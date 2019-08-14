Армия и оружие
Террористы сбили Су-22 сирийских ВВСИзвестия 12:31
На границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, принадлежащий военно-воздушным силам Сирии. Об этом в среду, 14 августа, сообщает i24 News.
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Энергетика
В Польше заявили о намерении поднять цену на транзит российского газа
Контракт на поставку российского газа в Польшу действует до 2022 года, ранее Наимский заявлял, что Варшава не будет продлевать его.
Обновлено в 12:58
Происшествия
Женщина бросила дочь в кафе с запиской
Полицейские города Белореченск нашли мать девочки, которую та оставила в кафе с запиской, содержащей просьбу найти для ребёнка новых родителей.
Обновлено в 01:30
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Гаджеты
32-ядерный процессор Ryzen Threadripper показал результаты в Geekbench
О планах AMD насчёт третьего поколения процессоров Ryzen Threadripper, построенных на базе микроархитектуры Zen 2, уже несколько месяцев ходят слухи.
Обновлено в 12:41
Политика
Меркель обвинила Россию в развале ДРСМД
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции после официальной встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседом в Берлине заявила о вине России в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
Обновлено в 11:06
Происшествия
Мать избитой девочки из Ингушетии захотела вернуть ее себе
Мать девочки Айши из Ингушетии, которая перенесла жестокое избиение, заявила о желании забрать дочку и потребовала купить ей билет в Москву, где сейчас находится ребенок.
Обновлено в 12:47
Интернет
AR-маски для историй Instagram теперь могут создавать все
Компания Facebook запустила публичную бета-версию сервиса Spark AR, который позволяет создавать маски с элементами дополненной реальности.
Обновлено вчера в 18:08
Футбол
«Порту» обвинил «Матч ТВ» во лжи
Директор "Порту" по вопросам коммуникации Франсишку Мораес высказался о заявлении российского телеканала "Матч ТВ" по поводу отмены показа ответной встречи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Порту" и "Краснодаром".
Обновлено в 09:35
Армия и оружие
Соединенные Штаты ищут поводы для выхода из договора СНВ-3
В Вашингтоне не исключают вариант, при котором Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) не будет продлен.
Обновлено в 03:29
Политика
Хакеры атаковали государственные порталы Крыма
Хакеры пытались заблокировать доступ к интернет-приемной главы республики, порталу правительства Крыма, а также его электронную почту и другие сервисы.
Обновлено в 12:54
Происшествия
Тренер «Спартака» Кононов: Соболезнуем родным погибшего фаната
Выражаем искренние соболезнования его родным и друзьям, - сказал Кононов.
Обновлено в 11:27
Шоу-бизнес
Тина Канделаки обвинила Кэти Перри в домогательствах
Известная российская телеведущая и медиаменеджер обвинила не менее известную американскую певицу Кэти Перри в непристойном поведении.
Обновлено в 04:03
Политика
Глава партии Зеленского призвал не выступать в Раде на русском языке
Словесная перепалка произошла в среду в ходе заседания подготовительной депутатской группы между новоизбранными депутатами Рады из-за выступления сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича на русском языке.
Обновлено в 09:20
Политика
В Кремле прокомментировали введение четырехдневной рабочей недели
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают об инициативе ввести четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 07:08
Общество
Молодожены из Вичуги эффектно прибыли на свадьбу на грузовиках
Видеозапись со свадьбы дальнобойщика из Вичуги набирает десятки тысяч просмотров в интернете.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Культура
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено вчера в 17:44
Культура
Музыка Льюиса Хэмилтона получила высокую оценку
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
Харьковское танковое КБ оказалось под угрозой закрытия
Обновлено в 11:07
Экономика
Рынок труда в России потерял почти 500 тысяч предпенсионеров
Центральный банк России сообщил о потере на рынке труда почти 500 тысяч людей предпенсионного возраста. Об этом пишет газета «Известия».
Обновлено в 04:43
Армия и оружие
В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес
Модель plus-size Эшли Грэхем сообщила о беременности
Популярная американская модель Эшли Грэхем, известная своими пышными формами, скоро впервые станет мамой.
Обновлено в 10:35
Энергетика
Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре
Слушания по аресту украинским "Нафтогазом" активов российского "Газпрома" в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено в 13:56
Футбол
Олег Кононов: Матч «Краснодара» не смотрел
Обновлено в 11:55
Политика
В Госдуме объяснили предложение запретить старые машины
Рекомендации запретить эксплуатацию старых машин, направленные думским комитетом по промышленности в профильные министерства, не касаются личного транспорта, заявила автор письма, заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Альфия Когогина.
Обновлено в 05:41
Политика
Додон заявил о намерении Молдавии восстановить отношения с Россией
Президент Молдавии Игорь Додон на встрече с членом Палаты представителей конгресса США Майком Куигли, который находится с визитом в республике, сообщил о намерении Кишинева восстановить стратегические отношения с Россией.
Обновлено в 11:47
Интернет
Facebook признался в прослушке пользователей
Социальная сеть Facebook расшифровывает голосовые сообщения пользователей.
Обновлено в 02:43
Теннис
Кудерметова уступила Петерсон во втором раунде турнира в Цинциннати
В следующем раунде шведка сыграет с победительницей пары Каролина Плишкова (Чехия) — Ван Яфань (Китай).
Обновлено в 13:41