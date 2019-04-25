Экономика

Tesla отчиталась об убытке в $702 млнРБК вчера в 05:11

Чистый убыток Tesla в первом квартале 2019 года составил $702 млн, следует из финансового отчета компании. Выручка составила $4,5 млрд — почти на $3 млрд меньше, чем в четвертом квартале 2018 года ($7,2 млрд).
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Производитель горящих машин. Как Tesla потеряла $702 млн за три месяца

РБКвчера в 08:04

Убытки Tesla в I квартале составили $702 млн

Московский Комсомолец24 апреля в 21:29

Tesla отчиталась о квартальных убытках

Взгляд.рувчера в 00:20

Чистый убыток Tesla в I квартале превысил $700 млн

Ведомости24 апреля в 22:56

Tesla отчиталась об убытке в $702 млн за первый квартал

МИР 2424 апреля в 21:30

Убытки Tesla в первом квартале составили $702 млн

Коммерсантъвчера в 06:53

Tesla понесла в I квартале убытки в размере $702 млн

ТАСС24 апреля в 21:12
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Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по окрашиванию пасхальных яиц

Роспотребнадзор в преддверии Пасхи дал рекомендации по окрашиваю яиц.
Обновлено в 00:10
Политика

В Раде предложили раздавать украинские паспорта в центре Москвы

Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский в ходе пленарного заседания выступил с предложением раздавать украинские паспорта в центре Москвы в ответ на решение России об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям самопровозглашённых ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 21:48
Политика

Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено вчера в 13:54
Политика

Путина сделали почетным доктором университета Цинхуа

Президенту России Владимиру Путину присвоили звание почетного доктора университета Цинхуа, это же образовательное учреждение закончил нынешний китайский лидер Си Цзиньпин.
Обновлено в 00:40
Политика

Савченко сравнила тюрьмы России и Украины

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, выступая в эфире телеканала NewsOne, рассказала, что в российской тюрьме, где она содержалась после ареста в зоне боевых действий на Донбассе, к ней "было больше почета, чем в украинской".
Обновлено вчера в 23:33
Политика

В ЛНР возникли очереди за гражданством России

Жители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) стоят в очередях, чтобы подать документы на получение гражданства РФ.
Обновлено в 01:05
Политика

Совбез ООН проведёт заседание по решению РФ о паспортах для Донбасса

Заседание Совбеза ООН по поводу решения России о введении упрощенной процедуры предоставления гражданства РФ жителям Донбасса запланировано на 25 апреля, заявил 24 апреля журналистам представитель постпреда Украины при Организации Объединённых Наций Олег Николенко.
Обновлено 24 апреля в 16:03
Кино

В Минкультуры объяснили перенос проката фильма «По воле божьей»

В пресс-службе Минкультуры сообщили, что выход фильма «По воле божьей» Франсуа Озона перенесли по причине поздней подачи документов прокатчиком.
Обновлено вчера в 16:35
Общество

Зона отчуждения: аварии на Чернобыльской АЭС исполнилось 33 года

Обновлено вчера в 20:50
Политика

Губернатор Хакасии увеличил зарплату себе и министрам в четыре раза

Кандидата от КПРФ Валентина Коновалова избрали на пост главы региона во втором туре.
Обновлено вчера в 20:48
Общество

Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян

Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
Обновлено вчера в 18:38
Теннис

Осака вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте

Обновлено вчера в 09:33
Политика

Украина остановила транзит российской нефти

Украина в ночь на пятницу, 26 апреля, остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено вчера в 17:50
Хоккей

Дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» победить «Даллас»

Обновлено в 00:40
Происшествия

Два человека погибли в результате аварии на шахте в ЛНР

Обновлено вчера в 21:59
Политика

Ким Чен Ын встретится с главой Приморья

Ранее с Олегом Кожемяко встретился президент РФ Владимир Путин Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в пригород Владивостока для встречи с губернатором Приморья Олегом Кожемяко, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:51
Общество

В России депутаты хотят перенести начало учебного года

В Государственной думе РФ группа депутатов предложила «гибкий» подход в вопросе о начале и окончании учебного года.
Обновлено в 00:34
Общество

Дмитрий Быков назвал причиной своей госпитализации отравление

Дмитрий Быков сообщил, что попал в больницу в тяжелом состоянии из-за отравления. При этом писатель не знает, чем именно отравился.
Обновлено вчера в 19:38
Политика

Трамп предложил России и Китаю отказаться от ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп выступил за отказ от ядерного оружия. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 00:40
Политика

Небензя ответил на предложение послать Зеленскому «риторические цветы»

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому рано посылать «риторические цветы», заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Обновлено вчера в 22:46
Наука

В хлебе обнаружена опасная добавка

Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Здоровье

Диетологи назвали три легких способа похудеть к лету

Обновлено вчера в 10:12
Технологии

Листающую Instagram обезьяну сочли пророческим предостережением человечеству

Обновлено вчера в 23:22
Политика

Хантсман призвал помнить о важности диалога России и США

Посол США в РФ Джон Хантсман призвал помнить о важности диалога между Москвой и Вашингтоном сейчас, когда в отношениях двух стран снова наступил период напряженности.
Обновлено вчера в 15:50
Политика

На Украине принят закон об исключительности украинского языка

Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 06:22
Недвижимость

Пенсионеры активно меняют свои дачи на квартиры в курортах России

Обновлено 24 апреля в 10:57
Путешествия

В Крыму назвали среднюю стоимость отдыха на летний сезон-2019

Средняя стоимость отдыха с человека в нынешнем курортном сезоне составит 2,8 тысячи рублей в день, сообщил РИА Новости глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Обновлено вчера в 20:49
Футбол

Трабукки: «Каррера готов вернуться в „Спартак“»

Известный футбольный агент Марко Трабукии, являющийся хорошим другом экс-наставника "красно-белых" Массимо Карреры, заявил, что итальянский тренер готов вернуться в Москву и вновь принять "Спартак".
Обновлено вчера в 18:45
Шоу-бизнес

Олег Васильков не верит в самоубийство сгоревшей заживо Елены Майоровой

Обновлено вчера в 09:17
Шоу-бизнес

Вдова Иосифа Кобзона Нелли заметно помолодела

В конце августа прошлого года ушел из жизни народный артист СССР Иосиф Давыдович Кобзон.
Обновлено вчера в 11:22
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