Экономика
Tesla отчиталась об убытке в $702 млнРБК вчера в 05:11
Чистый убыток Tesla в первом квартале 2019 года составил $702 млн, следует из финансового отчета компании. Выручка составила $4,5 млрд — почти на $3 млрд меньше, чем в четвертом квартале 2018 года ($7,2 млрд).
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Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по окрашиванию пасхальных яиц
Роспотребнадзор в преддверии Пасхи дал рекомендации по окрашиваю яиц.
Обновлено в 00:10
Политика
В Раде предложили раздавать украинские паспорта в центре Москвы
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Политика
Макрон предложил сократить Шенгенскую зону
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено вчера в 13:54
Политика
Путина сделали почетным доктором университета Цинхуа
Президенту России Владимиру Путину присвоили звание почетного доктора университета Цинхуа, это же образовательное учреждение закончил нынешний китайский лидер Си Цзиньпин.
Обновлено в 00:40
Политика
Савченко сравнила тюрьмы России и Украины
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, выступая в эфире телеканала NewsOne, рассказала, что в российской тюрьме, где она содержалась после ареста в зоне боевых действий на Донбассе, к ней "было больше почета, чем в украинской".
Обновлено вчера в 23:33
Политика
В ЛНР возникли очереди за гражданством России
Жители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) стоят в очередях, чтобы подать документы на получение гражданства РФ.
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Политика
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Заседание Совбеза ООН по поводу решения России о введении упрощенной процедуры предоставления гражданства РФ жителям Донбасса запланировано на 25 апреля, заявил 24 апреля журналистам представитель постпреда Украины при Организации Объединённых Наций Олег Николенко.
Обновлено 24 апреля в 16:03
Кино
В Минкультуры объяснили перенос проката фильма «По воле божьей»
В пресс-службе Минкультуры сообщили, что выход фильма «По воле божьей» Франсуа Озона перенесли по причине поздней подачи документов прокатчиком.
Обновлено вчера в 16:35
Общество
Зона отчуждения: аварии на Чернобыльской АЭС исполнилось 33 года
Обновлено вчера в 20:50
Политика
Губернатор Хакасии увеличил зарплату себе и министрам в четыре раза
Кандидата от КПРФ Валентина Коновалова избрали на пост главы региона во втором туре.
Обновлено вчера в 20:48
Общество
Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян
Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
Обновлено вчера в 18:38
Теннис
Осака вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте
Обновлено вчера в 09:33
Политика
Украина остановила транзит российской нефти
Украина в ночь на пятницу, 26 апреля, остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено вчера в 17:50
Хоккей
Дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» победить «Даллас»
Обновлено в 00:40
Происшествия
Два человека погибли в результате аварии на шахте в ЛНР
Обновлено вчера в 21:59
Политика
Ким Чен Ын встретится с главой Приморья
Ранее с Олегом Кожемяко встретился президент РФ Владимир Путин Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в пригород Владивостока для встречи с губернатором Приморья Олегом Кожемяко, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:51
Общество
В России депутаты хотят перенести начало учебного года
В Государственной думе РФ группа депутатов предложила «гибкий» подход в вопросе о начале и окончании учебного года.
Обновлено в 00:34
Общество
Дмитрий Быков назвал причиной своей госпитализации отравление
Дмитрий Быков сообщил, что попал в больницу в тяжелом состоянии из-за отравления. При этом писатель не знает, чем именно отравился.
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Политика
Трамп предложил России и Китаю отказаться от ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп выступил за отказ от ядерного оружия. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 00:40
Политика
Небензя ответил на предложение послать Зеленскому «риторические цветы»
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому рано посылать «риторические цветы», заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Обновлено вчера в 22:46
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Здоровье
Диетологи назвали три легких способа похудеть к лету
Обновлено вчера в 10:12
Технологии
Листающую Instagram обезьяну сочли пророческим предостережением человечеству
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Хантсман призвал помнить о важности диалога России и США
Посол США в РФ Джон Хантсман призвал помнить о важности диалога между Москвой и Вашингтоном сейчас, когда в отношениях двух стран снова наступил период напряженности.
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Политика
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Путешествия
В Крыму назвали среднюю стоимость отдыха на летний сезон-2019
Средняя стоимость отдыха с человека в нынешнем курортном сезоне составит 2,8 тысячи рублей в день, сообщил РИА Новости глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
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Футбол
Трабукки: «Каррера готов вернуться в „Спартак“»
Известный футбольный агент Марко Трабукии, являющийся хорошим другом экс-наставника "красно-белых" Массимо Карреры, заявил, что итальянский тренер готов вернуться в Москву и вновь принять "Спартак".
Обновлено вчера в 18:45
Шоу-бизнес
Олег Васильков не верит в самоубийство сгоревшей заживо Елены Майоровой
Обновлено вчера в 09:17
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Вдова Иосифа Кобзона Нелли заметно помолодела
В конце августа прошлого года ушел из жизни народный артист СССР Иосиф Давыдович Кобзон.
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