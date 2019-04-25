Экономика
Tesla отчиталась о квартальных убытках в размере $702 млнГазета.Ru 15:10
Tesla продолжает испытывать трудности с ростом производства и продажами своих электромобилей. Согласно опубликованному финансовому отчету за первый квартал 2019 года, компания Илона Маска понесла убытки в размере $702 млн.
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 17:41, Ашберн
Общество
В Москве на Пасху обещают резкое похолодание
Похолодание начнется вечером в субботу или утром в воскресенье.
Обновлено в 08:28
Экономика
Российские мегаполисы предложили объединить
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин предложил создать в России четыре метрополии.
Обновлено в 03:46
Происшествия
Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток
Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено в 09:08
Футбол
«Арсенал» разгромил «Спартак» в Туле
Обновлено в 15:28
Политика
Макрон предложил сократить Шенгенскую зону
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено в 13:54
Кино
Михаил Горбачев попал в больницу
Обновлено в 14:31
Политика
Жителям Донбасса упростили получение российских паспортов
На сайте Кремля появилось сообщение, в котором говорится о том, что президент подписал указ об упрощенном получении паспортов РФ для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия
Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в ДТП
Обновлено в 05:01
Политика
Небензя: выдача паспортов в Донбассе не представляет никому угрозы
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности, что решение об упрощённой выдаче российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей не представляет угрозы миру и безопасности.
Обновлено в 16:48
Происшествия
МЧС направит спасателей в ЛНР к месту ЧП на шахте
"По просьбе органов власти ЛНР для оказания помощи и проведения спасательных работ на шахте в район ЧП направляются сотрудники МЧС, в том числе отряд горноспасателей МЧС", - уточнили в ведомстве.
Обновлено в 15:05
Экономика
ЦБ обнаружил схему вывода пенсионных накоплений на 57 млн рублей
Центральный банк РФ выявил схему вывода 57 млн рублей из негосударственного пенсионного фонда "Аквилон" сотрудниками управляющей компании фонда.
Обновлено в 12:42
Энергетика
Порт Усть-Луга приостановил погрузку нефти Urals из-за качества
Балтийский порт Усть-Луга приостановил погрузку нефти Urals на танкеры из-за отказа покупателей принимать сырье с высоким содержанием органического хлора, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:48
Шоу-бизнес
Певица МакSим переведена в реанимацию
После пережитой аварии певицу МакSим срочно перевели в реанимацию. ДТП случилось несколько дней назад по пути в аэропорт.
Обновлено в 10:01
Происшествия
В США пассажиры самолета оказались в больнице из-за вони на борту
Напомним, в марте текущего года лайнер авиакомпании United Airlines также совершил экстренную посадку в аэропорту Вашингтона из-за невыносимой вони на борту.
Обновлено в 16:02
Космос
Физики опровергли теорию Стивена Хокинга о темной материи
Полученные результаты японских исследователей не полностью исключают теорию Хокинга, но допускают, что эти черные дыры должны быть действительно крошечными, чтобы объяснить природу темной материи.
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес
Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга
Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.
Обновлено в 06:59
Футбол
Евгений Ловчев: При Кононове «Спартак» развалился у нас на глазах
Александр Ташаев мог бы играть на уровне Фернандо, но он очень плохо проводит период в Спартаке.
Обновлено в 16:13
Политика
Посольство России: Лондон продолжает демонстрировать неуважение к выбору жителей Крыма
Правительство Великобритании продолжает демонстрировать неуважение к демократическому выбору жителей Крыма, воссоединившегося с Россией в 2014 году после проведения референдума.
Обновлено в 15:43
Шоу-бизнес
Вдову Иосифа Кобзона осудили за посещение вечеринок
На днях вдову Иосифа Кобзона Нелли видели на красной дорожке ММКФ. 68-летняя женщина заметно похорошела.
Обновлено в 10:00
Политика
Заседание Совета Безопасности ООН по Украине
В Нью-Йорке состоялось заседание Совета Безопасности ООН.
Обновлено в 15:05
Экономика
Акции НЛМК пошли вниз после новости по пошлинам
США отказали в просьбе Лисина владельца НЛМК, убрать 25 % пошлины на продукцию Новолипецкого комбината.
Обновлено в 14:40
Энергетика
В «Укртранснафте» приостановили работу нефтепровода «Дружба»
Компания «Укртранснафта» вынужденно прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 16:55
Политика
Савченко сравнила российскую и украинскую тюрьмы
Народный депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что между российской и украинской тюрьмами "нет разницы".
Обновлено в 17:24
Хоккей
Воробьев высказал мнение о приезде в сборную Овечкина и Кузнецова
Главный тренер сборной России Илья Воробьев после поражения от команды Латвии в матче Еврочелленджа высказал мнение о возможном приезде в свою дружину хоккеистов «Вашингтона» Александра Овечкина и Евгения Кузнецова.
Обновлено в 14:34
Теннис
Векич не пустила Касаткину в четвертьфинал турнира в Штутгарте
В четвертьфинале турнира в Штутгарте Векич сыграет с победительницей матча Наоми Осака (Япония) Се Шувэй (Китайский Тайбэй).
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
Российской системой распознавания лиц заинтересовались ряд стран
Ряд стран отправили заявки на поставку российской системы распознавания лиц для контроля доступа на закрытые объекты и расследования инцидентов.
Обновлено в 16:29
Авто
Чистая прибыль КамАЗа по МСФО за 2018 год сократилась в 2,2 раза
Чистая прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета составила 27 млн руб. Годом ранее автопроизводитель отчитался о прибыли в размере более 3 млрд руб. В конце 2018 года сообщалось, что КамАЗ планирует сократить реализацию автомобилей в 2019 году на 9,5%, до 39 тыс. машин, в основном за счет снижения продаж на внутреннем рынке.
Обновлено в 03:27