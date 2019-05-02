Армия и оружие

Террористы в апреле 12 раз пытались атаковать авиабазу ХмеймимИзвестия вчера в 15:30

Террористы с начала апреля 12 раз пытались обстрелять авиабазу Хмеймим, а также позиции сирийских правительственных войск в провинции Латакия. Об этом 1 мая сообщает ТАСС со ссылкой на брифинг руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерала-майора Виктора Купчишина.
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Боевики в апреле 12 раз безуспешно пытались обстрелять базу ВКС РФ «Хмеймим»

ФАНвчера в 15:21

Военные сообщили о 12 попытках террористов обстрелять авиабазу Хмеймим

РБКвчера в 15:14

Боевики в апреле 12 раз атаковали Хмеймим и сирийские войска в Латакии

ТАССвчера в 15:02

Минобороны: боевики постоянно атакуют российскую базу в Сирии

Газета.Ruвчера в 17:36

Боевики обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях

РИА Новостивчера в 15:08

Военные сообщили о 12 попытках террористов обстрелять авиабазу Хмеймим

Говорит Москвавчера в 15:27

В Сирии боевики обстреляли населённые пункты в трёх провинциях

RT на русском30 апреля в 15:12
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Политика

Захарова прокомментировала увольнение министра обороны Великобритании

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уволить главу Минобороны страны Гэвина Уильямсона.
Обновлено вчера в 18:59
Политика

Мадуро объявил о «великом плане изменений» в Венесуэле

Ранее Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода" по свержению главы государства Николаса Мадуро.
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Авто

Японский пикап Toyota Tundra пробежал 1 609 344 км

Морвант записал момент (который показан в видео), когда на одометре его пикапа появилась цифра в 1 609 344 км. Сообщается, что родной для автомобиля V8 не подвергался никакому капитальному ремонту или перестройке.
Обновлено вчера в 13:27
Футбол

Главным арбитром финала женской Лиги чемпионов назначена россиянка

Обновлено вчера в 12:17
Шоу-бизнес

Татьяна Навка удивила пользователей Сети снимком в бикини

Олимпийская чемпионка и жена пресс-секретаря президента России Татьяна Навка похвасталась фотографиями с отдыха на Мальдивах, куда она отправилась на майские праздники.
Обновлено вчера в 22:53
Космос

Запуск первой в Японии частной ракеты-носителя вновь отложили

Испытание первой в Японии полностью частной ракеты-носителя было отложено в четверг из-за сильного ветра.
Обновлено вчера в 22:08
Армия и оружие

Сирийские боевики заявили об убийстве четырех россиян

25 марта российское военное ведомство сообщило о гибели в Сирии трех военнослужащих, которые, как заявили в Минобороны, в конце февраля попали в засаду группы боевиков после доставки гуманитарной помощи в один из населенных пунктов в провинции Дейр эз-Зор.
Обновлено вчера в 21:30
Армия и оружие

Пентагон: США нуждаются в ядерном оружии для сдерживания России

Помощник замглавы Пентагона Дэвид Трахтенберг сообщил на слушаниях в конгрессе, что США нуждаются в ядерном оружии малой мощности, чтобы сдерживать Россию.
Обновлено вчера в 18:38
Космос

Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019

Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
Обновлено вчера в 13:32
Спорт

Российские 100 рублей попали в число самых красивых банкнот мира

Жюри Международного банкнотного общества (IBNS) выбрало победителем конкурса на самую красивую купюру в 2018 году канадские 10 долларов.
Обновлено вчера в 01:31
Наука

В британских креветках обнаружили кокаин

Обновлено вчера в 17:12
Политика

Зеленский выбрал главу своей администрации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский "определился" с тем, кто станет главой его администрации, заявил в эфире программы "Комментарии" доверенное лицо главы страны Вадим Галайчук.
Обновлено вчера в 18:44
Здоровье

Назвали продукты, способные уничтожить женскую красоту

Спортсменка и модель Валерия Барченко уверена, что есть список продуктов, вредящих человеческому организму, рассказал портал womanhit.ru.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия

В Улан-Удэ произошел пожар в магазине на площади почти 700 кв. м

Обновлено вчера в 23:22
Происшествия

Жесткие действия полицейских на акции 1 мая в Спб могут быть связаны со сменой руководства в городском главке

Всего третий месяц, как в должность начальника полицейского главка вступил Роман Плугин.
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия

Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю

В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено вчера в 13:09
Авто

Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.
Обновлено вчера в 00:44
Футбол

Денис Черышев – Касильясу: «Ты пример для подражания»

Надеюсь, что совсем скоро ты вновь сможешь играть. Ты пример для подражания, — написал Черышев на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 16:01
Политика

Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ украинцами

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в гуманитарных целях упрощенной процедуры получения российских паспортов гражданами Украины.
Обновлено вчера в 06:58
Политика

Путин подписал закон о надежном интернете

Президент России Владимир Путин подписал закон о надежной работе Рунета, для реализации которого в России создадут дублирующую инфраструктуру, устойчивую к внешним угрозам.
Обновлено вчера в 11:23
Происшествия

В Новосибирске 8-летнюю девочку в бурю высадили из автобуса

Восьмилетнюю школьницу, потерявшую транспортную карту, высадили из автобуса №95 в Новосибирске.
Обновлено вчера в 18:20
Армия и оружие

В Балтийское море вошла группировка кораблей НАТО

Восемнадцатого апреля в Балтийское море вошли американский эсминец "Грейвли", который возглавляет группу кораблей НАТО, а также фрегаты ВМС Польши "Пуласки", ВМС Турции "Гекова" и ВМС Испании "Хуан де Бурбон".
Обновлено вчера в 23:01
Авто

Составлен рейтинг «проклятых» автомобилей

Обновлено вчера в 07:48
Происшествия

Гигантский торнадо в Румынии сняли на видео

Гигантский торнадо образовался неподалеку от румынского города Кэлэраши. Местные жители сняли разрушительный смерч на видео.
Обновлено вчера в 06:41
Музыка

Пригожин призвал «убрать руки от Алсу»

По мнению продюсера Иосифа Пригожина, певица Алсу не совершила ничего плохого, и травля ее семьи должна быть прекращена.
Обновлено вчера в 12:32
Общество

Первомайское шествие в Петербурге обернулось массовыми задержаниями

Задержания начались еще до начала первомайского шествия.
Обновлено вчера в 12:59
Политика

От Зеленского потребовали извиниться за дела Порошенко в Одессе

Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко предложил избранному президенту страны Владимиру Зеленскому извиниться за события, произошедшие в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.
Обновлено вчера в 21:40
Политика

Владимир Путин оценил серьезность ущерба от прекращения поставок нефти

Президент РФ Владимир Путин назвал серьезным ущерб от прекращения поставок по нефтепроводу "Дружба". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено вчера в 03:51
Армия и оружие

По территории Израиля из сектора Газа были запущены две ракеты

Две ракеты были запущены из сектора Газа по территории Израиля в четверг утром.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцам

Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, будут лишены украинского гражданства, пригрозил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.
Обновлено вчера в 15:23
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