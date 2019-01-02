Авто
Tesla отчиталась о рекордном производстве и снизила цены на $2 тыс
Tesla отчиталась о рекордном производстве и снизила цены на $2 тысРБКвчера в 21:42
Tesla отчиталась о рекордном производстве: в конце 2018 года производителю электромобилей удалось собрать 86,5 тыс. машин. Это на 8% больше, чем в предыдущем квартале, и составляет абсолютный рекорд для компании.
РБКвчера в 21:42
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Авто
Названы самые популярные в России машины с «автоматом»
Обновлено в 04:41
Авто
Hyundai покажет автомобиль с «ногами» на CES-2019
Компания Hyundai представит на CES-2019 в Лас-Вегасе необычный концепт-кар Elevate с «ногами».
Обновлено в 03:22
Авто
В Болгарии найден склад с новыми «пятерками» BMW из 1990-х
Склад обнаружили в болгарском городе Благоевград, где стояли новые «пятерки» BMW (E34) из 1990-х.
Обновлено в 06:26
Авто
В Китае представлен новый молодежный кроссовер Jetour X90
Компания Chery представила серийную версию полноразмерного кроссовера X90, ставшего второй моделью нового «молодежного» суббренда Jetour.
Обновлено в 02:56
Авто
Спорткар Alpine A110 получит 300-сильную версию
У спорткара Alpine A110, выпускаемого компанией Renault, появится версия с 300-сильным мотором.
Обновлено в 06:24
Авто
Mercedes-Benz представит новое поколение GLB-Class этим летом
Прототип новинки в камуфляже уже был замечен на тестах, а вот опубликовало издание Motor1, журналисты которого уточняют, что испытания нового GLB-Class проходят в Германии.
Обновлено в 05:30
Авто
Свыше 300 000 автовладельцев из Германии судятся с Volkswagen
Издание Reuters со ссылкой на представитель Федерального ведомства юстиции Томас Оттерсбах сообщает, что более 300 тыс. автовладельцев Германии готовы присоединиться к коллективному иску против концерна Volkswagen в связи с дизельным скандалом.
Обновлено в 00:56
Авто
Mitsubishi Lancer Edition R прокачали польские тюнеры
Mitsubishi отказался от любимой Lancer ещё в 2015 году, выпустив Final Edition Evolution.
Обновлено в 06:41
Авто
Tesla Model 3 установил рекорд продаж среди электромобилей в декабре
Обновлено вчера в 13:18
Авто
Chevrolet может возродить легендарный Corvette Zora
Уже ни для кого не секрет, что GM ведет работу над новым Chevrolet Corvette со средним расположением двигателя, но пока нет точной информации о названии новинки.
Обновлено в 00:24
Авто
Представлен BMW M760Li от Abu Dhabi Motors
Насыщенный фиолетовый цвет кузова контрастирует с серыми акцентами спереди и сзади, а также 20-дюймовыми легкосплавными колесными дисками от BMW Performance.
Обновлено в 05:04
Авто
«Мустанг» по-русски: Необычную Волгу «El Camino» показал блогер
Необычный 300-сильный автомобиль, демонстрирующий удивительное сочетание красоты и утилитарности, назвали El Camino – в честь одноименной модели Chevrolet в кузове «ют».
Обновлено в 02:07
Авто
Mercedes-AMG A45 S оснастили 416-сильным мотором
Mercedes-AMG A45 S получил агрегат 2.0 с турбонаддувом, но «раскачанный» до 416-421 л.с. В то время, как в «обычном» A45 мощность силовой установки составляет 387 л.с. Некоторые эксперты полагают, что немцы представят хэтчбек Mercedes-AMG A45 S на мартовской автомобильной выставке в Женеве.
Обновлено вчера в 23:00
Авто
Volvo представило опциональные камеры для водителя
Обновлено в 01:52
Авто
«Кемперский» Mercedes X-Class оценили в $205 000
Снаружи кемперский Matzker X-Class имеет вертикально открывающуюся дверь, которая напоминает о легендарном 300SL Gullwing.
Обновлено вчера в 13:03