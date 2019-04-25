Экономика
Tesla отчиталась о квартальных убыткахВзгляд.ру 00:20
Автопроизводитель Tesla, принадлежащий американскому предпринимателю Илону Маску, по итогам первого квартала 2019 года отчитался об убытках в размере 702 млн долларов, говорится в квартальном отчете компании.
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Политика
Путин поручил правительству принять меры поддержки виноделов
Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для поддержки отечественных виноградарских хозяйств и производителей винодельческой продукции из российского винограда.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие
ГРУ обнаружило в Латинской Америке лагеря подготовки исламистов
Появление в Латинской Америке лагерей подготовки джихадистов стало новым фактором риска обострения ситуации в регионе, заявил начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Игорь Костюков.
Обновлено в 05:56
Политика
Макрон предложил сократить Шенгенскую зону
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено в 13:54
Футбол
Промес помог «Севилье» разгромить «Райо Вальекано»
В матче 34-го тура испанской Примеры «Севилья» на домашнем стадионе одержала разгромную победу над «Райо Вальекано» со счетом 5:0. В составе хозяев дубль на 57-й и 62-й минутах оформил Мунир Эль-Хаддади, на 55-й минуте забил Квинси Промес, на 69-й минуте отличился Виссам Бен-Йедер с передачи Мунира, а на 86-й минуте гол на свой счет с передачи Сарабии записал Бриан Жил.
Обновлено в 15:38
Политика
ПФР назвал условие получения пенсий для жителей ЛНР и ДНР
В Пенсионном фонде России (ПФР) назвали условие получения пенсий для жителей самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, которые приобретут российское гражданство.
Обновлено в 15:51
Культура
Умер актёр из «Крутого Уокера» Кен Керчевал
Американский актёр Кен Керчевал, наиболее известный по роли Клиффа Барнса в сериале "Даллас", скончался в возрасте 83 лет, сообщает Variety.
Обновлено в 13:54
Армия и оружие
«Новое время» представило «военную доктрину» Зеленского
Издание "Новое время" сообщило, что советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин передал журналистам документ о "военной доктрине".
Обновлено в 06:20
Энергетика
«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новый договор по транзиту
«Нафтогаз» на предстоящих трехсторонних переговорах предложит «Газпрому» на десять лет забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей в год, заявил в ходе брифинга исполнительный директор госкомпании Юрий Витренко.
Обновлено в 14:29
Политика
Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста
Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
Обновлено в 14:53
Армия и оружие
ВМФ России модернизирует малые ракетные корабли
Военно-морской флот России принял программу возвращения в строй малых ракетных кораблей (МРК) «Овод», рассказали «Известиям» в Главкомате ВМФ.
Обновлено в 14:00
Экономика
Доля убыточных организаций в России выросла до 34,4%
Доля убыточных организаций в России в январе-феврале 2019 года выросла на 0,7% в годовом выражении и составила 34,4%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Обновлено в 10:03
Общество
В Москве на Пасху резко похолодает
Аномальное тепло в Москве закончится к выходным. На Пасху в столичном регионе резко похолодает.
Обновлено в 04:13
Происшествия
В Вологде умер 7-летний Степа Кукин, избитый в приёмной семье
Сегодня около часа дня мальчика не стало. Напомним, трагедия произошла в областном центре 10 августа прошлого года.
Обновлено в 10:12
Армия и оружие
Атомную подлодку «Белгород» спустили на воду
Подводная лодку специального назначения «Белгород» торжественно спущена на воду в Северодвинске на заводе «Севмаш».
Обновлено вчера в 01:25
Кино
Экстренно госпитализирован Михаил Горбачев
Обновлено в 14:47
Наука
Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин
Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.
Обновлено вчера в 08:54
Футбол
Арсенал (Тула) — Спартак 3:0
Обновлено в 15:20
Общество
Пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги
Обновлено в 08:28
Футбол
Брат Александра Кокорина признал вину за драку с чиновником
Обновлено в 13:49
Здоровье
В Минздраве рассказали, как правильно готовить шашлык
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал RT, как отметить майские праздники без вреда для здоровья.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам
Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено в 15:29
Политика
Замглавы Минпромторга не оценил идею запретить ввоз хамона
Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что ему сложно оценивать предложение о запрете ввоза в Россию молочной и мясной продукции для личного использования.
Обновлено в 15:27
Хоккей
Дрегер: есть большой шанс, что Ожиганов вернётся летом в КХЛ
Известный североамериканский журналист Даррен Дрегер сообщил, что защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Игорь Ожиганов может вернуться в Континентальную хоккейную лигу.
Обновлено в 14:46
Происшествия
Торговый центр на западе Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва
Несколько сотен человек были эвакуированы в четверг из торгового центра на Ярцевской улице на западе Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 11:18
Политика
Зеленский хочет уволить пять министров
Речь идёт о министре инфраструктуры Владимире Омеляне, министре регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадии Зубко, министре экономического развития и торговли Степане Кубиве, министре энергетики и угольной промышленности Игоре Насалике.
Обновлено в 14:27
Политика
ЦИК Украины ответила на обвинения Зеленского
Замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Евгений Радченко прокомментировал обвинения победившего на президентских выборах страны Владимира Зеленского о том, что ведомство тянет с объявлением итогов выборов.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес
Певица МакSим переведена в реанимацию
После пережитой аварии певицу МакSим срочно перевели в реанимацию. ДТП случилось несколько дней назад по пути в аэропорт.
Обновлено в 10:01
Политика
Макаревич объяснил причины ненависти к Зеленскому
Российский музыкант, лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич высказался в адрес победителя президентских выборов на Украине — кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:39