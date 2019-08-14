Армия и оружие

Террористы сбили Су-22 сирийских ВВСИзвестия 12:31

На границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, принадлежащий военно-воздушным силам Сирии. Об этом в среду, 14 августа, сообщает i24 News.
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Боевики заявили о сбитом в Сирии бомбардировщике Су-22

РБК13:57

Боевики сбили Су-22 в Сирии

Lenta.ru11:43

В Сирии сбит Су-22 сирийских ВВС

Газета.Ru12:56

Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС

Известия12:31

СМИ: террористы захватили пилота со сбитого в Идлибе сирийского истребителя

ТАСС13:27

Истребитель Су-22 сбили в Сирии

РЕН ТВ11:46

В Сирии сбили истребитель Су-22

Московский Комсомолец12:59
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Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 14:23, Ашберн
Энергетика

В Польше заявили о намерении поднять цену на транзит российского газа

Контракт на поставку российского газа в Польшу действует до 2022 года, ранее Наимский заявлял, что Варшава не будет продлевать его.
Обновлено в 12:58
Происшествия

Женщина бросила дочь в кафе с запиской

Полицейские города Белореченск нашли мать девочки, которую та оставила в кафе с запиской, содержащей просьбу найти для ребёнка новых родителей.
Обновлено в 01:30
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Гаджеты

32-ядерный процессор Ryzen Threadripper показал результаты в Geekbench

О планах AMD насчёт третьего поколения процессоров Ryzen Threadripper, построенных на базе микроархитектуры Zen 2, уже несколько месяцев ходят слухи.
Обновлено в 12:41
Политика

Меркель обвинила Россию в развале ДРСМД

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции после официальной встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседом в Берлине заявила о вине России в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
Обновлено в 11:06
Происшествия

Мать избитой девочки из Ингушетии захотела вернуть ее себе

Мать девочки Айши из Ингушетии, которая перенесла жестокое избиение, заявила о желании забрать дочку и потребовала купить ей билет в Москву, где сейчас находится ребенок.
Обновлено в 12:47
Интернет

AR-маски для историй Instagram теперь могут создавать все

Компания Facebook запустила публичную бета-версию сервиса Spark AR, который позволяет создавать маски с элементами дополненной реальности.
Обновлено вчера в 18:08
Футбол

«Порту» обвинил «Матч ТВ» во лжи

Директор "Порту" по вопросам коммуникации Франсишку Мораес высказался о заявлении российского телеканала "Матч ТВ" по поводу отмены показа ответной встречи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Порту" и "Краснодаром".
Обновлено в 09:35
Армия и оружие

Соединенные Штаты ищут поводы для выхода из договора СНВ-3

В Вашингтоне не исключают вариант, при котором Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) не будет продлен.
Обновлено в 03:29
Политика

Хакеры атаковали государственные порталы Крыма

Хакеры пытались заблокировать доступ к интернет-приемной главы республики, порталу правительства Крыма, а также его электронную почту и другие сервисы.
Обновлено в 12:54
Происшествия

Тренер «Спартака» Кононов: Соболезнуем родным погибшего фаната

Выражаем искренние соболезнования его родным и друзьям, - сказал Кононов.
Обновлено в 11:27
Шоу-бизнес

Тина Канделаки обвинила Кэти Перри в домогательствах

Известная российская телеведущая и медиаменеджер обвинила не менее известную американскую певицу Кэти Перри в непристойном поведении.
Обновлено в 04:03
Политика

Глава партии Зеленского призвал не выступать в Раде на русском языке

Словесная перепалка произошла в среду в ходе заседания подготовительной депутатской группы между новоизбранными депутатами Рады из-за выступления сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича на русском языке.
Обновлено в 09:20
Политика

В Кремле прокомментировали введение четырехдневной рабочей недели

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают об инициативе ввести четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 07:08
Общество

Молодожены из Вичуги эффектно прибыли на свадьбу на грузовиках

Видеозапись со свадьбы дальнобойщика из Вичуги набирает десятки тысяч просмотров в интернете.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Культура

«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского

Обновлено вчера в 17:44
Культура

Музыка Льюиса Хэмилтона получила высокую оценку

Обновлено в 06:59
Армия и оружие

Харьковское танковое КБ оказалось под угрозой закрытия

Обновлено в 11:07
Экономика

Рынок труда в России потерял почти 500 тысяч предпенсионеров

Центральный банк России сообщил о потере на рынке труда почти 500 тысяч людей предпенсионного возраста. Об этом пишет газета «Известия».
Обновлено в 04:43
Армия и оружие

В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27

Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес

Модель plus-size Эшли Грэхем сообщила о беременности

Популярная американская модель Эшли Грэхем, известная своими пышными формами, скоро впервые станет мамой.
Обновлено в 10:35
Энергетика

Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре

Слушания по аресту украинским "Нафтогазом" активов российского "Газпрома" в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено в 13:56
Футбол

Олег Кононов: Матч «Краснодара» не смотрел

Обновлено в 11:55
Происшествия

Британка едва не лишилась зрения, сварив яйца по рецепту из интернета

Обновлено в 11:40
Политика

В Госдуме объяснили предложение запретить старые машины

Рекомендации запретить эксплуатацию старых машин, направленные думским комитетом по промышленности в профильные министерства, не касаются личного транспорта, заявила автор письма, заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Альфия Когогина.
Обновлено в 05:41
Политика

Додон заявил о намерении Молдавии восстановить отношения с Россией

Президент Молдавии Игорь Додон на встрече с членом Палаты представителей конгресса США Майком Куигли, который находится с визитом в республике, сообщил о намерении Кишинева восстановить стратегические отношения с Россией.
Обновлено в 11:47
Происшествия

22 курильщика вейпов госпитализированы в США из-за проблем с дыханием

Обновлено в 13:55
Интернет

Facebook признался в прослушке пользователей

Социальная сеть Facebook расшифровывает голосовые сообщения пользователей.
Обновлено в 02:43
Теннис

Кудерметова уступила Петерсон во втором раунде турнира в Цинциннати

В следующем раунде шведка сыграет с победительницей пары Каролина Плишкова (Чехия) — Ван Яфань (Китай).
Обновлено в 13:41
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