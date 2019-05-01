Армия и оружие
Террористы в апреле 12 раз пытались атаковать авиабазу ХмеймимИзвестия 15:30
Террористы с начала апреля 12 раз пытались обстрелять авиабазу Хмеймим, а также позиции сирийских правительственных войск в провинции Латакия. Об этом 1 мая сообщает ТАСС со ссылкой на брифинг руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерала-майора Виктора Купчишина.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 16:18, Ашберн
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ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу
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«Сибирь» подписала новые контракты с защитниками Павлом Воробьем и Константином Алексеевым.
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Экс-глава Google покинет Alphabet
Бывший гендиректор Google Эрик Шмидт уходит из состава правления Alphabet, материнской компании Google.
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Шоу-бизнес
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В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.
Обновлено в 00:44
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Появилось видео, как 16-летняя Загитова едет за рулем автомобиля
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала видео, на котором она управляет машину в деревенской местности.
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ВСУ четыре раза за час обстреляли поселок на юге ДНР
Украинские вооруженные формирования в течение одного часа четыре раза обстреляли из гранатометов поселок Саханка на юге ДНР, сообщает представительство Республики в СЦКК.
Обновлено вчера в 13:18
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Захарова сравнила слова Помпео о Мадуро с «новостями о бегстве Асада»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила заявление госсекретаря США Майка Помпео о возможности президента Венесуэлы Николаса Мадуро покинуть свою страну с новостями о том, что лидер Сирии Башар Асад якобы намеревался покинуть государство в период острой фазы сирийской войны.
Обновлено в 09:48
Армия и оружие
США испытали межконтинентальную баллистическую ракету
Соединенные Штаты провели очередное испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, сообщило Командование глобального удара ВВС США в среду, 1 мая.
Обновлено в 09:32