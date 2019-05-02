Армия и оружие
Террористы в апреле 12 раз пытались атаковать авиабазу ХмеймимИзвестия вчера в 15:30
Террористы с начала апреля 12 раз пытались обстрелять авиабазу Хмеймим, а также позиции сирийских правительственных войск в провинции Латакия. Об этом 1 мая сообщает ТАСС со ссылкой на брифинг руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерала-майора Виктора Купчишина.
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Политика
Захарова прокомментировала увольнение министра обороны Великобритании
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уволить главу Минобороны страны Гэвина Уильямсона.
Обновлено вчера в 18:59
Политика
Мадуро объявил о «великом плане изменений» в Венесуэле
Ранее Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода" по свержению главы государства Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 18:27
Авто
Японский пикап Toyota Tundra пробежал 1 609 344 км
Морвант записал момент (который показан в видео), когда на одометре его пикапа появилась цифра в 1 609 344 км. Сообщается, что родной для автомобиля V8 не подвергался никакому капитальному ремонту или перестройке.
Обновлено вчера в 13:27
Футбол
Главным арбитром финала женской Лиги чемпионов назначена россиянка
Обновлено вчера в 12:17
Шоу-бизнес
Татьяна Навка удивила пользователей Сети снимком в бикини
Олимпийская чемпионка и жена пресс-секретаря президента России Татьяна Навка похвасталась фотографиями с отдыха на Мальдивах, куда она отправилась на майские праздники.
Обновлено вчера в 22:53
Космос
Запуск первой в Японии частной ракеты-носителя вновь отложили
Испытание первой в Японии полностью частной ракеты-носителя было отложено в четверг из-за сильного ветра.
Обновлено вчера в 22:08
Армия и оружие
Сирийские боевики заявили об убийстве четырех россиян
25 марта российское военное ведомство сообщило о гибели в Сирии трех военнослужащих, которые, как заявили в Минобороны, в конце февраля попали в засаду группы боевиков после доставки гуманитарной помощи в один из населенных пунктов в провинции Дейр эз-Зор.
Обновлено вчера в 21:30
Армия и оружие
Пентагон: США нуждаются в ядерном оружии для сдерживания России
Помощник замглавы Пентагона Дэвид Трахтенберг сообщил на слушаниях в конгрессе, что США нуждаются в ядерном оружии малой мощности, чтобы сдерживать Россию.
Обновлено вчера в 18:38
Космос
Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019
Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
Обновлено вчера в 13:32
Спорт
Российские 100 рублей попали в число самых красивых банкнот мира
Жюри Международного банкнотного общества (IBNS) выбрало победителем конкурса на самую красивую купюру в 2018 году канадские 10 долларов.
Обновлено вчера в 01:31
Наука
В британских креветках обнаружили кокаин
Обновлено вчера в 17:12
Политика
Зеленский выбрал главу своей администрации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский "определился" с тем, кто станет главой его администрации, заявил в эфире программы "Комментарии" доверенное лицо главы страны Вадим Галайчук.
Обновлено вчера в 18:44
Здоровье
Назвали продукты, способные уничтожить женскую красоту
Спортсменка и модель Валерия Барченко уверена, что есть список продуктов, вредящих человеческому организму, рассказал портал womanhit.ru.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
В Улан-Удэ произошел пожар в магазине на площади почти 700 кв. м
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
Жесткие действия полицейских на акции 1 мая в Спб могут быть связаны со сменой руководства в городском главке
Всего третий месяц, как в должность начальника полицейского главка вступил Роман Плугин.
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия
Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю
В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено вчера в 13:09
Авто
Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.
Обновлено вчера в 00:44
Футбол
Денис Черышев – Касильясу: «Ты пример для подражания»
Надеюсь, что совсем скоро ты вновь сможешь играть. Ты пример для подражания, — написал Черышев на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 16:01
Политика
Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ украинцами
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в гуманитарных целях упрощенной процедуры получения российских паспортов гражданами Украины.
Обновлено вчера в 06:58
Политика
Путин подписал закон о надежном интернете
Президент России Владимир Путин подписал закон о надежной работе Рунета, для реализации которого в России создадут дублирующую инфраструктуру, устойчивую к внешним угрозам.
Обновлено вчера в 11:23
Происшествия
В Новосибирске 8-летнюю девочку в бурю высадили из автобуса
Восьмилетнюю школьницу, потерявшую транспортную карту, высадили из автобуса №95 в Новосибирске.
Обновлено вчера в 18:20
Армия и оружие
В Балтийское море вошла группировка кораблей НАТО
Восемнадцатого апреля в Балтийское море вошли американский эсминец "Грейвли", который возглавляет группу кораблей НАТО, а также фрегаты ВМС Польши "Пуласки", ВМС Турции "Гекова" и ВМС Испании "Хуан де Бурбон".
Обновлено вчера в 23:01
Авто
Составлен рейтинг «проклятых» автомобилей
Обновлено вчера в 07:48
Происшествия
Гигантский торнадо в Румынии сняли на видео
Гигантский торнадо образовался неподалеку от румынского города Кэлэраши. Местные жители сняли разрушительный смерч на видео.
Обновлено вчера в 06:41
Музыка
Пригожин призвал «убрать руки от Алсу»
По мнению продюсера Иосифа Пригожина, певица Алсу не совершила ничего плохого, и травля ее семьи должна быть прекращена.
Обновлено вчера в 12:32
Общество
Первомайское шествие в Петербурге обернулось массовыми задержаниями
Задержания начались еще до начала первомайского шествия.
Обновлено вчера в 12:59
Политика
От Зеленского потребовали извиниться за дела Порошенко в Одессе
Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко предложил избранному президенту страны Владимиру Зеленскому извиниться за события, произошедшие в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.
Обновлено вчера в 21:40
Политика
Владимир Путин оценил серьезность ущерба от прекращения поставок нефти
Президент РФ Владимир Путин назвал серьезным ущерб от прекращения поставок по нефтепроводу "Дружба". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено вчера в 03:51
Армия и оружие
По территории Израиля из сектора Газа были запущены две ракеты
Две ракеты были запущены из сектора Газа по территории Израиля в четверг утром.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцам
Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, будут лишены украинского гражданства, пригрозил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.
Обновлено вчера в 15:23