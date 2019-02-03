Экономика
Tesla может грозить банкротствоГазета.Ru 06:34
Американской компании-производителю электромобилей Tesla может грозить банкротство, передает РИА "Новости". В агентстве подчеркнули, что через месяц она должна вернуть кредиторам почти $1 млрд по облигациям. Если этого не произойдет, ей грозит дефолт или банкротство.
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с чего всё началось
Через месяц Tesla предстоит выплатить кредиторам почти миллиард долларов по облигациям. Денег у компании нет, так что самый вероятный сценарий развития событий — дефолт и последующее банкротство. Остались ли шансы у некогда перспективного производителя электромобилей — в материале РИА Новости.РИА Новости00:00
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