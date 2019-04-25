Экономика

Tesla понесла в I квартале убытки в размере $702 млнТАСС вчера в 21:12

Компания Tesla американского предпринимателя Илона Маска понесла в первые три месяца 2019 года убытки в размере $702 млн. Об этом говорится в квартальном отчете компании, опубликованном в среду.
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Tesla отчиталась об убытке в $702 млн за первый квартал

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Появилось видео избиения отца чемпиона мира ММА

Смерть отца чемпиона мира по ММА Магомеда Юнусилау не могла оставить равнодушными не только тех, кто лично знал их обоих, но и всех спортсменов, да и обычных жителей Дагестана и соседних республик.
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У здания Рады проходит акция в поддержку закона о языке

Более 200 человек проводят акцию у здания Верховной рады Украины в поддержку принятия закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает его использование практически во всех сферах жизни, сообщает телеканал "112 Украина".
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Комментируя причастность сыновей бизнесмена к терактам, министр обороны Шри-Ланки Руван Вийевардене отметил, что некоторые вовлеченные в организацию взрывов лица имели хорошее образование, происходили из состоятельных семей и не испытывали никаких проблем с финансами.
Обновлено вчера в 20:40
Происшествия

Вандалы осквернили памятник советским воинам-освободителям в Вене

В Австрии неизвестные облили черной краской памятник советским воинам-освободителям. Инцидент произошел на площади Шварценбергплац в Вене.
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В результате падения с платформы на рельсы на станции метро "Фрунзенская" около 09:00 утра четверга погибла женщина, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
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