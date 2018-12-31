Авто
Tesla отчиталась о рекордном производстве и снизила цены на $2 тыс
Tesla отчиталась о рекордном производстве и снизила цены на $2 тысРБКвчера в 21:42
Tesla отчиталась о рекордном производстве: в конце 2018 года производителю электромобилей удалось собрать 86,5 тыс. машин. Это на 8% больше, чем в предыдущем квартале, и составляет абсолютный рекорд для компании.
РБКвчера в 21:42
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Космос
«Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны
Обновлено в 04:25
Финансы
Рубль укрепился по отношению к доллару и евро
Евро торговался на отметке 79,06 руб. — минус 93,25 копейки к уровню предыдущего закрытия, указывает «Интерфакс».
Обновлено в 03:42
Культура
В первый день Нового года скончался Крис Кельми
1 января, после празднования Нового года, в своем загородном доме умер певец Крис Кельми, передает канал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 13:03
Происшествия
Состояние спасенного в Магнитогорске Вани Фокина улучшилось
Эвакуированный из Магнитогорска в Москву после обрушения подъезда дома 10-месячный Ваня Фокин почувствовал себя лучше.
Обновлено в 04:20
Космос
Зонд New Horizons передал снимки астероида Ultima Thule
Как писал News.ru, 1 января космический аппарат News Horizons достиг окраин Солнечной системы и пролетел рядом с астероидом Ultima Thule.
Обновлено вчера в 18:18
Хоккей
Брагин прокомментировал победу сборной России над Словакией на МЧМ
Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин высказался по поводу победы своих подопечных в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2019 с национальной командой Словакии.
Обновлено в 02:38
Происшествия
«Росбалт»: У Уилана была флешка с секретными данными
У американца Пола Уилана, арестованного по обвинению в шпионаже, при задержании изъяли флешку с полным списком сотрудников некоего секретного ведомства, сообщает "Росбалт" со ссылкой на источник в российских спецслужбах.
Обновлено в 03:10
Спорт
Комиссия спортсменов WADA призвала лишить РУСАДА статуса
В сообщении комитета спортсменов говорится, что они разочарованы тем, что эксперты WADA не смогли получить в назначенный срок данные из московской лаборатории РУСАДА с допинг-тестами российских спортсменов.
Обновлено в 00:17
Политика
Посольство Украины ответило на сюжет CNN с российским Симферополем
Посольство Украины в США заявило, что американский телеканал CNN убрал из своего материала обозначение Симферополя как части России, после обращения украинских дипломатов.
Обновлено в 04:23
Происшествия
Семьи погибших при взрыве в Магнитогорске получат по 1 млн рублей
Семьи погибших при обрушении подъезда дома в Магнитогорске получат по 1 млн рублей материальной помощи, сообщает 3 января пресс-служба губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
Обновлено в 01:43
Экономика
Apple объявила инвесторам о замедлении темпов продаж iPhone
Темпы продаж iPhone упали в результате замедления экономического роста в Китае и торговой войны с США.
Обновлено вчера в 19:25
Музыка
Юрий Лоза раскритиковал «Голубой огонек»
Известный российский и советский исполнитель Юрий Лоза в интервью News.ru резко высказался о новогодних развлекательных программах на телевидении, которые, по его мнению, не понравились российским зрителям.
Обновлено вчера в 20:11
Происшествия
Обвиняемые в убийстве фигуриста Тена не признали вину
Один из обвиняемых по делу об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена Арман Кудайбергенов в суде признался в краже зеркал с машины олимпийского призера, однако отрицает свою вину в убийстве спортсмена, передает "РИА Новости".
Обновлено в 03:52
Политика
УПЦ хотят лишить помещения в Киево-Печерской лавре
Украинская православная церковь(УПЦ) может лишиться помещения в Киево-Печерской Лавре и Кременецко-Почаевском государственном историко-архитектурном заповеднике.
Обновлено в 04:01
Политика
Медведев назначил Елену Бойко заместителем министра здравоохранения
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Елены Бойко заместителем министра здравоохранения РФ, соответствующий документ размещен на сайте кабмина.
Обновлено в 04:51
Хоккей
Малкин вышел на матч НХЛ в коньках со словами о Магнитогорске
Обновлено в 04:02
Хоккей
Валерий Брагин: «Дали Кравцову отдохнуть, с ним все нормально»
Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин рассказал о состоянии здоровья нападающего Виталия Кравцова, который пропустил концовку второго периода и третью двадцатиминутку матча 1/4 финала МЧМ-2019 со Словакией (8:3). - Дали Кравцову отдохнуть, с ним все нормально, - отметил Брагин.
Обновлено в 01:44
Экономика
Кудрин раскрыл реальный уровень роста доходов россиян в 2018 году
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в своем твиттере сообщил, что реальный рост доходов россиян в 2018 году не превышает 0,4 процента.
Обновлено вчера в 22:03
Спорт
Заседание WADA по РУСАДА может состояться по телефону
Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд поделилась мнением, что вердикт по ситуации с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) можно вынести в любой момент посредством телефонной конференции, передает "Советский спорт".
Обновлено в 03:09
Происшествия
Сухогруз потерял контейнеры с ядовитыми химикатами в Северном море
В ночь с 1 на 2 января контейнеровоз MSC Zoe потерял около 270 контейнеров, попав в шторм в Ваттовом море (входит в акваторию Северного моря).
Обновлено вчера в 12:05
Происшествия
В Красноярске вынужденно сел «Боинг» из Благовещенска
Обновлено в 04:07
Политика
Бывший северокорейский посол попросил политического убежища в Италии
Экс-посол КНДР в Риме Чо Сон Гиль обратился к властям Италии с просьбой получения убежища и персональной защиты, передает в четверг телеканал YTN со ссылкой на спецслужбы Южной Кореи.
Обновлено в 03:49
Транспорт
В центре Москвы на Новый год и Рождество ограничено движение
В центре Москвы в связи с празднованием Нового года введены ограничения движения транспорта, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) столицы.
Обновлено 31.12.18 в 09:38
Происшествия
На западе Москвы потушили пожар в гаражном комплексе
Обновлено в 05:17
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на ряде телефонов
На некоторых операционных системах для телефонов мессенджер WhatsApp перестанет работать. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
Обновлено вчера в 04:13
Общество
На курорты Таиланда надвигается тропический шторм «Пабук»
Туристические райоы на юге Таиланда могут оказаться во власти надвигающегося тропического шторма «Пабук».
Обновлено вчера в 09:17
Шоу-бизнес
Незадолго до смерти Крис Кельми составил завещание
В СМИ сообщается, что российский музыкант и композитор Крис Кельми составил завещание незадолго до смерти.
Обновлено в 00:05
Общество
Двое граждан России выиграли в «Русское лото» по 500 млн рублей
Обновлено вчера в 05:56
Транспорт
По Крымскому мосту в 2018 году проехали более 3,5 млн автомобилей
Отмечается, что в декабре среднесуточная интенсивность движения составляла около 7,3 тыс. автомобилей.
Обновлено в 04:52
Гаджеты
Смартфоны Redmi компании Xiaomi станут отдельным брендом
Линейка смартфонов Redmi китайской компании Xiaomi станет отдельным брендом.
Обновлено в 03:40