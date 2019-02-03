Tesla может грозить банкротствоГазета.Ru 06:34

Через месяц Tesla предстоит выплатить кредиторам почти миллиард долларов по облигациям. Денег у компании нет, так что самый вероятный сценарий развития событий — дефолт и последующее банкротство. Остались ли шансы у некогда перспективного производителя электромобилей — в материале РИА Новости.

с чего всё началось

Американской компании-производителю электромобилей Tesla может грозить банкротство, передает РИА "Новости". В агентстве подчеркнули, что через месяц она должна вернуть кредиторам почти $1 млрд по облигациям. Если этого не произойдет, ей грозит дефолт или банкротство.

Происшествия Самолёт не смог сесть в Красноярске из-за сильного мороза Летевший из Москвы в Красноярск пассажирский самолёт вынужденно сел в Новосибирске из-за слишком сильного мороза в аэропорту назначения.

Музыка Рэпер Децл умер в возрасте 35 лет Российский рэпер Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, скончался в возрасте 35 лет.

Происшествия У 26 курсантов Ульяновского суворовского училища выявили эхинококкоз «По словам главы профильного ведомства Сергея Панченко, по итогам обследований на сегодняшний день имеются подтверждённые сведения о заболевании «эхинококкозом» 26 курсантов, зафиксированные в медицинской документации», — говорится в сообщении.

Здоровье В Минздраве заявили о росте случаев заболевания раком в России Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Минздрава России заявил, что в стране по итогам 2018 года было выявлено 617 тысяч новых случаев онкологических заболеваний.

Политика На Украине рассказали, к чему привел обман Запада Запад обманул Украину, в результате чего страна осталась одна со своими проблемами, заявил бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко в интервью телеканалу "112 Украина".

Авто Обновленный Lada Largus появится в 2020 году Обновленный грузопассажирский универсал LADA Largus (FL) появится на рынке не раньше 2020 года.

Транспорт В России появятся уменьшенные дорожные знаки В России могут появится уменьшенные и совмещенные дорожные знаки. Об этом сообщает газета "Известия".

Авто Продажи удлинённой Volkswagen Jetta стартуют в марте Компания Volkswagen определилась с датой старта продаж удлинённой модификации седана Jetta нового поколения.

Общество Психиатр назвала признаки зависимости от соцсетей Как рассказала "РИА Новости" психиатр из Германии, доктор наук Ирис Хаут, особенно этому подвержены дети и подростки, поэтому родители должны обратить внимание на их поведение.

Происшествия В США самолет упал на жилой район В городе Йорба-Линда (штат Калифорния, США) самолет потерпел крушение в жилом районе, сообщает Sun.

Общество Житель Канады выиграл в лотерею около 25,5 миллиона долларов Житель Канады выиграл в лотерею почти 33,4 миллиона канадских долларов (около 25,5 миллиона долларов США), сообщил телеканал CTV News со ссылкой на Корпорацию лотерей и азартных игр Онтарио (OLG).

Происшествия Землетрясение магнитудой 3,1 зафиксировали в Туве Подземный толчок магнитудой 3,1 зарегистрирован в 327 км к западу-юго-западу от Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Политика На выборах президента Сальвадора лидирует правоцентрист Найиб Букеле Экс-руководитель администрации столицы Сальвадора Найиб Букеле, представляющий правоцентристский "Большой альянс за национальное единство", по предварительным данным, лидирует на выборах президента страны.

Происшествия В Хабаровском крае обнаружили мертвого тигра Мертвый тигр обнаружен в двух километрах от поселка Сита в районе имени Лазо Хабаровского края, сообщается в понедельник на сайте министерства природных ресурсов региона.

Технологии Из YouTube могут убрать кнопку «дизлайк» Причина заключается в желании разработчиков убрать саму возможность спама и флэш-мобов, при которых группы единомышленников специально занижают рейтинги видеороликов, тем самым нанося вред авторам контента и их каналам в YouTube.

Технологии Источник рассказал о ремонте трещины во «Фрегате» Компания Arianespace не согласилась на российское предложение о ремонте трубопровода гелия разгонного блока "Фрегат" на космодроме Куру.

Гаджеты «Ростех» начал продажи телефона с защитой от прослушки «Ростех» начал продажи телефона с защитой от прослушки, о чем сообщают «РИА Новости» ссылаясь на пресс-службу «Ростеха».

Экономика Кабмин утвердил концепцию повышения эффективности бюджетных расходов Правительство РФ утвердило проект концепции повышения эффективности бюджетных расходов на ближайшие шесть лет, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.