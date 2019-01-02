Tesla отчиталась о рекордном производстве: в конце 2018 года производителю электромобилей удалось собрать 86,5 тыс. машин. Это на 8% больше, чем в предыдущем квартале, и составляет абсолютный рекорд для компании.

Tesla отчиталась о рекордном производстве и снизила цены на $2 тыс

Авто Авто Названы самые популярные в России машины с «автоматом»

Авто Авто Hyundai покажет автомобиль с «ногами» на CES-2019 Компания Hyundai представит на CES-2019 в Лас-Вегасе необычный концепт-кар Elevate с «ногами».

Авто Авто В Болгарии найден склад с новыми «пятерками» BMW из 1990-х Склад обнаружили в болгарском городе Благоевград, где стояли новые «пятерки» BMW (E34) из 1990-х.

Авто Авто В Китае представлен новый молодежный кроссовер Jetour X90 Компания Chery представила серийную версию полноразмерного кроссовера X90, ставшего второй моделью нового «молодежного» суббренда Jetour.

Авто Авто Спорткар Alpine A110 получит 300-сильную версию У спорткара Alpine A110, выпускаемого компанией Renault, появится версия с 300-сильным мотором.

Авто Авто Mercedes-Benz представит новое поколение GLB-Class этим летом Прототип новинки в камуфляже уже был замечен на тестах, а вот опубликовало издание Motor1, журналисты которого уточняют, что испытания нового GLB-Class проходят в Германии.

Авто Авто Свыше 300 000 автовладельцев из Германии судятся с Volkswagen Издание Reuters со ссылкой на представитель Федерального ведомства юстиции Томас Оттерсбах сообщает, что более 300 тыс. автовладельцев Германии готовы присоединиться к коллективному иску против концерна Volkswagen в связи с дизельным скандалом.

Авто Авто Mitsubishi Lancer Edition R прокачали польские тюнеры Mitsubishi отказался от любимой Lancer ещё в 2015 году, выпустив Final Edition Evolution.

Авто Авто Tesla Model 3 установил рекорд продаж среди электромобилей в декабре

Авто Авто Chevrolet может возродить легендарный Corvette Zora Уже ни для кого не секрет, что GM ведет работу над новым Chevrolet Corvette со средним расположением двигателя, но пока нет точной информации о названии новинки.

Авто Авто Представлен BMW M760Li от Abu Dhabi Motors Насыщенный фиолетовый цвет кузова контрастирует с серыми акцентами спереди и сзади, а также 20-дюймовыми легкосплавными колесными дисками от BMW Performance.

Авто Авто «Мустанг» по-русски: Необычную Волгу «El Camino» показал блогер Необычный 300-сильный автомобиль, демонстрирующий удивительное сочетание красоты и утилитарности, назвали El Camino – в честь одноименной модели Chevrolet в кузове «ют».

Авто Авто Mercedes-AMG A45 S оснастили 416-сильным мотором Mercedes-AMG A45 S получил агрегат 2.0 с турбонаддувом, но «раскачанный» до 416-421 л.с. В то время, как в «обычном» A45 мощность силовой установки составляет 387 л.с. Некоторые эксперты полагают, что немцы представят хэтчбек Mercedes-AMG A45 S на мартовской автомобильной выставке в Женеве.

Авто Авто Volvo представило опциональные камеры для водителя