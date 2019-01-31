Экономика
Tesla отчиталась об убытках в миллиард долларовLenta.ru вчера в 23:49
Убытки американской компании по производству электромобилей Tesla за 2018 год составили около 976 миллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные, которые приводятся в опубликованной корпоративной отчетности, передает ТАСС.
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 11:23, Ашберн
Армия и оружие
Без лишних реверансов: на видео Су-27 жёстко отогнал истребитель НАТО
Обновлено в 05:41
Авто
У Chevrolet Corvette С7 появилась финальная версия
В этом году компания Chevrolet представит восьмое поколения спорткара Corvette, напоследок американцы решили порадовать поклонников модели с индексом С7 двумя спецверсиями под названием Final Edition.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Суд арестовал первого фигуранта дела Арашуковых
Басманный суд Москвы арестовал первого заместителя генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николая Романова, подозреваемого в мошенничестве и участии в преступной организации, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:50
Общество
«Аэрофлот» вернет алкогольные напитки в эконом-класс
«Аэрофлот» с 1 февраля вернет в меню эконом-класса алкогольные напитки.
Обновлено в 10:31
Авто
Volkswagen показал электрический багги на эскизе
Компания Volkswagen поделилась эскизными изображениями своей новинки — багги с электрической силовой установкой.
Обновлено в 02:36
Интернет
Mail.Ru запустила рекомендательную систему контента «Пульс»
Компания Mail.ru запустила сервис "Пульс", который является рекомендательной системой для получения контента.
Обновлено в 07:34
Гаджеты
Puma представила кроссовки с автоматической шнуровкой
Обновлено в 11:06
Космос
Запуск спутников на треснувшем «Фрегате» перенесен на 27 февраля
В четверг для дополнительных проверок разгонного блока "Фрегат" на космодром Куру вылетели российские специалисты.
Обновлено в 07:54
Общество
Власти Москвы не ждут перебоев с поставками продуктов
Ранее в СМИ появилась информация о возможных перебоях с поставками продуктов в Москву, а также их удорожанием из-за изменений правил передвижения грузовых машин в Москве.
Обновлено в 01:49
Авто
Первый седан Lada Vesta Sport купил губернатор Самарской области
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров стал первым покупателем новой Lada Vesta Sport, передает 31 января пресс-служба компании «АвтоВАЗ».
Обновлено в 06:59
Гаджеты
Apple планирует выпустить iPhone с лазерной 3D-камерой
Apple намерена и дальше развивать технологию дополненной реальности и новая 3D-камера позволит значительно расширить возможности данной технологии.
Обновлено в 03:08
Экономика
ЦБ рассказал о новой угрозе россиянам при посещении банков
Ранее первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова рассказала о противоречиях, которые возникают между регулятором и Сбербанком.
Обновлено в 10:52
Авто
Mercedes-Benz обновил минивэн V-Class
Компания Mercedes-Benz представила рестайлинговый минивэн V-Class, презентация которого состоялась на специальном мероприятии в Германии.
Обновлено в 10:48
Гаджеты
Найден простой способ взломать iPhone по номеру телефона
По словам Севима, при регистрации Apple ID номер телефона связывается с аккаунтом iCloud, где могут храниться данные владельца смартфона.
Обновлено в 06:46
Общество
В Ессентуках нашли тайник охранника Николая II
Обновлено в 07:39
Авто
Стоимость Lada Vesta Sport будет превышать миллион рублей
В Lada Vesta Sport комплектации Luxe предусмотрено наличие системы стабилизации, климат- и круиз-контроль, мультифункциональное рулевое колесо, обогрев передних сидений, а также датчики дождя и света, камера заднего вида, обогрев ветрового стекла, мультимедийная система с навигатором и новая аудиосистема, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:39
Экономика
У главы «Газпрома» нашли квартиру за миллиард
Глава «Газпрома» Алексей Миллер владеет квартирой в центре Санкт-Петербурга площадью 1396,3 квадратных метра и стоимостью не менее миллиарда рублей.
Обновлено в 06:17
Транспорт
В Москве появится первый турбоперекресток
Обновлено в 08:34
Авто
Volvo привезет в РФ бюджетную версию кроссовера Volvo XC40
На сайте Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), подтверждающее скорое появление в России бюджетной версии компактного кроссовера Volvo XC40.
Обновлено в 05:21
Политика
Европарламент признал Гуаидо временным главой Венесуэлы
Европарламент одобрил резолюцию, в которой признал главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо «легитимным временным президентом».
Обновлено в 07:02
Политика
Путин: на Украине реализуется не имеющий отношения к вере проект
Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине в настоящее время реализуется не имеющий отношения к вере фальшивый проект.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Однокурсники Арашукова не вспомнили его студентом
Выпускники Северо-Кавказского федерального университета, которые окончили обучение в 2007 году вместе с арестованным сенатором Рауфом Арашуковым, не смогли его вспомнить.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Дочь арестованной активистки «Открытой России» умерла в реанимации
В реанимации скончалась дочь активистки «Открытой России» (ОР) Анастасии Шевченко, сообщил РБК председатель движения Андрей Пивоваров и подтвердила пресс-секретарь ОР Наталья Грязневич.
Обновлено в 04:38
Происшествия
У сенатора Арашукова изъяли сабли и золотые слитки
У арестованного сенатора Арашукова изъяли коллекцию холодного оружия, золотые слитки и большую сумму наличных денег, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 08:36
Политика
Зеленский стал лидером президентской гонки на Украине
Шоумен и актер Владимир Зеленский возглавил президентскую гонку на Украине, свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг».
Обновлено в 09:21
Политика
Медведев поздравил патриарха Кирилла с десятилетием интронизации
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с десятилетием интронизации, отметив, что за это время многое сделано для утверждения авторитета Русской православной церкви внутри страны и за рубежом.
Обновлено в 06:55
Общество
В Москве назвали самые необычные имена детей в 2018 году
В столичном управлении ЗАГС рассказали, какие наиболее необычные имена давали родители своим детям, рождённым в 2018 году.
Обновлено в 06:43
Кино
Бен Аффлек больше не будет играть Бэтмена
Костюм Бэтмена скоро примерит другой актер: Бен Аффлек больше не будет играть героя комиксов DC.
Обновлено в 02:48
Наука
Люди начали посещать Денисову пещеру 300 000 лет назад
Согласно результатам анализа, неандертальцы начали появляться тут еще 200 000 лет назад, а денисовцы около 300 000, что намного превышает предыдущие оценки.
Обновлено в 08:04
Происшествия
СК показал видео с подозреваемыми по делу Арашукова
Следственный комитет России опубликовал на своем канале в YouTube видео с фигурантами дела о хищении природного газа у "Газпрома" на сумму более 30 млрд руб. Как сообщает СК, советника гендиректора "Газпром межрегионгаза" Рауля Арашукова допрашивают в качестве подозреваемого.
Обновлено в 07:16