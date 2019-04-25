Экономика
В первом квартале Tesla получила более $700 млн убыткаRetailer.ru вчера в 05:38
В первом квартале американский производитель электрокаров Tesla получил более $700 млн убытка, сообщают «Ведомости». Убыток компании в первом квартале 2019 года составил $702,1 млн.
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Происшествия
Погиб предполагаемый координатор взрывов на Шри-Ланке
Полиция Шри-Ланки сообщила о гибели боевика Захрана Хашима, предположительно, связанного с террористической группировкой "Исламское государство"* и являющегося координатором серии резонансных взрывов, которые были совершены в пасхальное воскресенье в различных районах страны.
Обновлено в 02:06
Шоу-бизнес
Началова перед смертью не могла спать
Дизайнер Аника Керимова, тесно общавшаяся с Юлией Началовой, рассказала о последних месяцах жизни певицы.
Обновлено в 01:31
Общество
Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян
Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
Обновлено вчера в 18:38
Общество
33 года со дня аварии на Чернобыльской АЭС
Обновлено в 00:52
Футбол
Зинедин Зидан: «Реал» заслуживал большего в матче с «Хетафе»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ничейный результат в матче с «Хетафе» в 34-м туре чемпионата Испании.
Обновлено вчера в 21:09
Политика
Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам
Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено вчера в 15:29
Политика
Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 23:59
Здоровье
В больнице Гусь-Хрустального испортили лекарства на 2 миллиона рублей
Вакцина (11445 доз) на общую сумму более 2 миллионов рублей, хранившаяся в холодильниках, утрачена и использованию не подлежит.
Обновлено вчера в 09:12
Общество
ФСИН сообщила, что закон «день за полтора» сократил сроки 96 тыс. осужденных
Закон "день за полтора" - о новом зачете сроков пребывания в СИЗО в срок наказания - за первый год применения сократил сроки более 96 тыс. осужденных к лишению свободы.
Обновлено в 02:29
Кино
Экстренно госпитализирован Михаил Горбачев
Обновлено вчера в 14:47
Происшествия
В школе в Башкирии 14 человек пострадали от распыления газа
Обновлено вчера в 06:27
Общество
Популярность бесплатного Wi-Fi в парках за год выросла вдвое
Обновлено в 00:39
Политика
Порошенко нашёл, чем ответить на выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Фейсбук призвал Запад усилить санкции против России из-за решения Москвы ввести упрощённый порядок получения гражданства РФ для жителей Донбасса.
Обновлено в 02:15
Экономика
Кудрин предложил создать в России 4 новых метрополии
Глава российской Счетной палаты полагает, что было бы целесообразно создать в нашей стране к двум уже имеющимся метрополиям (Москва и Петербург) еще 4 новых.
Обновлено вчера в 08:18
Авто
УАЗ представил обновленный «Патриот» для ДПС
Отечественная марка презентовала на конференции «Безопасная дорога» обновленный внедорожник для правоохранительных органов.
Обновлено в 02:23
Авто
Дешевле Logan: Renault выпустит еще один бюджетный седан
Компания Renault может выпустить новый ультрабюджетный седан, который станет компактнее и дешевле модели Logan.
Обновлено вчера в 06:30
Энергетика
Украина приостановила транзит российской нефти
Украина вынуждена приостановить транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
Обновлено в 02:24
Хоккей
Овечкин вызван в сборную России на ЧМ
Капитан "Вашингтона" нападающий Александр Овечкин получил вызов в сборную России для подготовки к чемпионату мира по хоккею, сообщает пресс-служба национальной команды страны.
Обновлено вчера в 02:34
Кино
Death Stranding привнесёт что-то новое в игры с открытым миром
Разработчик считает, что PS4-эксклюзив представит «действительно что-то новое» по сравнению с классическими современными проектами с открытым миром.
Обновлено в 02:23
Космос
Что станет с Землей, если на месте Солнца образуется черная дыра
Трансформация в черную дыру возможна в случае с очень массивными светилами, в число которых наше Солнце не входит.
Обновлено вчера в 07:58
Здоровье
Диетолог сообщила, что подгоревший шашлык может вызвать рак
Подгоревший шашлык негативно влияет на организм, так как обугленные кусочки содержат канцерогены — соединения, вызывающие рак.
Обновлено вчера в 09:03
Энергетика
«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новый договор по транзиту
«Нафтогаз» на предстоящих трехсторонних переговорах предложит «Газпрому» на десять лет забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей в год, заявил в ходе брифинга исполнительный директор госкомпании Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 14:29
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Общество
В России депутаты хотят перенести начало учебного года
В Государственной думе РФ группа депутатов предложила «гибкий» подход в вопросе о начале и окончании учебного года.
Обновлено в 00:34
Экономика
ЦБ РФ лишил лицензии подмосковный «Холдинвестбанк»
Банк России с 26 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Холдинвестбанк» (Московская область).
Обновлено в 01:58
Недвижимость
Пенсионеры активно меняют свои дачи на квартиры в курортах России
Обновлено 24 апреля в 10:57
Космос
В Астрахани сняли на видео круживший в ночном небе НЛО
Жители Астрахани опубликовали в Сети короткое видео, где показали круживший в ночном небе НЛО.
Обновлено вчера в 13:00
Экономика
Гендиректор «Сибантрацита» получил опцион на долю в компании
Максим Барский, который в октябре 2018 года возглавил крупнейшего в России производителя металлургических углей «Сибантрацит», получил от ее основного собственника Дмитрия Босова опцион на долю в компании.
Обновлено в 00:59
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено 24 апреля в 07:47