–Казань Госкомпания «Автодор» сформировала маршрут платной скоростной трассы Москва–Казань, которая станет частью федерального транспортного коридора Европа — Западный Китай.

Происшествия СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.

Шоу-бизнес Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.

Политика Национализм посчитали основной причиной поражения Порошенко на выборах Действующий президент Украины Петр Порошенко проиграл во втором туре выборов оппоненту Владимиру Зеленскому из-за националистической политики.

Политика Саакашвили назвал тестом для Зеленского указ Путина о паспортах Бывший глава Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал указ президента РФ Владимира Путина об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям Донбасса.

Хоккей «Вашингтон» Овечкина выбыл из борьбы за Кубок Стэнли Команда Александра Овечкина в решающем матче первого раунда плей-офф НХЛ в овертайме уступила "Каролине" - 3:4.

Политика Оператор «Северного потока-2» пригрозил Еврокомиссии судебным иском Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг направил 12 апреля президенту Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру письмо, в котором просит разъяснить новые правила регулирования в принятой недавно газовой директиве, а также предупреждает, что ЕК в случае применения директивы к "Северному потоку-2" может нарушить Договор к Энергетической хартии (ДЭХ), что чревато судебными разбирательствами.

Происшествия Под Магаданом три человека погибли в ДТП Три человека погибли в четверг в ДТП при лобовом столкновении между поселками Уптар и Сокол под Магаданом, один из погибших – водитель автомобиля Санавиации, перевозивший пациента, сообщил РИА Новости представитель ГИБДД УМВД России по региону.

Здоровье В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью RT рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.

Политика В штабе Зеленского пообещали не сдавать и не дарить земли Украины Зеленский на брифинге 21 апреля пообещал в ближайшее время представить план действий для прекращения огня в Донбассе.

Политика Чешское радио отказалось извиняться за статью про Зеленского После скандала радиостанция сменила заголовок на «Ян Фингерланд – Еврей во главе Украины», но извиняться за статью отказалась.

ЖКХ В Сети появился график отключения горячей воды в Москве График планового отключения горячей воды в домах москвичей стал доступен на официальном портале мэрии mos.ru - там достаточно ввести адрес своего дома, после чего появится период отключения с точностью до часа.

Наука Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.

Армия и оружие Истребители F-35A и F-22 считают уязвимыми к взлому Японское издание Nikkei сообщает, что американские специалисты нашли уязвимость в программном обеспечении истребителей F-35A Lightning II и F-22 Raptor.

Транспорт ГИБДД опять усложнит получение водительских прав Государственная автоинспекция разрабатывает новые меры, направленные на повышение требований к начинающим водителям.