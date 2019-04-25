Экономика
Tesla сообщила об убытке в $702 млн в первом квартале 2019 годаТелеканал RTVI вчера в 19:09
Убыток компании Tesla в первом квартале 2019 года составил $702 млн. Об этом 24 апреля сообщает телеканал CNN. Генеральный директор компании Илон Маск сказал, что последний квартал был тяжелым, но у Tesla хорошие перспективы.
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Энергетика
Reuters узнал об остановке Чехией импорта нефти по «Дружбе»
Чехия приостановила импорт нефти по трубопроводу «Дружба», передает агентство Reuters со ссылкой на два источника.
Обновлено в 05:26
Происшествия
На станции метро «Фрунзенская» на рельсы упала женщина
Обновлено в 04:48
Политика
Госдеп обвинил Путина в провокации в Донбассе
В Госдепартаменте США осудили указ президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке получения жителями Донбасса российского гражданства.
Обновлено вчера в 23:26
Политика
Путин: указ о паспортах РФ для Донбасса не был провокацией
Владимир Путин ранее упростил получение гражданства России для жителей Донбасса. Президент РФ подписал соответствующий указ.
Обновлено в 06:00
Музыка
Группа «Любэ» показала клип про Крымский мост
Крымский мост стал главным героем песни и клипа «По мосту» группы «Любэ», сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:30
Кино
DC представила трейлер сериала «Болотная тварь»
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес
Саша Савельева продемонстрировала фигуру после родов
Вчера Савельева продемонстрировала фотографию, доказывающую, что певица уже успела прийти в форму.
Обновлено в 06:00
Путешествия
Чартеры в Египет могут возобновить в октябре
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал «Известиям», что полеты в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх могут возобновить к октябрю.
Обновлено вчера в 18:12
Транспорт
Власти Москвы решили отказаться от весенней покраски старых бордюров
Власти Москвы приняли решение больше не красить после зимы старые бордюры, написал в четверг в своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 04:07
Общество
Суд отказал Никите Белых в отсрочке выплаты 48 млн рублей штрафа
Пресненский суд Москвы отказал бывшему губернатору Кировской области Никиту Белых в отсрочке выплаты штрафа в размере 48 млн руб. "Заявление защиты Белых об отсрочке выплаты штрафа оставить без удовлетворения", — приводит ТАСС решение суда.
Обновлено в 06:42
Политика
Курсанты ВДВ устроили протесты из-за новых погон
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
Опубликована военная доктрина Зеленского
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский намерен сделать армию страны добровольной и начать руководить ею в соответствии со стандартами НАТО.
Обновлено в 06:14
Гаджеты
Microsoft повысила системные требования для Windows 10
Компания Microsoft обновила минимальные аппаратные требования, необходимые для корректной работы финальной версии операционной системы Windows 10 1903.
Обновлено вчера в 03:48
Культура
Автор хита Пугачевой рассказала о краже песни «Любовь, похожая на сон»
Поэтесса Любовь Воропаева, написавшая песни для множества звезд российской эстрады, заявила, что много лет назад у нее украли текст песни Аллы Пугачевой «Любовь, похожая на сон».
Обновлено вчера в 23:23
Экономика
Выручка «Яндекса» выросла в первом квартале на 45%
Сегмент «Медиасервисы» (входит «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Афиша», «Яндекс.Телепрограмма» и «Кинопоиск») показал рост на 74% в сравнении с первым кварталом 2018 года, а выручка «Других направлений и экспериментов» («Яндекс.Дзен», «Яндекс.Облако», «Яндекс.Драйв», геоинформационные сервисы и «Яндекс.Образование») выросла на 218%.
Обновлено в 06:25
Спорт
Российский 12-летний фигурист выполнил прыжок в пять оборотов
Фигурист Максим Белявский опубликовал на своей странице в Instagram видео, где показано, как он исполняет прыжок в пять оборотов (пятерной тулуп).
Обновлено в 04:33
Политика
Германия назвала Китай серьезным конкурентом Европы
Китай является одновременно как многообещающим партнером, так и серьезным конкурентом Европы, в частности, Германии.
Обновлено в 06:24
Общество
Россиянам хотят запретить ввозить пармезан и хамон
Национальная мясная ассоциация предложила вице-премьеру Алексею Гордееву ввести запрет на ввоз россиянами из-за рубежа мясной и молочной продукции.
Обновлено в 03:23
Общество
Росконтроль назвал лучшую марку кагора
Обновлено в 04:24
Общество
По решению суда за оскорбление властей оштрафовали первого россиянина
В Новгородской области Чудовским районным судом принято решение о наложении штрафной санкции на местного жителя за публичное оскорбление российских властей.
Обновлено вчера в 04:58
Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов вызваны в сборную России на ЧМ-2019
Нападающие Овечкин и Кузнецов и защитник Орлов получили вызов после того, как «Вашингтон» выбыл из борьбы за Кубок Стэнли, проиграв в первом раунде «Каролине».
Обновлено в 01:24
Энергетика
Brent поднялась выше $75 впервые с октября 2018 года
Стоимость нефти Brent превысила $75 за баррель. Это произошло впервые с 31 октября 2018 года.
Обновлено в 03:19
Политика
Байден объявил о намерении участвовать в выборах президента США
Бывший вице-президент США Джозеф Байден официально объявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2020 г. «Сегодня я объявляю свою кандидатуру на должность президента США», — написал Байден в Twitter.
Обновлено в 06:40
Музыка
Мадонна выпустила клип впервые за четыре года
Американская поп-певица Мадонна впервые за четыре года выпустила музыкальный клип.
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес
Новой избранницей Джонни Деппа оказалась юная петербурженка
В скором времени пара намерена пожениться. Слухи о новой избраннице 55-летнего Джонни Деппа ходили давно.
Обновлено в 03:54
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с пожарами в Забайкалье
Президент России Владимир Путин прокомментировал сложившуюся в Забайкалье ситуацию, где от огня пострадали 17 населенных пунктов.
Обновлено вчера в 19:14