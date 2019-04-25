Экономика
Tesla отчиталась о квартальных убытках в размере $702 млнГазета.Ru 15:10
Tesla продолжает испытывать трудности с ростом производства и продажами своих электромобилей. Согласно опубликованному финансовому отчету за первый квартал 2019 года, компания Илона Маска понесла убытки в размере $702 млн.
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Политика
Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста
Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
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Политика
Макрон предложил сократить Шенгенскую зону
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Политика
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Происшествия
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Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
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Происшествия
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В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.
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Экономика
ФАС одобрила сделку по покупке «Ленты»
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Авто
Обнародованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка»
Ульяновский автозавод официально представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».
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Политика
Президент Чехии возложил на Порошенко вину за конфликт в Донбассе
Президент Чехии Милош Земан обвинил пока еще действующего украинского лидера Петра Порошенко в отсутствии мира в Донбассе.
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Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов вызваны в сборную России на ЧМ-2019
Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов вызваны в сборную России на чемпионат мира.
Обновлено в 01:24
Наука
Ученые обнаружили в хлебе опасное вещество
Обновлено в 17:52
Шоу-бизнес
Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга
Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Сотрудник Amnesty International подал в суд на МТС из-за взлома Telegram
Сотрудник правозащитной организации Amnesty International Олег Козловский подал в Тверской районный суд Москвы иск к оператору МТС из-за того, что в 2016 году неизвестный получил доступ к его аккаунту в Telegram, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на юриста «Агоры» Ильнура Шарапова.
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Общество
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В Карском море возле побережья полуострова Таймыр найдена подводная лодка времен ВОВ.
Обновлено в 07:58
Космос
В Астрахани сняли на видео круживший в ночном небе НЛО
Жители Астрахани опубликовали в Сети короткое видео, где показали круживший в ночном небе НЛО.
Обновлено в 13:00
Политика
Штаб Зеленского счел сужение прав президента «ударом под дых» избирателям
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского, политтехнолог Дмитрий Разумков заявил о необходимости соответствия инициативы об ограничении полномочий главы государства действующей Конституции Украины.
Обновлено в 20:31
Политика
Литва призвала не признавать российские паспорта жителей Донбасса
Литовский МИД осудил упрощённую выдачу российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 08:59
Космос
Землетрясение - новый предвестник беды: Драконы с Нибиру проснутся на Пасху и разбомбят Землю
Обновлено в 08:23
Армия и оружие
В ООН предъявили доказательства связи «белых касок» с террористами
Как уточняется, он подвёл итоги собственного расследования и представил 250-страничную книгу, в которую вошли беседы с представителями "Белых касок", экс-участниками вооружённых группировок, а также с жителями региона, где действует организация.
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Авто
MSA представило 510-сильный внедорожник на базе Hummer H1
Специалисты ателье Mil-Spec Automotive (MSA) продолжают пополнять свою серию Launch Edition, в которую должно войти 12 машин.
Обновлено в 09:20
Культура
В Москве снова попытались сорвать мероприятие «Мемориала»
Проведению мероприятия общества "Мемориал" в четверг пытались помешать национал-патриотические активисты, но правоохранительные органы забрали их от места проведения - театра "У Никитских ворот".
Обновлено в 06:17
Футбол
Салах не попал в символическую сборную сезона АПЛ
Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) опубликовала состав символической сборной сезона-2018/19 английской премьер-лиги.
Обновлено в 05:46
Энергетика
Порт Усть-Луга приостановил погрузку нефти Urals из-за качества
Балтийский порт Усть-Луга приостановил погрузку нефти Urals на танкеры из-за отказа покупателей принимать сырье с высоким содержанием органического хлора, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
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Экономика
«Фонтанка»: метро Петербурга покупает детали в пять раз дороже Москвы
«Петербургский метрополитен» собирается купить ровно такие же детали, которые Москва в декабре 2018 года покупала по ценам в 2-6 раз дешевле.
Обновлено в 13:40