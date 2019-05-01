Армия и оружие
Террористы в апреле 12 раз пытались атаковать авиабазу ХмеймимИзвестия 15:30
Террористы с начала апреля 12 раз пытались обстрелять авиабазу Хмеймим, а также позиции сирийских правительственных войск в провинции Латакия. Об этом 1 мая сообщает ТАСС со ссылкой на брифинг руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерала-майора Виктора Купчишина.
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