Армия и оружие

Террористы за месяц 12 раз обстреливали авиабазу ХмеймимРИА Новости 15:07

Террористы за месяц 12 раз пытались обстрелять авиабазу Хмеймим в Сирии с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО) и дронов, заявил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Виктор Купчишин.
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