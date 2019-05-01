Армия и оружие
Террористы за месяц 12 раз обстреливали авиабазу ХмеймимРИА Новости 15:07
Террористы за месяц 12 раз пытались обстрелять авиабазу Хмеймим в Сирии с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО) и дронов, заявил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Виктор Купчишин.
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Происшествия
Стрельба произошла в университете в Северной Каролине
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия
Демонстранты атаковали школу в Париже
Обновлено в 13:26
Политика
Провокация накуренного Резника в Санкт-Петербурге попала на видео
Сообщается, что депутат Максим Резник, находясь под действием наркотиков, устроил ряд провокаций, которые привели к задержаниям его соратников.
Обновлено в 14:07
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Армия и оружие
Отряд кораблей Северного флота прибыл во Владивосток
Отряд кораблей Северного флота в составе фрегата «Адмирал Горшков», спасательного буксира «Николай Чикер», многофункционального судна «Эльбрус» и морского танкера «Кама» прибыл во Владивосток.
Обновлено в 03:52
Авто
Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.
Обновлено в 00:44
Происшествия
Один человек погиб, трое пострадали в ДТП во Владимирской области
Полиция проводит проверку после ДТП с одним погибшим и тремя пострадавшими во Владимирской области, сообщили в среду журналистам в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 14:23
Политика
Болтон призвал Россию не вмешиваться в события в Венесуэле
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия
Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Футбол
«Только победа»: Семак рассказал о подготовке к матчу с «Ахматом»
Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 27 тура между «Зенитом» и «Ахматом», который состоится в субботу в Грозном.
Обновлено в 12:05
Космос
NASA назвало виновных в неудаче запусков 2009 и 2011 годов
Причиной неудачи запусков с использованием ракеты-носителя «Таурус» в 2009 и 2011 годах стали некачественные алюминиевые детали, поставленные компанией Sapa Profiles Inc (SPI).
Обновлено в 09:31
Культура
Андрей Разин назвал инцидент на шоу «Голос. Дети» «отмыванием денег»
Продюсер группы «Ласковый май» заявил, что скандал на проекте произошел из-за жадности руководителей «Первого канала» и их попыток отмыть деньги.
Обновлено в 09:49
Политика
Сколько Порошенко потратил на свое поражение на выборах?
Движение «Честно» подсчитало, сколько стоило Петру Порошенко его поражение на выборах президента Украины.
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес
Полина Гагарина опубликовала фото в бикини и со шпагатом в воздухе
Разглядывая фотографии, опубликованные на официальной страничке Гагариной в социальной сети Instagram, подписчики отметили, что она находится в прекрасной форме, а некоторые из них даже посоветовали артистке побольше кушать.
Обновлено в 10:28
Космос
Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019
Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
Обновлено в 13:32
Автоспорт
Квят: нужно сохранять позитивный настрой, и наше время придёт
Напомним, в квалификации Гран-при Азербайджана Даниил Квят показал шестой результат. Гонка у россиянина не сложилась с первых кругов.
Обновлено вчера в 13:59
Здоровье
Можно ли садиться за руль, выпив сока?
Действительно ли в соке некоторых фруктов может образовываться алкоголь и кому из водителей лучше не употреблять этот напиток, АиФ.ru рассказал нарколог Алексей Казанцев.
Обновлено в 17:07
Авто
Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг РФ показал пилотный образец внедорожника Aurus Komendant на первых официальных фотографиях.
Обновлено вчера в 05:35
Музыка
Алсу не планировала ехать на «Евровидение» ещё до скандала с «Голосом»
Певица Алсу не планировала участвовать в конкурсе "Евровидение-2019", который пройдет в Израиле, до скандала с "Голосом".
Обновлено в 14:32
Кино
Маникюр Короля Ночи из «Игры престолов» насмешил фанатов сериала
Обновлено в 15:19
Политика
В Венесуэле победил мир, заявил Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что народу страны удалось обеспечить мир.
Обновлено в 16:31
Шоу-бизнес
Сестра Гуфа Ольга Долматова встала на защиту дочери Алсу
Сестра рэпера Гуфа Ольга Долматова защитила Алсу после громкого скандала.
Обновлено в 12:33
Политика
Мэй уволила министра обороны Гэвина Уильямсона
Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон отправлен в отставку после расследования утечки информации на заседании Совета национальной безопасности.
Обновлено в 13:01
Шоу-бизнес
Дочь Александра Абдулова растет его точной копией
12-летняя дочь Абдулова пошла по стопам известного родителя: Евгения решила посвятить себя актерскому мастерству.
Обновлено в 06:00
Политика
Путин подписал закон о надежном Рунете
Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.
Обновлено в 11:38
Общество
Голоса за дочь Алсу собирали на военном заводе
Слухи об участии работников военного завода в скандале ранее появилась в издании Курск.com.
Обновлено вчера в 17:35
Авто
Назван топ-10 «проклятых» автомобилей
Обновлено в 07:48
Армия и оружие
Американские самолеты провели разведку у границ России
У границ России 1 мая были замечены три американских самолета-разведчика. Об этом сообщается на мониторинговом ресурсе PlaneRadar.
Обновлено в 16:52