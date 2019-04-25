Tesla понесла в I квартале убытки в размере $702 млнТАСС 21:12

Компания Tesla американского предпринимателя Илона Маска понесла в первые три месяца 2019 года убытки в размере $702 млн. Об этом говорится в квартальном отчете компании, опубликованном в среду.

Tesla понесла в I квартале убытки в размере $702 млн

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