Экономика
Tesla понесла в I квартале убытки в размере $702 млнТАСС вчера в 21:12
Компания Tesla американского предпринимателя Илона Маска понесла в первые три месяца 2019 года убытки в размере $702 млн. Об этом говорится в квартальном отчете компании, опубликованном в среду.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 03:54, Ашберн
Здоровье
В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью RT рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.
Обновлено вчера в 23:48
Шоу-бизнес
Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ
Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено вчера в 10:50
Авто
Новое поколение кроссовера Toyota Rush выйдет на крупнейший рынок
Продажи новой генерации популярного Toyota Rush стартовали в 2017 году, однако и на сегодняшний день автомобиль пользуется ажиотажным спросом в странах Юго-Восточной Азии.
Обновлено в 00:00
Политика
МВД разъяснило порядок получения гражданства России жителями ДНР и ЛНР
Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении жителям ДНР и ЛНР права на получение российского гражданства в упрощённом порядке.
Обновлено вчера в 14:47
Путешествия
Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осенью
Полеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года. Это произошло после теракта в самолете Airbus A321 компании «Когалымавиа».
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия
В Иркутске осудили убийц ювелира из Таганрога
В Иркутске суд вынес приговор в отношении убийц торгового представителя ювелирной компании из Таганрога Натальи Мулиховой.
Обновлено в 01:44
Политика
В Египте продлили на три месяца режим чрезвычайного положения
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси указом продлил действие чрезвычайного положения в стране сроком на три месяца.
Обновлено в 03:47
Хоккей
В твиттере Кубка Стэнли попрощались с Овечкиным
Официальный твиттер Кубка Стэнли после вылета столичной команды из розыгрыша обратился к капитану действующих чемпионов Александру Овечкину.
Обновлено в 00:34
Происшествия
Появилось видео избиения отца чемпиона мира ММА
Смерть отца чемпиона мира по ММА Магомеда Юнусилау не могла оставить равнодушными не только тех, кто лично знал их обоих, но и всех спортсменов, да и обычных жителей Дагестана и соседних республик.
Обновлено в 03:29
Транспорт
Определен маршрут скоростной трассы Москва-Казань
Госкомпания "Автодор" определилась с маршрутом платной скоростной трассы, которая должна связать Москву и Казань.
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Путин назвал разговор с Ким Чен Ыном обстоятельным
Обновлено в 02:12
Политика
У здания Рады проходит акция в поддержку закона о языке
Более 200 человек проводят акцию у здания Верховной рады Украины в поддержку принятия закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает его использование практически во всех сферах жизни, сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 02:56
Кино
Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия
Автобус и грузовик столкнулись в Тверской области
Шесть человек получили травмы в результате столкновения в Тверской области грузовика и автобуса, который перевозил рабочих.
Обновлено в 01:39
Происшествия
Взрывы на Шри-Ланке устроили сыновья богатого торговца специями
Комментируя причастность сыновей бизнесмена к терактам, министр обороны Шри-Ланки Руван Вийевардене отметил, что некоторые вовлеченные в организацию взрывов лица имели хорошее образование, происходили из состоятельных семей и не испытывали никаких проблем с финансами.
Обновлено вчера в 20:40
Происшествия
Вандалы осквернили памятник советским воинам-освободителям в Вене
В Австрии неизвестные облили черной краской памятник советским воинам-освободителям. Инцидент произошел на площади Шварценбергплац в Вене.
Обновлено в 03:35
Общество
Наталья Салеева покинула пост гендиректора ЮУ КЖСИ
Обновлено в 03:34
Музыка
Два марширующих оркестра из Норвегии примут участие в «Спасской башне»
Два марширующих оркестра из Норвегии примут участие в фестивале "Спасская башня" в 2019 году, сообщили РИА Новости в среду в оргкомитете фестиваля.
Обновлено вчера в 08:36
Происшествия
Женщина, упавшая на рельсы станции метро «Фрунзенская», погибла
В результате падения с платформы на рельсы на станции метро "Фрунзенская" около 09:00 утра четверга погибла женщина, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 03:06
Футбол
«Лацио» победил «Милан» и вышел в финал Кубка Италии
«Лацио» одержал победу над «Миланом» в ответном полуфинальном матче Кубка Италии.
Обновлено вчера в 16:57
Транспорт
В метрополитене Екатеринбурга поднимут стоимость проезда
В Екатеринбургском метрополитене всё же повышают стоимость проезда до 32 рублей.
Обновлено в 03:15
Футбол
Новичка «Аякса» заставили исписывать лист признаниями любви к клубу
Когда-то Схерпена писал в своих социальных сетях, что "Фейеноорд" более хороший клуб, чем "Аякс".
Обновлено в 02:50
Происшествия
В Уфе у экс-полицейского изъяли имущество на 34 млн рублей
Как сообщила прокуратура республики, также ему пришлось заплатить 13 млн рублей за счет стоимости имущества, которое он успел продать, и двух квартир в Евпатории, на которые он не оформил собственность после покупки.
Обновлено в 01:44
Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено вчера в 11:38
Политика
Пушков ответил Киеву на критику выдачи российских паспортов в Донбассе
Украинские власти проявили "редкое лицемерие", отреагировав на упрощение выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter.
Обновлено вчера в 18:04
Политика
В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине»
Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.
Обновлено вчера в 07:24
Армия и оружие
Истребители F-35A и F-22 считают уязвимыми к взлому
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Путин распорядился о выплате ко Дню Победы для ветеранов
Президент Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:32
Происшествия
В Москве грабители с топорами похитили у китайцев миллион рублей
Обновлено вчера в 13:58