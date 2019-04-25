Экономика
Tesla понесла в I квартале убытки в размере $702 млнТАСС вчера в 21:12
Компания Tesla американского предпринимателя Илона Маска понесла в первые три месяца 2019 года убытки в размере $702 млн. Об этом говорится в квартальном отчете компании, опубликованном в среду.
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Авто
Посмотрите, как VW Beetle буксирует огромный прицеп
Обновлено вчера в 11:19
Кино
«Мстители» установили рекорд по предпродажам билетов в России
В Disney заявили, что новые «Мстители» установили рекорд по сумме предпродаж среди всех фильмов, выходивших в прокат в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:29
Политика
В МВД объяснили порядок выдачи паспортов жителям ДНР и ЛНР
В Министерстве внутренних дел объяснили, как будет реализовываться указ президента о получении российских паспортов в упрощенном режиме жителями Донбасса.
Обновлено вчера в 18:31
Политика
Захарова напомнила Волкеру о высказываниях Зеленского про Донбасс
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к спецпредставителю Госдепартамента США Курту Волкеру, напомнив о предвыборных заявлениях избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:51
Политика
Bloomberg раскрыл план Путина сохранить власть после 2024 года
Президент Владимир Путин может искать за пределами России механизм для удержания власти после окончания его текущего срока в 2024 году.
Обновлено вчера в 08:38
Шоу-бизнес
Елена Яковлева рассказала о сделанных пластических операциях
Елена Яковлева призналась, что не хочет стареть, поэтому в свои 58 лет борется за молодость и делает пластические операции.
Обновлено вчера в 10:27
Энергетика
Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»
«Гомельтранснефть Дружба» в свою очередь уведомил российскую сторону о том, что транзит по западному направлению остановлен в связи с отказом Польши принимать некачественную нефть.
Обновлено вчера в 17:03
Экономика
Россияне избавляются от дач из-за нового налога
Россияне после принятия нового закона продают дачи вместо того, чтобы регистрировать собственность по новым правилам, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 14:01
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено вчера в 10:50
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю выросли на 1,2%
За неделю запасы (исключая стратегический резерв) увеличились на 5,5 миллиона баррелей, или на 1,2%. К 19 апреля запасы нефти в США составили 460,6 миллиона бочек.
Обновлено вчера в 21:16
Политика
Что значат российские паспорта для жителей Донбасса
В самом начале войны жители Донбасса спорили в соцсетях с этой частью россиян, с украинцами.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских
Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено вчера в 11:48
Гаджеты
Названы самые популярные смартфоны в России
Смартфоны Honor и носимые устройства стали самыми популярными гаджетами.
Обновлено вчера в 04:51
Политика
Штаб Зеленского пообещал «не раздавать» земли и граждан Украины
Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля.
Обновлено вчера в 22:59
Экономика
В Якутии ставят задачу по улучшению инвестиционного климата во всех отраслях экономики
Выступая на сессии Ил Тумэна, глава Якутии Айсен Николаев заявил, что республика должна стать привлекательной для привлечения инвестиций во все отрасли экономики, в социальную сферу.
Обновлено вчера в 22:21
Наука
Биологи составили самый подробный атлас коралловых рифов
Обновлено вчера в 03:58
Политика
Во Владивостоке начались переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына
Как передаёт агентство РИА Новости, сначала к корпусу, где проходит встреча, прибыл Путин, а северокорейский лидер, который остановился в гостинице неподалёку, приехал через полчаса.
Обновлено в 00:21
Хоккей
В твиттере Кубка Стэнли попрощались с Овечкиным
Обновлено в 00:34
Общество
Минздрав заявил о максимальной продолжительности жизни россиян
«В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года и составив в среднем 72,9 года»,— сказала госпожа Скворцова на итоговой коллегии Минздрава (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено вчера в 05:55
Гаджеты
Apple выпустит наушники AirPods 3 с функцией шумоподавления
Американская компания Apple планирует выпустить наушники AirPods третьего поколения до конца 2019 года.
Обновлено вчера в 13:04
Кино
Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель
Обновлено вчера в 16:57
Политика
Порошенко подозревают в планах сорвать инаугурацию Зеленского
Команда действующего украинского президента Петра Порошенко планирует сорвать инаугурацию Владимира Зеленского, победившего во втором туре президентских выборов на Украине, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено вчера в 18:08
Общество
Пенсионеры получат выплаты досрочно
В банки деньги перечислят 8 (за 10 и 12 мая), 15 и 21 мая, сообщает ИА "СеверИнформ".
Обновлено 23 апреля в 06:56
Футбол
«Манчестер Сити» одержал победу в дерби с «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Сити» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:0.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия
Заключенный «Матросской Тишины» умер от передозировки наркотиков
Трое заключенных следственного изолятора «Матросская Тишина» отравились из-за передозировки наркотиков.
Обновлено вчера в 13:19
Происшествия
Путин подписал закон об ужесточении наказания для покинувших место ДТП
Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
Обновлено вчера в 03:15
Общество
В Екатеринбурге УК уничтожила сад, который 18 лет выращивал пенсионер
Обновлено вчера в 10:58
Шоу-бизнес
Бузова рассказала Собчак о требованиях Тарасова
Ранее Бузова рассказала Собчак о брачном контракте с Тарасовым.
Обновлено вчера в 15:40
Шоу-бизнес
Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ
Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
Новый взрыв прогремел на Шри-Ланке
Обновлено вчера в 01:33