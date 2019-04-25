Экономика

Tesla отчиталась о квартальных убыткахВзгляд.ру 00:20

Автопроизводитель Tesla, принадлежащий американскому предпринимателю Илону Маску, по итогам первого квартала 2019 года отчитался об убытках в размере 702 млн долларов, говорится в квартальном отчете компании.
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Производитель горящих машин. Как Tesla потеряла $702 млн за три месяца

РБК08:04

Чистый убыток Tesla в I квартале превысил $700 млн

Ведомостивчера в 22:56

Tesla отчиталась о квартальных убытках

Взгляд.ру00:20

Убытки Tesla в первом квартале составили $702 млн

Коммерсантъ06:53

Убытки Tesla в I квартале составили $702 млн

Московский Комсомолецвчера в 21:29

Tesla понесла в I квартале убытки в размере $702 млн

ТАССвчера в 21:12

Квартальный убыток Tesla снизился на 15% – до $667,64 млн

Rambler News Serviceвчера в 17:51
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 16:09, Ашберн
Происшествия

Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве

Обновлено в 11:03
Политика

Путин поручил правительству принять меры поддержки виноделов

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для поддержки отечественных виноградарских хозяйств и производителей винодельческой продукции из российского винограда.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие

ГРУ обнаружило в Латинской Америке лагеря подготовки исламистов

Появление в Латинской Америке лагерей подготовки джихадистов стало новым фактором риска обострения ситуации в регионе, заявил начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Игорь Костюков.
Обновлено в 05:56
Политика

Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено в 13:54
Футбол

Промес помог «Севилье» разгромить «Райо Вальекано»

В матче 34-го тура испанской Примеры «Севилья» на домашнем стадионе одержала разгромную победу над «Райо Вальекано» со счетом 5:0. В составе хозяев дубль на 57-й и 62-й минутах оформил Мунир Эль-Хаддади, на 55-й минуте забил Квинси Промес, на 69-й минуте отличился Виссам Бен-Йедер с передачи Мунира, а на 86-й минуте гол на свой счет с передачи Сарабии записал Бриан Жил.
Обновлено в 15:38
Политика

ПФР назвал условие получения пенсий для жителей ЛНР и ДНР

В Пенсионном фонде России (ПФР) назвали условие получения пенсий для жителей самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, которые приобретут российское гражданство.
Обновлено в 15:51
Культура

Умер актёр из «Крутого Уокера» Кен Керчевал

Американский актёр Кен Керчевал, наиболее известный по роли Клиффа Барнса в сериале "Даллас", скончался в возрасте 83 лет, сообщает Variety.
Обновлено в 13:54
Армия и оружие

«Новое время» представило «военную доктрину» Зеленского

Издание "Новое время" сообщило, что советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин передал журналистам документ о "военной доктрине".
Обновлено в 06:20
Энергетика

«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новый договор по транзиту

«Нафтогаз» на предстоящих трехсторонних переговорах предложит «Газпрому» на десять лет забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей в год, заявил в ходе брифинга исполнительный директор госкомпании Юрий Витренко.
Обновлено в 14:29
Политика

Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста

Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
Обновлено в 14:53
Музыка

Музыкальный критик выступил против культа личности Юлии Началовой

Обновлено в 09:12
Армия и оружие

ВМФ России модернизирует малые ракетные корабли

Военно-морской флот России принял программу возвращения в строй малых ракетных кораблей (МРК) «Овод», рассказали «Известиям» в Главкомате ВМФ.
Обновлено в 14:00
Экономика

Доля убыточных организаций в России выросла до 34,4%

Доля убыточных организаций в России в январе-феврале 2019 года выросла на 0,7% в годовом выражении и составила 34,4%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Обновлено в 10:03
Общество

В Москве на Пасху резко похолодает

Аномальное тепло в Москве закончится к выходным. На Пасху в столичном регионе резко похолодает.
Обновлено в 04:13
Происшествия

В Вологде умер 7-летний Степа Кукин, избитый в приёмной семье

Сегодня около часа дня мальчика не стало. Напомним, трагедия произошла в областном центре 10 августа прошлого года.
Обновлено в 10:12
Армия и оружие

Атомную подлодку «Белгород» спустили на воду

Подводная лодку специального назначения «Белгород» торжественно спущена на воду в Северодвинске на заводе «Севмаш».
Обновлено вчера в 01:25
Кино

Экстренно госпитализирован Михаил Горбачев

Обновлено в 14:47
Наука

Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин

Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.
Обновлено вчера в 08:54
Футбол

Арсенал (Тула) — Спартак 3:0

Обновлено в 15:20
Общество

Пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги

Обновлено в 08:28
Футбол

Брат Александра Кокорина признал вину за драку с чиновником

Обновлено в 13:49
Здоровье

В Минздраве рассказали, как правильно готовить шашлык

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал RT, как отметить майские праздники без вреда для здоровья.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам

Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено в 15:29
Политика

Замглавы Минпромторга не оценил идею запретить ввоз хамона

Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что ему сложно оценивать предложение о запрете ввоза в Россию молочной и мясной продукции для личного использования.
Обновлено в 15:27
Хоккей

Дрегер: есть большой шанс, что Ожиганов вернётся летом в КХЛ

Известный североамериканский журналист Даррен Дрегер сообщил, что защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Игорь Ожиганов может вернуться в Континентальную хоккейную лигу.
Обновлено в 14:46
Происшествия

Торговый центр на западе Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва

Несколько сотен человек были эвакуированы в четверг из торгового центра на Ярцевской улице на западе Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 11:18
Политика

Зеленский хочет уволить пять министров

Речь идёт о министре инфраструктуры Владимире Омеляне, министре регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадии Зубко, министре экономического развития и торговли Степане Кубиве, министре энергетики и угольной промышленности Игоре Насалике.
Обновлено в 14:27
Политика

ЦИК Украины ответила на обвинения Зеленского

Замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Евгений Радченко прокомментировал обвинения победившего на президентских выборах страны Владимира Зеленского о том, что ведомство тянет с объявлением итогов выборов.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес

Певица МакSим переведена в реанимацию

После пережитой аварии певицу МакSим срочно перевели в реанимацию. ДТП случилось несколько дней назад по пути в аэропорт.
Обновлено в 10:01
Политика

Макаревич объяснил причины ненависти к Зеленскому

Российский музыкант, лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич высказался в адрес победителя президентских выборов на Украине — кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:39
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